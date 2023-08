Destiny 2: Weekly-Reset am 29.08. – Der Rachepfad einer Hexe wird legendär

Destiny 2 hat in Season 22 die Schar-Hexe rausgelassen und bis jetzt kommt dieses Setting bei so manchen Spieler gut an. Diese Woche geht es dann weiter mit der Story und neuen Entdeckungen. MeinMMO sagt euch was und welche Aktivitäten diese Woche rotiert sind.

Das passiert diese Woche: Heute startet die zweite Woche der frischen Season 22 und damit wird auch die Story eine Fortsetzungen finden. Spieler können sich also heute einloggen, die Fortsetzung der Quest “Der Klingenpfad” erleben und erfahren wie Eris mit ihrer immer steigenden Macht umgehen wird.

Noch hat Savathun alle Fäden fest in der Hand, denn ihr Vorhaben scheint weiterhin ganz nach Plan zu verlaufen. Was könnte man auch anderes von der Göttin der List erwarten?

Zudem könnt ihr diese Woche “Savathuns Säule” in der Schwierigkeitsstufe Legendär spielen.

Mit Blick auf das Vermächtnis-Raid-Rennen an diesem Wochenende machen sich die Hüter zudem bereit Crota erneut ein Ende zu bereiten. Wie Bungie verraten hat, wird man dieses Mal den “Super-Bowl”-Modus auspacken, um mit dem Wettbewerb “einige Experimente durchzuführen, wie schwer ein World’s First Raid Race sein sollte.”

Legendärer Destiny 1 Raid kehrt kostenlos in Destiny 2 zurück – Alles Wissenswerte zum Worlds First-Rennen

Die meisten Hüter hoffen jedoch darauf, dass Bungie die Liste der Fehler schnell wieder reduziert, denn sie haben einige wirklich hinderliche Einschränkungen ins Spiel gebracht.

Dieses epische Finale haben die Hüter bereits klar vor Augen, auch wenn es nicht das Ende sein wird:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 29.08 bis 05.09.

Dämmerung

Nachdem die Hüter eine kleine Aufwärmphase in den letzten Dämmerungsrotationen zu Season 20 und 21 hatten kommt es nun extra dick. Bungie hat euch in Season 22 alle drei Schlachtfelder in die Dämmerungs-Rotation gepackt und will wissen, ob ihr das für einen meisterlichen Eroberer im Spitzenreiter schaffen könnt.

Wann gehts los mit Spitzenreiter? Am 12. September startet offiziell in Destiny 2 das PvE-Endgame mit den Spitzenreiter-Dämmerungen.

In dieser Woche ist das Mars-Schlachtfeld aktiv und die Hüter können die Dämmerung bis zur Schwierigkeitsstufe Großmeister zocken.

Mars Schlachtfeld: Mond Eskaltionsprotokoll 3.0 – das erwartet die Hüter in diesem Dämmerungs-Schlachtfeld. Neben vielen Gegnern ist es vor das enge Gebiet beim Endboss, was die Herausforderung anhebt. So hart, dass mancher Hüter dies in der letzten Dämmerungs-Rotation nur mit Endboss-Glitch schaffte.



Dämmerungswaffe dieser Woche: Braytech Fischadler, Raketenwerfer

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

In der ersten Seasonwoche laufen die beiden Modi Zonekontrolle und Hexenkessel im PvP.

Bonus in dieser Woche

Der Vagabund bekommt zwar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Aber einen Bonus verteilt er auch weiterhin, so wie in dieser Woche im Gambit auf euren Ruchlosigkeitsrang.

Endgame: Raid-Challenges und Rotationen

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Verlauf des Endgames warten die Vermächtnis-Rotationen.

Sowohl der Rotations-Raid, der Rotations-Dungeon und die Exotischen Rotations-Missionen sind farmbar. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedene Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Garten der Erlösung“ mit dem Waffen-Exotic „Göttlichkeit”

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Säule der Wächterin” Extra-Spitzenloot und das Exo „Hierarchie der Ansprüche”.

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Vox Obscura” mit dem Exotic „Toter Bote“.

Weekly-Aktivitäten

Das “Karten-Deck des Flüsterns” der Season 22

In Season 22 werden die Hüter neue Herausforderungen vorfinden, die sie erledigen müssen.

Altäre der Beschwörung: Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Hier gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die ihr aktivieren könnt. Wer also Mächtig, dier höchste Schwierigkeitsstufe, aktiviert, kommt auch mächtig ins Schwitzen.

Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Savathûns Säule: Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„ Niedergang“ Sichert den Radialmast, bevor Calus und seine Truppen „den Schleier“ erreichen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hat diese Woche die 3. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Divalianische Nebel“ in der Träumenden Stadt. Die Stadt der Erwachten geht in die zweite Stufe der Korrumpierung ein.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 22 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Das Powerlevel wird auch in Season 22 ausgesetzt. was bedeutet, dass die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 unverändert bei 1.810 bleibt. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Harte Herausforderungen gibt es dennoch, auch ohne eine Erhöhung des Powerlevels. Beispielsweise in Großmeister-Raids, Spitzenreiter-Dämmerungen, Großmeister-Verlorenen-Sektoren oder den Prüfungen von Osiris. Hier ist ein hohes Artefakt-Level von Vorteil und nötig.

Destiny 2: Enthüllung deutet massive Powerlevel-Änderungen an und die könnten euch nicht gefallen

Falls ihr jedoch aktuell noch nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Dualität“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Vorzeichen“ (+2)

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Wöchentliche Season-Mission “Savathuns Säule” mit 300.000 Punkten

Wöchentliche Season-Mission “Ritus der Auslese” Händlerherausforderung Eris Morn

Wöchentliche Season-Mission “Altäre der Beschwörung”

Spiele auf Neomuna “Teilbereich”

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Dieses brennende Schiff gibt es diese Woche für Glanzstaub

Exotisches Emote „Gong-Show”

Exotischer Sparrow „Überpackt”

Exotisches Schiff „Feuervogel-Schwingen”

Exotische Geist-Hülle „Astrologische Hülle”

Exotisches Waffenornament „Gewaltsamer Exoszismus” für „Arbalest”

Exotisches Waffenornament „mara Multiwerkzeug” für „Mida Multiwerkzeug”

Legendäres Emote „Sternenbeobachter”

Legendäres Emote „Film-Klappe”

Geist-Projektion „Kelch-Projektion”

Shader: „Erebos Blick” „Fluchtbeladenes Azur” „Ziegelrot” „Atmosphärenschimmer” „Geölte Gusszinnbronze” „Butterborke”

Teleport-Effekte: „Pyramiden Auftritt” „Kanonenfutter” „Kapsel-Gang-Auftritt” „Vex-Übergriff-Ankunft”



Wer in Destiny 2 immer zu wenig Glanzstaub hat, der sollte diese Tipps hier kennen:

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Wie gefällt euch die Season 22 bisher? Ist das Schar-Setting nach eurem Geschmack? Und wie findet ihr das Prinzip mit den Karten-Decks? Hinterlasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.

Alles war ihr zum Raid-Rennen am Wochenende wissen müsst findet ihr hier:

