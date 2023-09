Destiny 2 schwächt beliebte Super, damit eine Klasse auch endlich mal was anderes spielen darf

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie diese neue Vielfalt in Zukunft aussehen kann, zeigt die aktuelle Staffel 22, in der die Titanen ihre Teamkameraden mit einem mächtigen neuen Strangaspekt, dem „Kriegsbanner“ , unterstützen.

Die von mir vorgeschlagenen Änderungen würden tatsächlich das Spielerlebnis für diejenigen verbessern, die weniger spielen, da ich immer nach einem ausgewogenen Spiel mit mehr Schwierigkeitsoptionen frage, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. Wenn überhaupt, sollten Sie sich also freuen. In meinem idealen Spiel kannst Du mit jeder Zusammenstellung 3 Stunden pro Woche spielen und gut zurechtkommen.

Wir mussten das schon einmal tun, wie zum Beispiel mit der „Göttlichkeit“ und dem automatischen Nachladen. Irgendwann denkst du dir: ‘Hey, diese Superfähigkeit bietet Nutzen, der vielen Leuten gefällt, aber wir legen auch vielen unserer Spieler damit Handschellen an. Also, welche Version davon gibt es, bei der wir sagen können: Okay, die Zeit, in der jeder das Gefühl hat, er müsse das durchziehen, ist vorbei.’. Wir wissen, dass wir einige Änderungen vor dem Raid von „Die Finale Form“ vornehmen müssen.

Die Kombination gilt dennoch als beste Endgame-Unterstützung und gehört daher weiterhin fest zur DPS-Meta in Bungies Loot-Shooter. Was es jedoch auch auf Dauer recht langweilig macht.

Was hat Bungie angekündigt? Der Online-Shooter hat seit seiner Veröffentlichung zahlreiche Updates und Erweiterungen erhalten, um das Spielerlebnis immer wieder frisch und interessant zu gestalten. Nun hat Joe Blackburn, der Game Director von Destiny 2, in einem aktuellen Interview mit PCGamer seine Pläne für das nächste Update verraten.

