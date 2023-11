Destiny 2: Spieler würden sich gerne schicke, neue Rüstungen zu „The Witcher“ holen, aber haben 3 Probleme

Bei Destiny 2 beginnt in wenigen Tagen eine Zusammenarbeit mit „The Witcher“, die neue Ausrüstungen in den Cash-Shop des Spiels bringt. Die Spieler diskutieren die 3 Probleme, die sie von einem Kauf abhalten.

Das war die Nachricht: Vor wenigen Tagen berichteten wir auf MeinMMO, dass Destiny 2 mit der „Saison des Wunsches“ am 28. November auch neue Ornamente bekommen wird:

Alle drei Klassen bekommen Zugriff auf „The Witcher“-Oranmente

Zwar gibt es noch keine genauen Angaben über die Preise, aber man geht davon aus, dass die Rüstungen für denselben Preis verkauft werden, wie die Ornamente zu Assassin’s Creed in Season 18

Pro Rüstung wären 2.000 Silber (etwa 20 Euro) fällig. Wer also die 3 Rüstungs-Sets für Jäger, Warlock und Titan haben möchte, zahlt 60 €. Das wäre deutlich teurer, als sich die 3 Witcher-Spiele bei Steam zu holen

In Call of Duty bekommt man für 20 € ein 8-teiliges Set

Das ist die Diskussion: In einem großen Thread auf reddit diskutiert man über das Set. Ein Spieler sagt: An sich sei er ja nicht abgeneigt, ein Set zu kaufen, aber er hat einige Probleme:

Er sagt, das Set sei einfach zu teuer im Vergleich dazu, was man in anderen Service-Titeln für 20 € bekomme.

So biete Call of Duty mit dem „Ash vs. Evil Dead”-Set ein ganzes Cosmetic-Pack mit insgesamt 8 Items, darunter ein voll vertonter Ash-Skin und 2 Waffen – ein Boomstick und eine AK, die blutiger werden, je mehr Kills man damit bekommt.

Das Angebot von Destiny 2 entspreche einfach nicht den heutigen Standards.

Zwar, sagt der Spieler, möge er Destiny 2 wegen des Gunplays lieber als Call of Duty, aber er könne es dennoch nicht rechtfertigen, so viel Geld für Destiny 2 auszugeben, wenn andere Service-Games für das gleiche Geld so viel mehr Inhalt bieten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Bei Destiny ärgert es die Hüter, dass man gleich 3 Sets kaufen muss, um die komplette Kollektion zu erhalten, diese Teilung von Inhalten schätzt man nicht, zumal viele Stammspieler offenbar alle 3 Klassen spielen. Wenn sie die Skins einzeln verkauften, dann nicht für 20 $, sondern maximal für 10 $. Diese Kritik kam unter dem reddit-Thread ebenfalls auf:

„Alles, was sie in 3 verschiedene Käufer splitten, ist für mich ein automatisches ‘Nein.’ Wenn man ein Ornament/ Rüstungsset für alle 3 Klassen mit einem Kauf freischalten kann, dann denke ich darüber nach, aber ich fasse nichts an, was so geteilt ist, wie das da. Vor allem, weil es früher anders war.“

Als drittes Problem, das viel Zustimmung findet, führt ein weiterer Spieler aus, dass man über exotische Items nicht „transmoggen“ kann, daher könne man nicht mal das volle Set zeigen. Was sei also der Punkt, sich das Set zu holen, wenn man es dann nicht einmal voll tragen kann.

Das „Transmoggen“ erlaubt es Spielern in Destiny 2 die Items zu tragen, die sie von den Werten her möchten, aber dabei so auszusehen, wie sie es vorziehen.

„Nichts wurde verstanden“

So sehen das Nutzer auf MeinMMO: Auf MeinMMO sehen es manche Nutzer sogar noch kritischer:

Der Leser Mizzbizz findet, es sollte gar keine Kauf-Items geben. Alles Coole solle man doch im Spiel verdienen können.

Der User WooDaHoo kritisiert vor allem den ungünstigen Zeitpunkt der Aktion. Gerade nach Entlassungen sei es bemerkenswert, dass die PR-Strategen offenbar ihren Job behalten durften und mit ihrer Nummer fortfahren dürfen..

Auch Stammnutzer Millerntorian hält es für ein falsches Signal zum jetzigen Zeitpunkt.

FrauHolle2 sagt, Bungie hätte die Spieler hier besänftigen und die Witcher-Rüstung umsonst als „Zuckerchen“ verschenken können. Stattdessen verkaufe man sie nun für 20 Euro das Stück. Bungie habe „nichts“ verstanden.

Mehr zu dem Thema und die Kommentare der MeinMMO-Leser findet ihr hier:

Destiny 2 bringt „The Witcher“-Ornamente, die mehr kosten als Witcher 1, 2 und 3 zusammen