3 MMORPGs, in denen ihr wirklich einen Bösewicht spielen könnt

In vielen MMORPGs könnt ihr zwar zwei unterschiedliche Fraktionen repräsentieren, doch innerhalb eurer Gruppe gehört ihr zu den Guten. Doch es gibt auch Spiele, wo ihr wirklich in die Rolle eines Bösewichts schlüpfen könnt. Wir haben euch passende MMORPGs zusammengestellt.

Worum geht es in dieser Liste? Wir zeigen euch drei MMORPGs, in denen ihr eure böse Seite so richtig ausleben könnt. Dabei geht es nicht nur darum, der „guten Fraktion“ Ärger zu bereiten, sondern wirklich in die Rolle eines Bösewichts zu schlüpfen.

Wenn ihr weitere Ideen für eine Aufnahme in diese Liste habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.

Star Wars: The Old Republic

Setting: Science Fiction | Entwickler: Bioware | Plattform: PC | Release-Datum: 20. Dezember 2011 | Modell: Free2Play

Wie kann man seine böse Seite ausleben? In SWTOR könnt ihr euch einen Charakter auf Seiten der Republik oder dem Imperium erstellen. Gerade als Mitglied des Imperiums erlebt ihr eine Geschichte, in der es darum geht, Feinde zu manipulieren, zu quälen oder auszuschalten. Ihr könnt euch sogar an unbeteiligten Zivilisten vergreifen.

Dabei lässt euch das MMORPG ständig die Wahl, ob ihr Charaktere wirklich töten oder sie doch entkommen lassen wollt. Je nach Entscheidung sammelt ihr guten oder schlechten „Ruf“. Entsprechend reagieren auch die Charaktere in eurer Umgebung, die euch etwa für die bösen Taten ächten.

Seid ihr sogar ständig böse, verändert sich euer Aussehen leicht. Ihr könnt also zu einem richtigen Fiesling werden, dem man das auch direkt ansieht.

Allerdings sind diese Entscheidungen nicht nur an das Imperium gebunden. Auch als Mitglied der Republik könnt ihr innerhalb der Story bestimmte Personen verschonen oder ihnen das Leben nehmen. In einer Quest etwa verriet mich eine Dame, der ich eigentlich vertraut habe. Nun kann ich sie dafür zusammenstauchen, aus der Region verbannen oder sie töten.

Ein guter Jedi würde es natürlich bei der Standpauke belassen. Aber am Ende liegt die Entscheidung bei euch …

Was bietet das Spiel sonst? Schon zum Start galt Star Wars: The Old Republic als eine Art „WoW im Weltraum.“ Das liegt vor allem an dem fast identischen Aufbau mit zwei Fraktionen, Quests und Dungeons im PvE, instanziiertem PvP und dem gemeinsamen Tab-Targeting-Kampfsystem.

Allerdings punktet SWTOR mit seiner guten Story, dem besonderen Gefährten-System und einigen besonderen PvP-Modi wie dem Huttenball oder Schlachten in Raumschiffen.

Zuletzt bekam das Spiel Anfang 2022 die neue Erweiterung Legacy of the Sith, die zwar einige Neuerungen brachte, vom Umfang her insgesamt aber enttäuschte. Zudem wurde das Studio zuletzt von Bioware an Broadsword ausgelagert, die auch Dark Age of Camelot betreuen.

Lohnt sich 2023 noch der Einstieg? Das Grundspiel und viele weitere Inhalte von SWTOR sind komplett kostenlos spielbar. Aufgrund der Story und der Vertonung lohnt es sich eigentlich immer, in das MMORPG einzusteigen – besonders wenn ihr Fans von Star Wars seid.

Allerdings ist es inzwischen schwierig, wenn ihr ein Spiel wirklich „hardcore“ erleben möchtet. Dafür kommen neue Updates aktuell zu langsam heraus. Zudem fühlt sich das Kampfsystem recht langsam an, was nicht unbedingt in die moderne Zeit passt.

Wer sich allerdings nur etwas Zeit vertreiben und dabei viel Spaß haben will, der kann auch 2023 noch beruhigt mit Star Wars: The Old Republic starten.

DC Universe Online

Setting: Superhelden | Entwickler: Daybreak Games | Plattform: PC, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch | Release-Datum: 11. Januar 2011 | Modell: Free2Play

Wie kann man seine böse Seite ausleben? In DC Universe Online schlüpft ihr in die Rolle eines Superhelden oder Superschurken. An der Seite von bekannten Charakteren wie Batman, Superman, Joker oder Harley Quinn könnt ihr dann in den Kampf ziehen und haufenweise Quests und Missionen erledigen.

Auf der Seite der Schurken dreht sich viel darum, Chaos zu stiften und die Gegend ins Chaos zu stürzen. Auch wenn ihr mal versehentlich etwas Gutes tut, geschieht dies nur aus dem Antrieb heraus, dass ihr selbst einen Vorteil daraus zieht.

Als Superheld wiederum versucht ihr, genau dieses Chaos zu vermeiden. Das ist vor allem zum Start des Spiels noch stark zu spüren, wo die Unterschiede stärker hervorgehoben werden.

In den neusten Inhalten und vor allem in Instanzen erledigt man aber oft die gleichen Aufgaben, was den Unterschied etwas revidiert.

Was bietet das Spiel sonst? In DC Universe Online setzt auf actionreiche Kämpfe mit mächtigen Fähigkeiten. Ihr erkundet eine Welt voller bekannter Orte wie Gotham City. Ansonsten erwarten euch die typischen MMORPG-Inhalte:

Das Max-Level mit 30 ist recht schnell erreicht, doch danach gibt es noch viel zu tun, um die eigene Ausrüstung zu verbessern und so stärker zu werden

Im Endgame gibt es Dungeons, Raids, Missionen für Solo-Spieler oder kleine Gruppen

Für PvP-Fans gibt es optionales PvP in der offenen Welt, wo Helden gegen Schurken kämpfen können, oder Arena-PvP. Außerdem gibt es einen speziellen Modus, in dem ihr in die Rolle von ikonischen Helden schlüpft und ihre Fähigkeiten nutzen könnt

Es gibt regelmäßige Updates in Form von neuen Story-Inhalten und Anpassungen an vorhandenem Content

Im Juli 2021 wurde DC Universe zudem so überarbeitet, dass Free2Play-Spieler mehr erleben können. So wurden etwa die neuen Kapitel und die täglichen Login-Belohnungen aus dem optionalen Abo herausgenommen und allen Spielern zugänglich gemacht. Außerdem wurden das maximale Geld und das Housing-System erweitert. Das macht das Superhelden-MMORPG gerade für Neueinsteiger nochmal interessanter.

Kritik gibt es für die veraltete Grafik, den eher geringen Schwierigkeitsgrad zum Start und in der offenen Spielwelt sowie den Shop, über den sich streiten lässt.

Lohnt sich 2023 noch der Einstieg? DC Universe ist Free2Play und bietet eine Welt, die viele aus Filmen oder Comics kennen. Vor allem der Joker ist im englischen richtig gut vertont und zieht sofort in seinen Bann.

Im Spiel erwartet euch ein interessanter Mix aus PvE- und PvP-Inhalten, sodass grundsätzlich jeder Spielertyp auf seine Kosten kommen dürfte. Allerdings wirken die Grafiken und auch das Kampfsystem stellenweise einfach veraltet.

Trotzdem sind auch heute noch jeden Monat über 300.000 unterschiedliche Spieler online: Firma hinter MMORPGs wie Herr der Ringe Online und DC Universe verrät seine Spielerzahlen 2023. Man trifft also immer jemanden für gemeinsame Abenteuer.