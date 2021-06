Das beliebte rogue-like Spiel Hades erscheint nun auch auf den Konsolen von Microsoft und Sony. Der Release liegt bereits im August.

Das wurde angekündigt: Auf der Microsoft-Bethesda-Konferenz der E3 2021 wurde bekannt gegeben, dass das vielfache preisgekrönte Spiel Hades von Supergiant Games nun auch auf der Xbox erscheinen wird. Als Release-Datum wurde der 13. August 2021 angekündigt.

Gleichzeitig bestätigte der Entwickler auf Twitter, dass Hades außerdem auch auf PlayStation-Konsolen erscheinen wird. Bis jetzt war das Spiel nur auf PC und der Nintendo Switch verfügbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist Hades? In dem isometrischen Spiel übernehmt ihr die Rolle von Zagreus, dem Sohn des Gottes der Unterwelt Hades. Der junge Mann hat keine Lust mehr in der düsteren Welt seines Vaters zu bleiben und bricht auf, um nach seiner Mutter Persefone zu suchen, die nach seiner Geburt verschwunden ist.

Doch das ist nicht so einfach, denn sein Vater will ihn nicht entkommen lassen und wirft ihm die Kreaturen der Unterwelt in den Weg. Jedes Mal, wenn Zagreus auf seinem Weg stirbt, erscheint er wieder in dem Palast seines Vaters und muss die Reise von vorne beginnen.

Das Gameplay:

Bei Hades handelt es sich um ein “rogue-like” Spiel, in dem die Gebiete prozedural generiert werden.

Das heißt, dass die Räume, die Gegner darin und die Belohnungen und Items alle zufällig sind.

Kein Run wird genauso verlaufen wie der vorherige.

Beim Spielen habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Waffen, die ihr während und zwischen den Runs upgraden könnt.

Dazu kommen noch die restlichen Götter des griechischen Pantheons, die euch bei eurer Flucht aus der Unterwelt zur Seite stehen. Sie geben euch Geschenke in Form von neuen Fähigkeiten.

Wenn ihr einen genauen Überblick zu Hades wollt, empfehlen wir den GameStar-Test:



Hades im Test: Ein Action-Rollenspiel-Meisterwerk

Diese Preise gewann Hades: Nach seinem Release in 2020 hat Hades die Gaming-Community im Sturm erobert. Das Spiel erhielt “äußerst positive” Bewertungen auf Steam mit satten 98 % guter Reviews bei insgesamt über 130.000 Reviews. Auf Metacritic hat es eine Metascore von 93 erhalten.

Gleichzeitig räumte Hades 17 verschiedene Preise ab bei Awards. Hier sind einige davon:

Game of the Year bei D.I.C.E, sowie Outstanding Achivement in Game Design und Game Direction

Best Indie und best Action bei Game Awards 2020

Best Indie und Critic’s Choice bei Golden Joysticks 2020

Best Narrative, best Game, best Artistic Achievement und mehr bei 17th British Academy Game Awards (via Wikipedia)

Das Spiel erfreute sich sehr hoher Beliebtheit und wurde von den Spielern und der Gaming-Presse als ein Meisterwerk im Storytelling gepriesen.

Die Vorbestellungen der physischen Editionen für PlayStation- und Xbox-Konsolen können bereits getätigt werden. Mehr zur E3 erfahrt ihr in unserem Ticker.

E3 2021: Alle Ankündigungen und Trailer von Xbox & Bethesda – Wir tickern live mit