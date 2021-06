Die 5 besten neuen Spiele der E3 2021

Auf der E3 2021 wurden eine Menge neuer Spiele vorgestellt. Doch welche davon waren die besten? Wir stellen euch hier für Top 5 der E3 2021 vor!

Die folgenden fünf Games haben uns in der MeinMMO-Redaktion besonders beeindruckt. Diese Spiele aus diversen Genres werden mit Sicherheit erfolgreiche Titel werden und viele Stunden Spielspaß bieten. In den folgenden Absätzen erfahrt ihr alles Wissenswerte zu den Top-5-Games der E3 2021!

Starfield

Was ist das für ein Spiel? Viel ist noch nicht zu Starfield bekannt. Das Game wird aber seit Jahren die erste neue IP, die Bethesda auf den Markt bringt. Daher sind die Erwartungen der Community groß. Wir wissen aber schon, dass es sich um ein Rollenspiel in einem SciFi-Setting handeln wird.

Es handelt sich um unser Universum in 300 Jahren. Die Menschheit hat den Weg zu den Sternen gefunden und scheint mindestens unser Sonnensystem zu bereisen. Im ersten gezeigten Trailer sind zumindest Orte auf dem Mars schriftlich erwähnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sind die Highlights? Laut den Entwicklern soll es eine große Welt bieten, in der man “[…] alles sein kann, was man will und dahin gehen kann, wohin man will” und als ein Spiel mit “beispielloser Freiheit” sein.

Womöglich wird also eine Art Elder-Scrolls oder Fallout im Weltraum, in dem ihr verschiedene Planeten besuchen könnt und euch auf eurem Raumschiff frei entfalten könnt.

Außerdem wird es Aliens geben, oder zumindest deren zurückgelassene Artefakte. Dazu kommen noch mehrere Fraktionen, wobei ihr als Spieler wohl der „Constellation“, einer Gruppe von Weltraumforschern, angehört.

Wann und für welche Plattformen erscheint es? Nachdem viele Spieler darüber gebangt haben, dass nach der Übernahme durch Microsoft künftige Bethesda-Spiele nur noch für PC und die Xboxen erscheinen wird, hat sich dies zumindest bei Starfield bewahrheitet. Das Spiel erscheint am 11.11.2022 für Windows sowie die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und S. PlayStation und die älteren Xboxen gehen leer aus. Außerdem wird das Spiel sofort zum Release im Microsoft-Game-Pass stecken, was diesen noch mehr aufwertet.

Redfall

Was ist das für ein Spiel? Redfall ist ein schwarzhumoriger Coop-Shooter von Bethesda. Das Setting ist die Kleinstadt Redfall im US-Bundestaat Massachusetts. Dort ging irgendwas gewaltig schief und ein Kult hat eine Vampirplage auf die Stadt losgelassen.

Jetzt streunen überall grauslige Bultsauger und deren Helfershelfer herum und es ist an vier coolen Freunden, die Blutsauger-Plage wieder einzudämmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sind die Highlights? Redfall beeindruckt gleich auf mehren Ebenen. Zum einen ist das Setting erfrischend witzig und kommt mit einer gehörigen Prise Humor daher. Die Vampir-Apokalypse, die eigentlich ein düsteres Thema ist, wird so eher zu einer makabren Komödie.

Dazu tragen auch die vier Protagonisten bei, das sind:

Ein Scharfschütze mit glühendem Auge, der sich unsichtbar machen kann

Eine Art Magierin, die Dinge von Geisterhand bewegt und Portale erschaffen kann

Eine Tüftlerin mit abgedrehten Waffen, wie einem Sonnenlicht-Strahler und einem putzigen Roboter

Ein nerdiger Typ, der öfter mal Probleme bekommt und unter anderem unbedingt wissen will, wie Vampire „schmecken“

Da unter dem ersten Trailer die Rede von „Helden aus einer vielfältigen Liste“ die Rede ist, kann es sogar gut sein, dass es noch mehr Helden-Archetypen gibt, die jeweils eigene Skills und Einsatzmöglichkeiten haben.

Wer jetzt hier an Spiele wie Borderlands oder das ursprüngliche Fortnite denkt, sollte einen guten Eindruck haben, wie Redfall wahrscheinlich wird.

Wann und für welche Plattformen erscheint es? Auch hier zeigt sich, dass neue Bethesda-Games wohl bevorzugt auf dem PC und den Xboxen erscheint, denn auch Redfall wird exklusiv für Microsoft-Windows sowie Xbox Series X und S erscheinen. Release-Termin ist „Sommer 2022“.

Battlefield 2042

Was ist das für ein Spiel? Battlefield 2042 ist die kommende neueste Inkarnation des berühmten Battlefield-Franchise. Es spielt in der nahen Zukunft im Jahre 2042. Dort haben der Klimawandel, Naturkatastrophen, Ressourcenknappheit und der Staatsbankrott Deutschlands zu einer globalen Krise geführt, in der sich Russland und die USA erbittert bekriegen.

Daher kämpft ihr die von Battlefield gewohnten Massenschlachten nicht nur auf öden Schlachtfeldern in der Pampa, sondern auch in mächtigen Metropolen voller Wolkenkratzer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sind die Highlights? Wer die bisherigen Trailer von Battlefield 2042 gesehen hat, der erkennt schnell, wie derb es da wohl zugeht. Denn die Schlachten spielen sich wohl, wie aus Battlefield gewohnt, äußerst intensiv und actionreich.

Sogar die Wolkenkratzer können weitläufig zerstört werden und der massive Einsatz von Fahrzeugen lässt unseren MeinMMO-Autor Phillip Hansen davor erschaudern, in diesem Inferno ein einfacher Soldat zu sein.

Dazu kommen noch die für Battlefield üblichen Soldatenklassen, von denen wir schon jetzt einige Details wissen.

Wann und für welche Plattformen erscheint es? Am 22.10.2021 soll Battlefield 2042 für die Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One sowie die Xbox Series S und X erscheinen. Vorabzugang besteht bereits ab dem 15. Oktober.

Halo Infinite

Was ist das für ein Spiel? Hier handelt es sich um den lang erwarteten neuesten Teil der Halo-Serie und damit einen Ego-Shooter im SciFi-Setting. Erneut spielt ihr den berühmten Master-Chief und erkundet mit ihm eine weitere Ringwelt. Die fällt dieses Mal noch größer aus als je zuvor in der Serie.

Bei Halo Infinite wird zwischen dem Multiplayer- und Kampagnen-Teil unterscheiden. Ersterer ist nämlich ein Free2Play-Titel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sind die Highlights? Im Single-Player-Modus erkundet ihr als Master Chief eine weitere Ringwelt und bekämpft dort eure Feinde mit einem Arsenal an futuristischen Waffen. Außerdem geht ihr Mysterien nach, darunter das Verschwinden der KI Cortana.

Der Multiplayer-Modus wiederum bietet große Maps voller Action. Darin kommen unter anderem Greifhaken, Waffen mit abprallenden Geschossen und allerlei Fahrzeuge zum Einsatz.

Auf High-End-PCs und der neuen Xbox-Generation soll Halo Infinite in 120 FPS konstant laufen.

Wann und für welche Plattformen erscheint es? Einen konkreten Release-Zeitpunkt haben die Entwickler noch nicht genannt. Es ist aber von den „Holidays 2021“ die Rede. Das bedeutet, das sowohl die Kampagne als auch der Multiplayer-Modus von Halo Infinite zwischen Hebst und Weihnachten 2021 endlich erscheinen soll. Das Spiel erscheint für den PC, die Xbox Series X und S sowie noch für die alte Xbox One.

Forza Horizon 5

Was ist das für ein Spiel? Wie der vorige Teil der Horizon-Serie ist auch Forza Horizon 5 ein Open-World Rennspiel, das vor allem Casual- und Multiplayer-Fans ansprechen soll. Ihr fahrt mit einem schnittigen Auto auf einer riesigen offenen Welt herum, erkundet die Gegend und absolviert Challenges.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sind die Highlights? Wie schon in Horizon 4 gilt es hier, fast ein ganzes Land zu erkunden. Dieses Mal ist in Forza Horizon 5 Mexiko in Mittelamerika an der Reihe. Ihr fahrt dort frei herum und erkundet die vielfältige Landschaft, darunter weite Steppen mit Sandstürmen, Dschungel, Strände und Städte wie Guanojuato. Dazu soll noch ein echter Vulkan kommen!

Dabei fahrt ihr mehr als 500 verschiedene Fahrzeuge. Außerdem gibt es einen Editor, in dem ihr eigene Minigames und Challenges bauen könnt und einen KI-Assistenten, der euch einfach Mitspieler zuteilt.

Für Fans von Erkundung gibt es auch einen Karriere-Modus, der euch die Welt erkunden lässt und sogar spezielle Charaktere kennenlernen lässt.

Ein weiteres großes Highlight von Forza Horizon 5 ist die phänomenale Grafik, die sogar Grafik-Muffel und MeinMMO-Autor Benedict Grothaus beeindruckt.

Wann und für welche Plattformen erscheint es? Am 9. November 2021 erscheint Forza Horizon 5 für den PC, die Xbox One und die Series X und S.