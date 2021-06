Wann erscheint Elden Ring? Elden Ring kommt shcon am 21. Januar 2022 für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S und digital für den PC auf den Markt.

Was ist Elden Ring eigentlich? Bei Elden Ring handelt es sich um ein Action-RPG von den Souls-Machern FromSoftware. Wie zu erwarten, geht es dort düster und dreckig zu. Alles ist kaputt und überall lauern Gefahren. In dieser düsteren Welt gilt es, die Splitter des Elden Rings zu bergen, um noch schlimmeres zu verhindern.

Es könnte sein, dass es sich um den aus Dark-Souls bekannten Modus handelt, in dem man Spieler in seine Spielwelt „beschwören“ konnte, was aber etwas umständlich war. Möglicherweise entscheiden sich die Entwickler aber auch in Elden Ring für eine elegantere Lösung, die unkompliziertes Online-Gaming ermöglicht.

