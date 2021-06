Im August erscheint ein neues Battle Royale auf Steam und es erinnert an Sekiro

Das Battle Royale Naraka: Bladepoint erscheint bereits im August auf Steam. Das wurde während der PC Gaming Show im Rahmen der E3 2021 vorgestellt. Das Spiel hebt sich vor allem durch den asiatischen Stil und das Kampfsystem von seinen Konkurrenten ab.

Was ist das für ein Spiel? In Naraka: Bladepoint kämpfen 60 Spieler gegeneinander. PvP steht also im Fokus. Dazu landet ihr auf einer mysteriösen Insel. Anders als in Fortnite und PUBG setzt ihr euch jedoch nicht rein mit Schusswaffen zu wehr.

Stattdessen liegt der Fokus auf dem Nahkampf, etwa mit Stäben, Schwertern oder den Fäusten. Außerdem könnt ihr Gewehre und Bögen nutzen, um Feinde aus großer Entfernung zu attackieren.

Ihr habt zudem viele Bewegungsmöglichkeiten. So könnt ihr:

Auf Türme Felsen oder Bäume klettern

Greifhaken nutzen, um euch durch die Luft zu schwingen

An Seilen entlang laufen

Wann erscheint das Spiel? Der globale Release von Naraka: Bladepoint findet am 12. August statt. Zuvor wird es eine offene Beta geben, an der jeder teilnehmen kann. Sie läuft vom 16. bis 22. Juni.

Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Beta-Tests, in denen die Spieler in Naraka reinschauen konnten.

Auf der E3 wurde zudem ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt, den wir für euch eingebunden haben:

Warum erinnert das ein Sekiro? Sekiro: Shadows Die Twitce ist ein Action-Rollenspiel mit asiatischem Setting. Zwischen den beiden Spielen gibt es gewisse Parallelen, darunter:

Der asiatische Grafik-Stil und das Setting wobei Sekiro deutlich moderner und besser aussieht

Der Greif-Haken, mit dem man sich durch die Spielwelt bewegen kann

Der Kleidungsstil

Das Kampfsystem, das taktische Elemente mit schneller Action verbindet

Findet ihr das neue Battle Royale interessant? Oder seid ihr eher an einem anderen Spielstil interessiert?