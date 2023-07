Action-Spiel auf Steam hat plötzlich 193.000 Spieler, aber wir Europäer sind angeblich zu schlecht, um es gut zu finden

Das Action-Spiel Naraka Bladepoint konnte einen neuen Höchstwert der Spielerzahlen auf Steam aufstellen, obwohl ein Journalist glaubt, der große Skill-Gap schrecke westliche Spieler ab.

Um welches Spiel geht es? Naraka Bladepoint (PC, Xbox, PS5) ist ein bereits im August 2021 veröffentlichtes Battle Royal, das auf actiongeladene Kämpfe und Parkour-Movement setzt. Ihr könnt Türme, Berge oder Häuser erklimmen und euch mit einem Greifhaken durch die Lüfte schwingen.

Neben Fernkampfwaffen wie Bögen setzt Naraka Bladepoint vor allem auf den Nahkampf mit Schwertern oder Stäben. Obendrein gibt es verschiedene Tränke, die euch heilen oder Boosts verleihen.

Spielerisch zeichnet sich Naraka Bladepoint vor allem durch die Mischung aus Nahkampfangriffen und dem schnellen Movement aus und ist optisch in einem asiatischen Fantasy-Setting gehalten.

Warum hat Naraka Bladepoint plötzlich so viele Spieler? Naraka Bladepoint erschien am 13. Juli 2023 für die PS5 und stellte im gleichen Atemzug auf Free-to-play um. Das Spiel ist also fortan kostenlos spielbar. Zuvor mussten Spieler für das Battle Royal je nach Version zwischen 19,99 € und 50 € bezahlen.

Mit der F2P-Umstellung am 13. Juli schossen auch die Spielerzahlen auf Steam in die Höhle. Naraka Bladepoint konnte mit 192.000 gleichzeitig aktiven Spielern sogar einen neuen Höchstwert aufstellen. Der alte Rekord lag bei 186.707 Spielern und stammt von Dezember 2021. Im Juni 2023 hatte Naraka durchschnittlich 39.403 und im Höchstwert: 133.315 Spieler

Journalist glaubt, der Skill-Gap sei für westliche Spieler zu hoch

Wer sagt, Europäer sind zu schlecht für das Spiel? Jake Lucky ist ein US-amerikanischer Gaming-Journalist, der auf Twitter über Spiele und Streamer berichtet. Am 12. Juli sprach Jake Lucky in einem Post über Naraka Bladepoint und sagte, er sei neugierig, wie sich das Spiel in westlichen Ländern schlägt, nachdem es auf F2P umgestellt habe.

Dazu äußerte er die Vermutung, dass der Skill-Gap möglicherweise einer der Gründe sei, weshalb das Spiel in westlichen Ländern, also auch bei uns Europäern, bislang nie so erfolgreich war wie in Asien. Dort sei Naraka Bladepont „riesig“ (via Twitter).

Wieso Jacke Lucky glaubt, dass der Skill-Gap nur ein Problem für westliche Spieler sei, erklärte er nicht im Detail. In den Kommentaren gab es jedoch sowohl Spieler, die seine Einschätzung teilten, als auch Spieler, die das Problem eher bei zu vielen Bots in öffentlichen Lobbys sahen.

Wieso ist der Skill-Gap ein Problem? Der Skill-Gap bezeichnet den Unterschied in den Fähigkeiten der einzelnen Spieler. Umso größer der Skill-Gap ist, desto größer ist die Differenz zwischen den Spielern und ihrem Können.

In Naraka Bladepoint treffen beispielsweise extrem gute Spieler auf komplette Neulinge. Das kann besonders in einem Battle Royal für Frust sorgen, da es keinen Respawn gibt. Das heißt, wenn ihr in Naraka Bladepoint eine Auseinandersetzung verliert, seid ihr raus und müsst ein neues Match suchen.

Auch MeinMMOs ehemaliger Autor Marko Jevtic war von diesem Umstand entmutigt. Er beschreib das Kampfsystem als „genial“, empfand es aber in Kombination mit dem „Battle Royal“-Spielmodus als frustrierend.

Obwohl er Spiele wie Sekiro und Elden Ring problemlos meistere, sei er in Naraka Bladepoint immer wieder auf Spieler getroffen, ihn „problemlos demolierten“ und Tricks draufhatten, die er weder beim Zusehen verstand noch vom Spiel beigebracht wurden.

