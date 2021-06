Der österreichische Publisher Koch Media will unter dem neuen Gaming-Label Prime Matter in den nächsten Jahren gleich 12 neue Spiele herausbringen. Darunter sind heiß erwartete Titel wie Payday 3, die im Rahmen der E3 2021 offenbart werden.

Was hat es mit dem neuen Label Prime Matter auf sich? Unter dem Namen Prime Matter will Publisher Koch Media in den nächsten zwei Jahren 12 neue Games auf den Markt bringen.

Der Sitz von Prime Matter wird in München sein und dort sollen Spiele aus allen möglichen Genres entstehen, darunter Shooter, Rollenspiele und Koop-Games.

12 Neue Games mit Label Prime Matter

Diese Spiele stecken alle in Prime Matter: Die bisher unter Prime Matter geplanten Spiele sind unter anderem Fortsetzungen von bekannten und heiß erwarteten Titeln wie Payday und Kings Bounty. Doch es sind auch einige völlig neue Werke darunter. In den folgenden Absätzen gibt’s mehr Infos zu den einzelnen Games von Prime Matter, die im Rahmen der E3 2021 offenbart wurden.

Payday 3

Was ist das? Payday 3 ist das lang erwartete Sequel zu der beliebten Koop-Shooter Reihe Payday. Darin verübt ihr Raubüberfälle und erbeutet massig Geld, indem ihr im Team zusammenarbeitet. Das Spiel wird vom einst arg gebeutelten Studio Starbreeze entwickelt und nutzt die Unreal Engine 4. Da es wohl härter zugeht, wird das Spiel erst ab 18 freigegeben.

Die Crew von Payday ist zurück!

Wann kommt es? Payday 3 erscheint leider erst im Jahre 2023 für PC und die Konsolen. Ihr müsst euch also noch etwas gedulden.

King‘s Bounty II

Was ist das? King‘s Bounty II ist ein taktisches RPG, in dem ihr rundenbasierte Schlachten in einer Fantasy-Welt schlagt. Das Spielt wird vom Studio 1C Entertainment entwickelt und nutzt die Unreal 4 Engine. Es wird ein reines Single-Player-Spiel und ab 16 Jahren freigegeben.

Wann kommt es? King’s Bounty II wird schon am 24. August 2021 erscheinen.

Encased

Was ist das? Hier handelt es sich um ein klassisches Rollenspiel in einer Post-Apokalypse. Das Spiel erinnert an Fallout, soll eine isometrische Ansicht nutzen und auch eine Prise schwarzen Humor mitbringen. Das Spiel startete übrigens 2017 als Kickstarter Kampagne und ist mittlerweile ein vollwertiges Spiel vom Studio Dark Crystal Games geworden.

Wer fühlt sich hier auch an Fallout 1 und 2 erinnert?

Wann kommt es? Encased soll schon im Dezember 2021 als digitaler Release für den PC erscheinen und ab 18 Jahren freigegeben werden.

Scars Above

Was ist das? Dieses Spiel wird ein Action-Adventure vor einem SciFi-Hintergrund. Ihr erkundet einen fremden Planeten und das Gameplay ist ein Mix aus Erkundung und Kämpfen gegen grausige Alien-Bestien. Das Spiel wird ein Single-Player-Titel und nutzt die Unreal 4 Engine.

Diese düstere Welt müsst ihr erkunden.

Wann kommt es? Scars Above wird erst 2022 für PC und Konsolen erscheinen und ab 16 Jahren freigegeben werden.

Dolmen

Was ist das? Dieses Spiel ist ein Action RPG, in dem ihr euch durch eine abscheuliche SciFi-Welt voller abstoßender, kosmischer Schrecken kämpft. Das Spiel die schauerlichen Geschichten von H.P. Lovecraft als Inspiration genutzt. Erwartet also viel ekliges Zeug. Der Entwickler hinter Dolmen ist das Massive Work Studio und es kommt die Unreal 4 Engine zum Einsatz.

Hier geht’s eklig zu.

Wann kommt es? Das Spiel erscheint irgendwann 2022 für den PC und die Konsolen.

Final Form (Arbeitstitel)

Was ist das? Hier bekommt ihr einen Shooter in einem Cyberpunk-Setting vom Studio Reikon Games. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines humanoiden Avatars, der ein intelligentes Raumschiff repräsentiert. Im Spiel kommt die Unreal 4 Engine zum Einsatz. Das Spiel wird einen Koop-Modus mit bis zu drei Spielern haben.

In Final Form spielt ihr den Avatar eines Raumschiffs.

Wann kommt es? Leider ist noch kein Release-Datum bekannt. Das Spiel soll aber für den PC und die Konsolen erscheinen.

The Chant (Arbeitstitel)

Was ist das? Hier handelt es sich um ein grausliches Horror-Action-Adventure. Ihr erkundet eine einsame Insel, auf der sich ein spiritueller New Age Kult eine gemütliche Zuflucht errichtet hat. Doch irgendwas ging wohl schief und euch erwartet das pure Grauen! Entwickler Brass Token nutzte die Unreal 4 Engine für das Game.

Wann kommt es? Dieser Titel wird irgendwann 2022 für PC und Konsolen erscheinen und wohl ab 16 Jahren freigegeben werden.

Echoes of the End

Was ist das? Dieses Spiel stammt von Myrkur Games und wird ein 3rd-Person-Action-Adventure. Ihr verkörpert die Protagonistin Ryn, die über mysteriöse Kräfte verfügt und sich in einer Fantasy-Welt bewähren muss. Das Spiel legt viel Wert auf die Story und die Entscheidungen, die ihr darin trefft.

In Echoes of the Mind spielt die Story eine große Rolle.

Wann kommt es? Dieses Spielt hat noch kein Release-Datum und soll für PC und Konsolen erscheinen.

Gungrave G.O.R.E.

Was ist das? Hier bekommt ihr einen zünftigen, abgedrehten 3rd-Person-Shooter vom Studio IGGYMOB. Das Spiel vereint Gamedesign-Aspekte von westlichen und asiatischen Games und verspricht wilde Ballerorgien mit einem abgebrühten Bad-Ass-Macho-Helden.

In Gungrave GORE wird viel geballert.

Wann kommt es? Dieser launige Shooter sollte irgendwann im Jahre 2022 für PC und Konsolen erscheinen.

The Last Oricru

Was ist das? Dieses Game wird ein 3rd-Person-Action-RPG vom Studio GoldKnights. Der Titel spielt in einem Fantasy-Setting, das von Kriegen zerrissen ist. Neben Kämpfen müsst ihr euch auch sorgsam dafür entscheiden, wem ihr vertraut und selbst den Ausgang des Krieges beeinflussen.

In dieser Welt tobt ein schlimmer Krieg.

Wann kommt es? Das Spiel kommt im Jahre 2022 auf PC und Konsolen.

Crossfire: Legion

Was ist das? Dieses Spiel von Smilegate und Blackbird Interactive ist tatsächlich ein Echtzeit-Strategiespiel, das in der Welt des Shooters Crossfire spielt. Ihr könnt das Spiel auch im Multiplayer-Modus oder als Kampagne spielen.

Crossfire Legion wird ein Echtzeit-Strategiespiel.

Wann kommt es? Crossfire: Legion soll erst 2022 und nur für den PC erscheinen.

Das nächste Painkiller-Game

Was ist das? Hier scheint es wohl bald eine Fortsetzung der Painkiller-Reihe zu geben. Erwartet also einen blutigen Shooter, in dem ihr mit den Heerscharen der Hölle aufräumt und das sogar im Co-Op-Modus.

Wann kommt es? Bislang ist kein Release-Datum bekannt, das Spiel soll aber ab 18 Jahren sein und auf PC und Konsolen erscheinen.

Zusätzlich zu diesen neuen Spielen, werden auch bereits bekannte Titel von Koch Media, wie Iron Harvest oder Phoenix Point, dem neuen Label Prime Matter hinzugefügt.