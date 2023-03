Season 11 in The Division 2 ist online, bringt neue Ausrüstung – „Gebt uns mehr Platz im Inventar“

Die neue Season 11 von The Division 2 ist online. Es gibt eine neue Manhunt und einiges an frischer Ausrüstung. Was die neue Season zu bieten hat und wie es in den nächsten Monaten weitergeht, erfahrt ihr hier.

Mit reichlich Verspätung und Update-Stress ging die Season 11 von The Division am 27. Februar online. Der Loot-Shooter bekommt nur noch wenig Zuwendung. Zwischenzeitlich wurde die Weiterentwicklung sogar eingestellt. Deswegen fallen auch die Content-Pakete eher klein aus, aber immerhin gibt es noch etwas:

Season 11 Frische Manhunt über die nächsten Wochen 2 neue Exotics 1 Gear-Sets / 1 Brand-Set 4 benannte Teile Quality-of-Life-Anpassungen Neuer Season Pass



Wir stellen euch den neuen Content kurz vor, zusammen mit der Roadmap von Season 11. Den Trailer der neuen Season könnt ihr euch hier ansehen:

The Division 2: Inhalte Season 11

Was steckt in der Season? Ihr bekommt in den nächsten Wochen 4 neue Gegner vorgesetzt, um am Ende den neuen Fiesling Stovepipe zu jagen. Bis in den Mai 2023 hinein gibt es so immer mal wieder eine neue Manhunt-Mission. Zudem laufen wie gewohnt Liga- und Gameplay-Events während der Zeit.

Hier die Roadmap:

Season 11 ist etwas spendabler, was neue Ausrüstung angeht. Es gibt sogar 2 neue Exotics – eine Waffe und ein Rüstungsteil:

Exo-Waffe: Sacrum Imperium Headshot-Kills von markierten Gegnern geben euch Movement-Speed (30 Sekunden Abklingzeit) Weitere Headshot-Kills verringern die Abklingzeit

Exo-Rucksack: NinjaBike Messenger Bag Zählt als Teil zu einem angelegtem Gear-Set – kann auch für 2 Sets gleichzeitg zählen



Obendrauf gibt es 2 neue Sets für euer Arsenal:

Gear-Set: Hotshot Fokus auf Marksman-Rifles: Mehrere Headshots hintereinader verbessern eure Werte Rucksack-Buff: Ihr könnt einen Headshot verfehlen und die Headshot-Streak läuft weiter

Brand-Set: Habsburg Guard a.k.a. “HG” Piece-Boni: Headshots, Marksman-Rifle, Statuseffekte Benannter Brustpanzer: Verursacht Statuseffekte Benannter Rucksack: Kann Statuseffekte verteilen



Es kommen noch 2 neue, benannte Waffen dazu:

Prophet Headshot-Kills sorgen für garantierte, kritische Headshots-Treffer

Relic Headshot-Kills sorgen für garantierte, kritische Headshots-Treffer



Zudem gab es einige Balance-Anpassungen bei vorhandenen Ausrüstungen. Werft einen Blick in die englischen Patch Notes, wenn ihr tiefer einsteigen möchtet via ubisoft.com.

Die Reaktionen zur Season 11 sind gemischt. Unter dem Tweet mit der Ankündigung (via twitter.com) freuen sich einige Spieler, andere meckern über Probleme im Spiel und sprechen davon, dass The Division 2 auf PC immer öfter abstürzt.

Es gibt auch einige User, welche die neuen Gear- und Brand-Sets feiern. Aber die wissen gar nicht, wohin mit dem Zeug. Hier wird ein größeres Inventar gefordert, weil sich solche Teile ansonsten kaum noch sammeln lassen, wenn man bereits ein breites Inventar an Waffen und Ausrüstung besitzt.

@Mindstrike schreibt: „Mit diesen neuen Sets … besteht die Chance, dass ihr uns mehr Platz im Inventar/Bank gebt?“.

Lasst uns auch eure Meinung zur Season 11 da und schreibt einen Kommentar zum Thema.