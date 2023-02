The Division 2 ist so kaputt, dass man nicht mal die aktuelle Season verlängern kann – „Im Moment nicht möglich“

Der Loot-Shooter The Division 2 aus dem Hause Ubisoft läuft schon länger in einer Art Wartungsmodus, wollte seine treuen Fans aber weiter mit einigen Content-Happen und Neuerungen versorgen. Aktuell ist das jedoch nicht möglich – das Spiel ist so kaputt, dass man keine Updates aufspielen kann.

Der Spiele-Publisher und -Entwickler Ubisoft hat seinen Loot-Shooter The Division 2 schon sehr früh abgeschrieben. Nach der großen Erweiterung „Warlords of New York“ war es plötzlich vorbei, man hatte keine weiteren Inhalte mehr in Planung.

Sogar die Entwickler sollen überrascht gewesen sein, als vor gut 2 Jahren doch neuer Content angekündigt wurde.

Kürzlich sollte dann die Season 11 an den Start gehen – sogar einen neuen Spielmodus mitbringen. Die Season musste aber bereits das zweite Mal verschoben werden.

Normalerweise verlängern die Verantwortlichen dann die aktuelle Season, wiederholen Events, strecken alles noch ein wenig. Doch aktuell ist Division 2 so kaputt, dass nicht einmal das möglich ist.

The Division 2 hat sein Update-System geschrottet

In einem Statement der Entwickler auf Twitter versuchen sich die Entwickler an einer Erklärung, die als Laie wohl nur schwer nachzuvollziehen ist:

In dem Statement heißt es, man wollte mit einem Update die Probleme lösen, die zur Verzögerung der Season 11 geführt hatten. Jedoch seien dabei Fehler im „build generation system“ von Division 2 aufgetaucht.

Bevor man dieses System nicht wieder auf Vordermann gebracht hat, sei man nicht in der Lage, neue Updates aufzuspielen. Gegenwärtig seien weder Server- noch Client-seitige Updates möglich. Das verhindere auch, die Season 10 zu verlängern.

Die Entwickler arbeiten seit Tagen an einer Lösung, entschuldigen sich für den Zustand und wollen ab sofort täglich über den Fortschritt informieren.

Die Glanzzeit von Division 2 ist längst vorbei, doch es gibt weiterhin viele Fans und Liebhaber des Loot-Shooters. Auch für Neueinsteiger kann sich der Titel lohnen, die Kampagne gilt als grandios und fesselt viele Stunden.

