The Division 2 wollte 2023 endlich neuen Content bringen – Muss Season 11 aber kurz vor Release verschieben

The Division 2 hat Season 11 auf unbestimmte Zeit verschoben und das nur wenige Tage bevor sie veröffentlicht werden sollte. Die Fans des Shooters sind allerdings nicht überrascht.

Live-Service-Games leben von neuen Inhalten, auf die sich Spieler freuen und die sie auch Jahre nach dem Release des Spiels zocken können. Bei Ubisofts Loot-Shooter The Division 2 warten Fans aktuell auf den Release von Season 11.

Das Entwicklerteam verkündete erst am 30. Januar, dass die neue Season am 07. Februar erscheinen soll. Doch nur vier Tage später, am 03. Februar, verschob Ubisoft den Release von Season 11 von The Divisaion 2.

Season 11 sollte gemäß der Roadmap für das Jahr 2022 schon im Dezember des vergangenen Jahres erscheinen. Das Entwicklerteam aktualisierte die Roadmap jedoch und verschob Season 11 im November auf das Frühjahr 2023.

Wann wird Season 11 erscheinen? Das Entwicklerteam gab zwar bekannt, dass der Release am 07. Februar nicht eingehalten werden könne, allerdings wurde noch kein neues Datum bekannt geben. Wann Season 11 erscheinen soll, ist demnach aktuell unklar.

Das Team versprach jedoch auf Twitter, die Spieler “so bald wie möglich” über ein neues Release-Datum informieren zu wollen.

Einen offiziellen Trailer zu Season 11 gibt es noch nicht, aber hier könnt ihr nochmal einen Blick auf Season 10 werfen:

Warum wurde Season 11 verschoben? Wie das Entwicklerteam hinter The Division 2 in einem Statement auf Twitter verkündete, führten einige Verzögerungen im Lokalisierungsprozess zu der Verschiebung des Season 11 Releases.

Bei den Lokalisierungsprozessen werden unter anderem Ingame-Texte und Dialoge übersetzt, damit beispielsweise deutsche Spieler das Spiel in ihrer Muttersprache erleben können.

Hier eine deutsche Übersetzung des Statements:

Bei den Vorbereitungen für Saison 11 kam es zu einer Reihe von Verzögerungen in unserem Lokalisierungsprozess, was sich auf das Spielerlebnis vieler Spieler auf der ganzen Welt auswirkte. Daher haben wir nach vielen Diskussionen die schwierige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Saison 11 und den Livestream auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Wir verstehen, dass dies nicht das Update ist, das unsere Community hören möchte, und wir schätzen eure anhaltende Unterstützung. Aufgrund eurer Unterstützung ist es für uns wichtig, euch mit diesem Update das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten, und eine Veröffentlichung zum geplanten Termin am 7. Februar würde dies nicht gewährleisten. Wir werden euch so bald wie möglich über ein neues Veröffentlichungsdatum informieren. In der Zwischenzeit möchten wir uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Wir freuen uns darauf, weitere Informationen über den Season-11-Stream zu veröffentlichen, sobald wir sie haben. The Division 2 via Twitter

Fans spotten: „Warum bin ich nicht überrascht?“

Wie reagieren die Spieler? Einige Spieler von The Division 2 reagieren auf die Meldung in den sozialen Netzwerken mit Spott und manche sagen, dass sie mit der Verschiebung bereits gerechnet haben. Außerdem zeigen einige Division-Fans Verständnis für die Verschiebung.

Eagleblade 85: „Ich glaube nicht, dass dies für irgendjemanden ein Schock ist. Wenn der Inhalt nicht fertig ist, ist er einfach nicht fertig, so frustrierend das auch immer ist (via Twitter).“

Oblivionbm3: „Warum bin ich nicht überrascht (via Twitter)?“

Andreas: „Jetzt mal ehrlich gesagt, hat wirklich irgendjemand geglaubt, dass die es bis zum 07. Februar schaffen? Ich nicht (via Facebook).“

onlycrazypeoplesmile: “Ehrlich gesagt habe ich kein Problem damit, denn ja, sie müssen so genaue Übersetzungen wie möglich verwenden, und wenn das bedeutet, dass meine nicht-englischen Mitmenschen das Spiel besser spielen können, dann zur Hölle ja (via reddit)!”

