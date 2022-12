Neuer Loot-Shooter Synced begeistert vor allem Fans von Division und Destiny 2 – So zockt er sich

Synced, der neue Loot-Shooter startete am 10. Dezember seine kostenlose Open-Beta auf Steam. Zunächst lief er unter dem Radar, doch inzwischen begeistert er vor allem Fans von Division und Destiny 2. Wir haben das Game angezockt und zeigen, was euch als Läufer mitten in einer Sci-Fi-Postapokalypse so erwartet.

Was ist das für ein Spiel? Den neuen Loot-Shooter Synced könnte man am ehesten als erstes AAA-Roguelite bezeichnen. Es erwarten euch Horden von Feinden im PvE sowie Extraktionen im PvP.

Doch Synced fährt nicht die klassische Zombieschiene. Im matchbasierten Shooter ballert ihr vielmehr auf futuristische Nano-Maschinen. Diese wurden diese abtrünnig und sind nun wilde, räuberische Kreaturen geworden, die euch in der Welt von Meridian an den Kragen wollen. Mit Zombies haben sie gemein, dass sie tote Menschen nutzen, um sich weiter zu vermehren.

Auf den ersten Blick erfüllt das Spiel bereits jetzt mehrere meiner Must-Haves der Shooter-Kriterien:

Die Story über eine Sci-Fi-Postapokalypse und die Geschichten der Charaktere klingen nach einer futuristischen Version von The Walking Dead.

Es ist kein Einzelspieler. Ich kann also zusammen mit meinen Freunden durch Horden von Gegnern ballern. Eine Spielersuche gibt es jedoch auch.

Jede Menge Items zum looten und natürlich Waffen zum Finden und Aufwerten mit Visieren, Magazinen und mehr.

Steigt ihr im Rang auf, bekommt ihr neue Waffen. Benutzt ihr sie, verbessert sie das weiter.

Futuristische Fähigkeiten, über die man seinen eigenen Charakter weiter definiert und pusht.

Das größte Synced-Plus sind allerdings die „Primes“, welche im Spiel zu meinen Nano-Buddys werden.

Bereits Anfang Dezember konnte unser MeinMMO-Autor Maik Schneider ein paar Stunden über die Server randalieren und das Gameplay genießen.

Und auch für mein Team und mich waren das genug Gründe, dem Free-to-Play-Loot-Shooter Synced während seiner Open-Beta eine Chance zu geben. Dabei finden sich sowohl für The Division 2 als auch Destiny-2-Fans Elemente, die ihnen durchaus gefallen könnten.

Werft in diesem Trailer einen Blick in die Welt von Synced. Damit will NExT, das jüngste Studio innerhalb der Tencent Games-Familie, die westlichen Shooter-Fans für sich gewinnen.

Bereits das Tutorial kann sich sehen lassen: Als die Einführungsmission startet, überrascht mich der erste Eindruck. Optisch wirkt Synced in seiner Open-Beta schon jetzt recht solide, stabil und kann sich allemal sehen lassen.

Geht man weiter, stellen sich die ersten Gegner vor. Hier handelt es sich um die meist recht harmlosen „wilden“ Legions-Nanos. Die ersten Schüsse aus meiner Waffe in Third-Person-Optik gefallen mir zunehmend besser. Also wird erstmal alles weggeballert, was es darauf ankommen lässt.

Ist die kleine Gruppe geschafft, folgt man dem Weg und erledigt dabei die üblichen Sprung- und Rutschpassagen, um dann vor einem der größeren Nano-Primes zu stehen. Sie haben Schwachpunkte, die man gezielt anschießen muss.

Nano-Primes sind Gegner und stärkste Fähigkeit zugleich

So machen euch eure Nano-Gefährten in Synced stärker.

Nano-Assimilierung ist in Synced ein Muss: Stirbt ein solcher Prime, seid ihr zunächst eine weitere Bedrohung losgeworden. Damit eröffnet sich jedoch auch die Option, dass ihr euch nun mit diesem toten Nano-Prime synchronisieren könnt. So wird aus dem Gegner durch Assimilierung euer bester Buddy und gleichzeitig die stärkste Spielerfähigkeit in Synced.

Einmal assimiliert, kann ich meinen ausgewählten Nano-Buddy taktisch sinnvoll und vor allem als aktiven Kämpfer auf die Feinde hetzen.

Oder ich trage ihn im Ruhemodus passiv am Arm, wo er beispielsweise die Stärke meiner Nahkampfangriffe erhöht.

Mit diesem Wissen schickt man mich nach Haven, dem Social-Hub im Synced-Shooter. Dort interagiere ich mit den verschiedenen NPCs und entdecke, dass ich sowohl meinen Charakter als auch meine Nano-Buddys wechseln kann.

Ich kann zwischen diesen 4 Nano-Gefährten wählen:

Zermalmer: Unübertroffen im Nahkampf

Unübertroffen im Nahkampf Unterdrücker: Nutzt eine Donnerbüchse für Fernangriffe

Nutzt eine Donnerbüchse für Fernangriffe Wächter: Verwandelt sich in ein Schild, um seinen Läufer zu beschützen

Verwandelt sich in ein Schild, um seinen Läufer zu beschützen Seher: Seine Sensoren entdecken Gegner und verfolgen sie

Es ist wohl nicht ausgeschlossen, das noch weitere dazukommen werden.

Diese Nano-Gefährten können in Synced euer persönlicher Buddy sein.

Ihr selbst könnt euch in Synced keinen individuellen Charakter erstellen. Ihr habt jedoch die Wahl zwischen mehreren „vorgefertigten“ Helden.

Diese 5 Charaktere konnte ich bisher im Spiel entdecken:

Deadcut: Der coole Zocker-Typ fürs Grobe. Nutzt Explosivgranaten und lässt Gegner brennen.

Der coole Zocker-Typ fürs Grobe. Nutzt Explosivgranaten und lässt Gegner brennen. Glory: Sie ist jung, aber auch enorm gewieft und vergiftet die Gegner mit Rauchgranaten.

Sie ist jung, aber auch enorm gewieft und vergiftet die Gegner mit Rauchgranaten. Dr. Stone: Sein Name ist Programm. Ist er mit von der Partie, profitiert das Team von seinen Heilfähigkeiten, denn er kann in einem gewissen Radius wiederbeleben.

Sein Name ist Programm. Ist er mit von der Partie, profitiert das Team von seinen Heilfähigkeiten, denn er kann in einem gewissen Radius wiederbeleben. Ragna: Sie kann mit ihrer Fähigkeit „leuchtendes Auge“ Gegner durch Wände hindurch erkennen und Gesundheit aus Nanos saugen.

Sie kann mit ihrer Fähigkeit „leuchtendes Auge“ Gegner durch Wände hindurch erkennen und Gesundheit aus Nanos saugen. Park: Sein Armband gewährt ihm eine Bombe, deren Einschläge sich mit mehreren Gegnern verketten.

Diese Helden-Läufer könnt ihr im Loot-Shooter Synced auswählen.

Ich entscheide mich zunächst für Glory sowie den Zermalmer. Mit den beiden will ich meine erste richtige Mission in einem 3er-Team starten. Später werde ich mich für Ragna entscheiden.

PvP oder PvE? – Ihr habt die Wahl: Nun muss ich mich nur noch entscheiden, auf welche Weise ich mich auf die Suche nach dem lukrativen blauen „Nerva“ machen will. Nerva ist immerhin die wertvollste Substanz aus Nano-Energie, welches meine Sci-Fi-Zivilisation in dieser Zukunft von Synced antreibt. Ihr könnt zwischen PvP (rot) oder PvE-Modus (blau) nach Belieben wechseln. Je nach Modus könnt ihr auch jeweils ein eigenes Setup dafür hinterlegen.

Im PvP bei den „Todeszonen-Läufen“ winkt euch fette Provision vom sogenannten Refugium. Das Team mit dem meisten Nerva gewinnt. Alternativ könnt ihr den Sieg holen, wenn ihr das gesamte Gegnerteam ausschaltet.

Im PvE beim „Nerva-Lauf“ ist es euer Ziel die Wellen von Nanos in Schach zu halten und euch einen Weg zum Erwecker zu bahnen. Schließlich wollt ihr nicht, dass dieser die Menschheit mit einer Horde von Nano-Killern ins Verderben schickt.

Die Trupps, mit denen man startet, bestehen immer aus jeweils drei Spielern. Einen Solo-Mode gibt es nicht.

Wollt ihr mit Freunden zocken, müsst ihr diese erst adden. Über das Menü funktioniert das aber einwandfrei. Ich fand es allerdings schade, dass ich meine Teammates im Social-Hub nicht sehen konnte. Erst, wenn der Lead eine Mission startet, kommen sie dazu.

So meldet ihr euch zur Open-Beta von Synced an:

Bis zum 15. Januar 2023 ist Synced in der Open Beta noch zugänglich. Die Anmeldung erfolgt über Steam und ist ganz einfach. Besucht Bis zum 15. Januar 2023 ist Synced in der Open Beta noch zugänglich. Die Anmeldung erfolgt über Steam und ist ganz einfach. Besucht die Steam-Shopseite von Synced und fordert euch dort euren Zugriff an. Dieser sollte dann auch direkt nach der Anfrage freigegeben werden. Ist das passiert, braucht ihr das Spiel nur noch zu installieren. Auf dem PC ist es zum Zeitpunkt dieser Review 32 GB groß gewesen.

Protokoll der ersten Mission: Wir entscheiden uns zunächst fürs PvE. Wenn der Teamleader die Mission startet, wird euer Einsatztrupp von einem Shuttle ins Missionsgebiet geflogen.

Die Location hier ähnelt sehr dem Anfangsgebiet. Es gibt wieder ein paar Häuser, grüne Wiesen, Bäume und hier und da ein Gebäude zu erkunden. Dazwischen finden sich die lila Tornados der feindlichen Nanos – unsere Ziele.

Die ersten Gegner stürmen uns bereits entgegen und werden easy weggeballert. Doch als Loot-Shooter-Spieler schaut man einfach zu gerne zwischendurch auch in Ecken und Gebäuden nach, was es da vielleicht zu holen gibt. Das Problem daran ist nur: Die Zeit läuft in Synced gegen euch. Während wir uns also noch gemütlich durch die Feindeshorden metzelten, und hier und da einen Tornado beseitigten, Türen hackten und Hallen durchsuchten, wurde die Mission mit jeder Sekunde, die verging, immer schwieriger.

Auf der Karte sind Mod-Wandler verteilt, wo man innerhalb der Mission Mods kaufen und einsetzen kann. Die dafür notwendigen „Nerva-Credits“ bekommt man durch Kills über von Gegnern gedroppte Ressourcen. Die Mods selbst werden dabei immer teurer, je weiter man kommt. Erstere sind temporär. Doch man kann auch dauerhafte Verbesserungen in den Matches finden, beispielsweise bei Events.

An den Upgrade-Stationen kauft ihr während der Missionen Vorteile ein, die in der Mission gelten.

Unsere erste Mission scheiterte, als die Nanos die Überhand gewannen und niemand mehr wiederbeleben konnte. Spätestens jetzt bereute ich, dass ich die Regenerationsfähigkeit beim Mod-Angebot nicht geshoppt hatte. Aber die Explosionen waren einfach zu schön. Also ging es für alle zurück in die Basis für einen neuen Versuch.

So laufen die Missionen im PvP: Im PvP seid ihr ebenfalls ein 3er-Team, das jedoch gegen 3 weitere 3er-Teams bestehen muss. Die Nanos mischen noch mit. Die größere Bedrohung sind jedoch die anderen Spieler. Wie ihr wollen auch sie an die automatisierten Erntedrohnen ran, um das Nerva als erste von dort zu extrahieren. Eure Aufgabe ist einfach: Entweder schneller sein oder jedes Team effizient auslöschen.

Euer Team kommt erst am Match-Tisch zusammen – nicht im Social-Hub.

Mein Fazit zum Shooter Synced

Der Loot-Shooter hat mich definitiv positiv überrascht. Klasse Grafik, präzise Bewegungen und schnelles Gunplay konnten bei mir punkten. Auch wenn die einzelnen Gebiete noch nicht so abwechslungsreich waren, wie ich es mir erhofft hatte. Das könnte sich aber zum Release durchaus noch ändern.

Nanos bringen frischen Wind in den Shooter: Die Idee mit den Nanos ist gelungen. Sie erfindet das bewährte Shooter-Rezept nicht neu, bringt aber eine gewisse Finesse ins Spielgeschehen. Trotzdem kam es auch häufiger vor, dass mir mein Nano-Gefährte die Sicht auf die Gegner genommen hat und damit auch das Vergnügen diese selbst aus dem Weg zu räumen. Das hat sich allerdings etwas geändert, als die Fights härter wurden und ich froh war, dass er genau im richtigen Moment vor mir stand. Zudem ist es letztlich immer meine Entscheidung, ob ich ihn nutze oder zurückpfeife.

Neben den Missionen können die Spieler in Synced auch regelmäßige Events erwarten.

Wie schlägt sich Synced im Shooter-Vergleich? Auch wenn das Gunplay solide ist, wird man bei anderen Shootern doch noch mehr gefordert. Beim Umgang mit den Waffen hatte ich teilweise den Eindruck, dass die Hitbox von manchen Gegnern in Synced noch etwas zu groß ausfällt. Da könnte meiner Meinung nach ruhig etwas mehr Herausforderung und Präzision von mir verlangt werden.

Dafür lässt sich mit den Waffen und Aufsätzen einiges machen, wo sich vor allem Division-2-Fans wiederfinden könnten. Auch wenn man in Synced nicht in Deckung gehen kann.

Destiny-2-Spielern wird Synced wahrscheinlich nur temporär Spaß machen. Durch die Third-Person Perspektive wird wohl auch dieser Shooter, wie bereits The Final Descendant, nicht ins bevorzugte Gunplay-Feeling eines Hüters fallen. Entdeckung und Geheimnisse spielen zudem weniger eine Rolle – es muss meist schnell gehen und es gibt auch keine Open World, in der man sich frei bewegen kann.

Auch die Charaktere in Synced sind mir zu eintönig. Etwas, das gerade in Destiny 2 vielen Spielern sehr wichtig ist– das eigene Aussehen – kommt einfach zu kurz. Das können dann auch die Cosmetics kaum wettmachen. Ich finde einfach, durch die verschiedenen Helden mit festgelegten Rollen und Gesichtern leidet die Individualität. Das wiederum macht mir die Identifizierung mit dem eigenen Charakter schwerer und lässt auch die Ruhmeswand mit den PvP-Ranglisten im Social-Hub komisch wirken.

Pro Coole Nano-Gefährten

Flüssiges Shooter-Feeling

Viele Mods- und Verbesserungen

sehr realistische Gesichter im Spiel Contra Keine richtige Open-World

Third-Person-Perspektive

festgelegte Heldenrollen

Im Social-Hub sind nur NPCs

Ist der kostenlose Shooter eine Empfehlung wert? Ja, trotz meiner Kritikpunkte würde ich euch einen Abstecher zum Meridian in Synced ans Herz legen. Da der neue Loot-Shooter kostenlos ist, kann man nicht viel falsch machen und in ein paar schnellen Runden mit seinem Nano-Buddy und Freunden oder anderen Spielern etwas Nerva abgrasen.

Falls ihr euch darauf einlasst, freuen wir uns über eure Meinung zum neuen Loot-Shooter in den Kommentaren. Verratet uns auch gerne, welche Charakter- und Nano-Buddy-Kombi ihr als euren Favoriten auserkoren habt und ob euch das Heldenrollen-System gefällt oder nicht.

