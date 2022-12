Ein richtig guter Shooter ist jetzt neu auf Steam und kaum jemand hat’s mitbekommen

Der neue Loot-Shooter Synced ist jetzt auf Steam verfügbar. Die Open Beta startete am 12. Dezember und läuft bis zum 15. Januar. Der Free2Play-Shooter mischt das Spielgefühl von Destiny und The Division und würzt das Ganze mit eigenen Ideen und Roguelite-Elementen. MeinMMO stellt euch Synced kurz vor.

Was ist das für ein Spiel? Mit Synced kommt ein neuer Loot-Shooter auf Steam, den man als das erste AAA-Roguelite bezeichnen kann.

Es setzt auf irre Build-Kombinationen, zufällig generierte Missions-Designs und Perma-Death. Ihr behaltet allerdings euren Loot, müsst aber die jeweilige Mission komplett neu starten. Außerhalb der Missionen könnt ihr euren Helden, Waffen und euren Nano verbessern- eine Art Minion, der für euch kämpft oder Boni spendiert, wenn ihr ihn nicht einsetzt.

Bei den Effekten orientiert man sich an der Destiny-Formel. Jeder Schwachstellen-Treffer beim Feind fühlt sich gut an, Perks und Boni sorgen für ein aufsteigendes Machtgefühl. Das Movement wiederum erinnert an The Division. Synced ist ein 3rd-Person-Shooter, allerdings ohne das Deckungsystem von Division.

Fans von Loot-Shootern sollten auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Synced ist Free2Play und aktuell läuft die Open Beta. Schon das Tutorial macht dabei ordentlich was her, einen Trailer zum Spiel binden wir euch hier ein:

Synced: Ein Loot-Shooter mit innovativen Elementen

Wann ist der Release von Synced? Der Shooter soll auf PC und Konsolen erscheinen. Aktuell gibt es aber noch keinen Release-Termin. Derzeit könnt ihr Synced über Steam spielen (via steam.com), später soll noch ein hauseigener Launcher starten (via syncedthegame.com).

Wie laufen die Matches ab? Synced bietet PvE und PvP und alles dreht sich um 3er-Trupps. Ihr baut euch vor einem Match einen Build aus Perks und Boni, wählt einen Läufer (eure Spielfigur) und einen Nano (euer Minion) aus.

Läufer und Nano haben besondere Fähigkeiten und bestimmen euren Spielstil. Hier gibt es Heiler, Tanks, Damage-Dealer – alles Nötige, um eure Aufgabe während der Matches zu definieren.

Euer Loadout: Läufer, Perks, Boni, Nano und Waffen.

Im PvE wählt ihr ein Missionsgebiet und startet in einem großen, offenen Bereich. Hier erledigt ihr bestimmte Aufgaben und steht unter ständigem Zeitdruck. Eine Anzeige läuft voll und je weiter sie gefüllt ist, desto schwerer wird die Mission.

Ihr müsst euch ständig entscheiden: Gehe ich Umwege für besseren Loot oder ziehe ich die Mission schnell durch, damit der Boss am Ende eines Gebietes nicht ganz so schwer ist.

Besonders am Anfang ist der Schwierigkeitsgrad hoch – wie üblich in Roguelite-Games. Euer Build ist ein Flickenteppich und kaum spezialisiert. Nach und nach werdet ihr mächtiger und könnt zusätzlich von zufälligen Perks profitieren, die ihr während eines Matches findet und die nach einem Durchlauf wieder weg sind.

Ihr spielt 2 Gebiete mit ebenfalls zufällig ausgewählten Missionen und ganz am Ende steht ein dicker Boss mit einzigartigen Mechaniken, der eine große Herausforderung darstellt.

Der PvP-Modus funktioniert ganz ähnlich. Jedoch sind hier 12 Leute in 3er-Teams in den Gebieten unterwegs und kämpfen in einem PvEvP-Match gegen die anderen Spieler und anrennende NPC-Gegner.

Die Missionsgebiete sind weitläufig, aber ihr habt Zeitdruck.

Wie will das Spiel motivieren? Es spielt mit der oben angesprochenen Machtfantasie und den vielen unterschiedliche Builds, die sich aus den vielen Einzelteilen zusammenbauen lassen.

Zudem weiß das zufällige Element während der Matches zu motivieren. Man bekommt weitere starke, zufällige Elemente in seinen Build gespült, was für spannende Synergien sorgen kann – oder auch nicht.

Dazu gibt es Top-Grafik mit vielen Effekten, die dafür sorgen, dass ihr den „Impact“ eurer Aktionen spürt. Durch den ständigen Druck der laufenden Schwierigkeits-Anzeige ist zudem das Tempo während der Missionen angenehm hoch.

Für eine Bewertung der Langzeit-Motivation ist es noch zu früh.

Wieso läuft das Spiel unter dem Radar? Kurz nach dem Start der Open Beta auf Steam beträgt die maximale Anzahl an gleichzeitigen Spieler nur 2.775 (Stand: 13.12.22 / 11:20 Uhr / via steamcharts.com).

Es gab bisher nur wenig Marketing für den Titel, viele Spieler haben den neuen Loot-Shooter einfach noch nicht auf dem Schirm. Da es als Free2Play-Spiel angelegt ist, sollten Fans von Destiny, The Division oder Loot-Shooter im Allgemeinen auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen.

