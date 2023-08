Der neue Shooter Synced bringt die Mechaniken von Steam-Hits wie Vampire Suvirvors auf ein neues Level

Synced ist ein Third-Person-Shooter mit Roquelite-Elementen und soll noch im Sommer 2023 erscheinen. MeinMMO stellt euch den Shooter kurz vor und erklärt seine Besonderheiten.

Was ist das für ein Spiel? Vampire Survivors hat es vorgemacht. Das kleine Indie-Game war ein riesiger Überraschungserfolg, sogar für den Entwickler, der das Game neben seinem Hauptberuf entwickelt hat.

Man startet schwach in eine Runde und bekommt zufällige Upgrades, die zu irren und übertriebenen Builds führen. Schon Spiele-Perlen wie Enter the Gungeon oder The Binding of Isaac hatten mit dem Prinzip großen Erfolg.

Synced hievt den Roquelite-Ansatz auf ein neues Level – schon allein grafisch. Der Third-Person-Shooter wirft euch in ein Level, ihr müsst drei Gebiete überstehen und dann gegen einen dicken Boss ankämpfen. Zwischendurch bastelt ihr an eurem Build, den ihr nur so lange habt, bis das Match zu Ende ist.

Genretypisch ist auch der Perma-Death: Gehen alle Mitspieler down, geht’s zurück zur Basis und von vorn los. Durch die gesammelten Erfahrungspunkten und Mods geht aber nicht alles verloren. Hier sammelt man ebenfalls Stärke für die Durchläufe. Die meiste Power gibts aber im Match.

Synced erscheint Free2Play noch im Sommer 2023 für den PC auf Steam und soll auch für PS5 und Xbox Series erscheinen. Es lässt sich mit 3 Spielern im Koop erleben. PvP wird es ebenfalls geben – hier kämpfen 12 Spieler in 3er-Teams gegeneinander. Hier findet ihr den neusten Trailer:

Was ist das Besondere an Synced? Richtig wild sind die „Nano“ genannten Begleiter. Beim Zusammenstellen eurer Loadouts wählt ihr eine Spielfigur mit besonderen Eigenschaften und zusätzlich einen Nano, der ebenfalls seine Eigenheiten mitbringt.

Während ihr die Fähigkeiten eurer Spielfigur voll unter Kontrolle habt, macht der Nano sein eigenes Ding auf dem Schlachtfeld. Ihr könnt dem Vieh jedoch auch Befehle geben. Manche greifen an und manche verteidigen euch.

Dadurch habt ihr große Freiheiten bei der Zusammenstellung eures Builds und könnt bereits in eine gewisse Richtung gehen, zum Beispiel Panzerungsdurchschlag. Während des Matches habt ihr dann die Chance, weitere Fertigkeiten dieser Art zu erhalten. Etwa, dass gleich mehrere Gegner ihre Panzerung verlieren.

Die Matches selbst sind besonders am Anfang richtig knackig, wenn man die Missionen und Mechaniken noch nicht ganz verinnerlicht hat. Je länger man braucht, desto schwerer werden nämlich die Feinde innerhalb eines Gebietes.

Nach drei Gebieten müsst ihr einen Boss mit einzigartigen Mechaniken bekämpfen. Bereits in den Gebieten vorher werdet ihr mit den Mechaniken des Bosses konfrontiert, damit ihr ungefähr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt.

Wann ist der Release? Ein genaues Datum gibt es noch nicht, aber Synced soll noch im Sommer 2023 erscheinen. Dann feiert der Shooter spätestens am 21. September seinen Release – das haben uns die Verantwortlichen auch auf einem Anspiel-Event bestätigt.

Wie geht es nach dem Release weiter? Synced ist ein Free2Play-Shooter und wird sich über optische Items finanzieren. Es wird einen Battle Pass geben und regelmäßige neue Seasons.

Mit jeder Season kommt eine neue Spielfigur ins Spiel und bringt frische Fähigkeiten mit. Um diese Figur dreht sich auch die Story.

Kollegin Britta hat Ende 2022 übrigens die Beta ausgiebig gespielt. Ihren Eindruck könnt ihr hier nachlesen: Neuer Loot-Shooter Synced interessiert vor allem Fans von Division und Destiny 2 – So zockt er sich