Kostenloser Loot-Shooter auf Steam startet Open Beta – Lässt Menschen gegen Maschinen kämpfen

Synced ist ein kommender Loot-Shooter auf Steam, in dem Menschen gegen böse Maschinen kämpfen. Noch 2022 startet in Synced eine Open Beta.

Was ist das für ein Spiel? Synced (PC) ist ein free-to-play-Loot-Shooter mit Roguelite-Elementen, der von NExT Studios entwickelt wird und laut Entwickler auf Pay-to-Win-Mechaniken vermeiden möchte (via syncedthegame.com).

Worum geht es in Synced? Die Menschheit blickt in eine apokalyptische Zukunft, in der sich eine Technologie, die ursprünglich eine strahlende Zukunft versprechen sollte, gegen die Menschen wandte und mechanisierte Bestien erschuf. Diese Bestien werden Nanos genannt.

Start der Open Beta noch 2022

Wann startet die Open Beta? Synced startet am 10. Dezember 2022 eine Open Beta, die bis zum 15. Januar 2023 spielbar ist. Ihr könnt die Open Beta zu gegebener Zeit problemlos via Steam oder der offiziellen Webseite des Spiels herunterladen.

Was wissen wir zum Release? Synced hat noch kein offizielles Release-Datum und soll erstmal nur auf PC und erscheinen. Auf der offiziellen Website heißt es jedoch, eine Konsolenversion soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen (via syncedthegame.com).

Ebenso geben die Entwickler an, dass ihr euren Fortschritt der Open Beta später nicht in das vollständige Spiel übertragen könnt, da sich bis zum Release noch einiges am Spiel erheblich verändern und verbessern wird.

In Synced macht ihr eure Feinde zu Gefährten

Wie zeichnet das Gameplay aus? In Synced kämpft ihr als Söldner, sogenannte Runner oder Läufer, um die neue Welt. Dabei sammelt ihr Loot, um eure Ausrüstung und Waffen mit Mods zu verbessern. Insgesamt stehen euch 6 verschiedene Läufer zur Auswahl:

Deadcut

Glory

Dr. Stone

Ragna

Park

Layla

Außerdem müsst ihr euch in Synced auf verschiedene Gefahren einstellen, denn von den mechanisierten Bestien gibt es sowohl normale als auch militärisch bewaffnete Varianten.

Obendrein gibt es die sogenannten Primes. Diese können von eurem Läufer im Kampf eingesetzt werden, wenn ihr euch mit dem feindlichen Nano synchronisiert. Ihr könnt also einen Feind zu eurem Gefährten im Kampf machen.

Doch in Synced warten neben den Nanos noch andere Gefahren auf euch: andere Spieler. Der Loot-Shooter bietet neben PvE- auch PvP-Elemente und wurde als teambasierte Spiel konzipiert, in dem ihr euch in Gruppen von bis zu drei Spielern zusammenschließen könnt.

Wenn ihr durch den Trailer von Synced jetzt Lust auf Loot-Shooter-Action bekommen habt, schaut doch auf MeinMMO in unsere Liste mit den 8 besten Loot-Shooter 2022 – Für PC, PS4, PS5, Switch und Xbox