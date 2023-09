Neuer Free2Play-Shooter auf Steam saugt meine Freizeit auf, aber genau das ist das Problem

Der kostenlose Third-Person-Shooter „Synced“ auf Steam hat mich von nanogetriebenen KI-Verbündeten in einer dystopischen Welt überzeugt. Doch das Game hat auch seine Nachteile und wird euch vorerst wohl nur begeistern, wenn ihr nichts gegen aufwendiges Grinden habt.

Was ist Synced für ein Spiel? Synced ist ein von NExT Studios sowie Publisher Level Infinite entwickeltes Science-Fiction-Action-Abenteuer, das am 08. September offiziell für PC erschienen ist. PS5 und Xbox Series X/S sollen bald folgen.

Im Third-Person-Shooter könnt ihr sowohl im PvE als auch im PvP gegen futuristische Zombies oder andere Spieler antreten und so mischt Tencent hier wohl bewusst solch bewährte Shooter-Rezepte aus Outriders, Apex Legend, Destiny 2 oder Warframe.

Das Spiel ist grafisch definitiv gelungen und erlaubt euren Charakteren präzise Bewegungen und ein schnelles Gunplay.

Nach einem Tutorial kommt ihr nach Haven, von wo aus ihr dann startet den Meridian zu erobern.

Tötet ihr in einer Mission einen sogenannten „Nano-Prime“ dann könnt ihr diesen „aufsaugen“ oder auch „hacken“ und euch daraus einen eigenen „Nano-Buddy“ formen.

Dieser „Prime“ ist nun eure stärkste aktive sowie passive Spielerfähigkeit in Synced, den ihr im Bedarfsfall sogar in ein Surfbrett oder eine Riesenfaust verwandeln könnt.

Mit diesem Kumpel könnt ihr dann sowohl PvE als Solo-Spieler mit Spielersuche spielen, als auch PvP unsicher machen. Und das alles mit bis zu drei Freunden.

In diesem Trailer seht ihr, was das Gameplay von Synced so alles zu bieten hat:

Solide Shooter-Mechanik, die jedoch schnell eintönig wird

So zockt sich der Nano-Shooter: Wir haben den Third-Person-Shooter von Tencent bereits im Dezember 2022 in seiner Beta gespielt und fanden die Idee, mit einem KI-Verbündeten gegen eine Zombie-Apokalypse zu kämpfen, cool gelöst.

Jetzt, in der offiziellen Version des Spiels, konnten uns die dystopische Welt und die gelungene Grafik mit ihrer immersiven Atmosphäre erneut beeindrucken. Auch, weil sich vieles positiv verbessert hat. So wurde zum Beispiel der Wunsch nach mehr Story aus dem Feedback der Beta-Spieler umgesetzt.

Im Gameplay gibt es für euch einige Kombinationen zwischen den 4 Nano-Gefährten und den verschiedenen Läufern auszuprobieren. Optimal ist hier, wie so oft, eine Kombi aus verschiedenen Charakteren.

Die Steuerung ist ebenso präzise und die Vielfalt der verfügbaren Waffen und Fähigkeiten bietet viele taktische Möglichkeiten. Das größte Problem von Synced besteht für uns jedoch in der Grind-Mechanik.

In jedem Run könnt ihr euch an den Terminals neue Vorteile sichern

Mühsamer Fortschritt, der viel Zeit erfordert: Der Fortschritt im Spiel ist komplex und fühlt sich oft mühsam und zeitaufwendig an.

Das Freischalten von Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten erfordert jedoch einfach eine beträchtliche Menge an Zeit und Engagement. Wer alles sehen will, muss sich lange mit dem Spiel beschäftigen und wer nicht bereit ist, das in „Synced“ zu investieren, verliert recht schnell die Geduld dranzubleiben.

Das passiert, weil sich die Missionen alle sehr ähneln und irgendwann keine Herausforderung mehr sind. Es fesselt einen nicht, wenn man sich immer wieder durch ähnliche Anstürme von Nanos in ähnlichen Gebieten kämpfen muss, um seine Ausrüstung zu verbessern.

Für Entdeckungen und Geheimnisse hat man kaum Zeit – es muss in jeder Mission schnell gehen und es gibt auch keine echte Open World, in der man sich frei und ohne Zeitdruck umsehen kann.

Durch die verschiedenen Helden mit festgelegten Rollen und Gesichtern leidet zudem die Individualität. Eine Identifizierung mit dem Charakter fällt dadurch schwer, selbst mit Skins.

Irgendwann blieb ich dann im PvP hängen, weil es dort in den 3-gegen-3-Szenarien die unterhaltsameren Herausforderungen gibt. Vor allem dann, wenn man sich mit seinem Nano synchronisiert hat und ihn in den Kampf schickt.

5 Läufer aus Synced: Deadcut, Glory, Dr. Stone, Ragna und Park

Leider wird dann auch noch die Hoffnung auf eine grandiose Sci-Fi-Story in der Hauptkampagne enttäuscht, denn die bleibt in ihrer Erzählung zwar gut, aber recht flach. Auch wenn nach dem Feedback der Spieler aus der Beta bereits mehr Story und Lore geboten wird.

Diesem Muster folgen dann auch die Charaktere mit für mich etwas wenig Persönlichkeit und monotonen Dialogen. Letzteres mag aber auch nur mich stören, da ich so grandiose Shooter-Geschichten wie in Destiny 2 gewohnt bin. Hier sollen jedoch noch kostenlose saisonale Inhalte ins Spiel kommen, die einen Läufer in den Fokus rücken und das über mehrere Monate, was etwas an das Live-Service-Modell von Destiny 2 erinnert.

Kann man in diesem Shooter Spaß haben? Auf jeden Fall. Zumindest macht ihr nichts falsch, wenn ihr dem Spiel eine Chance gebt. Vor allem dann nicht, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Action-Shooter seid.

Synced hat das bewährte Shooter-Rezept vielleicht nicht neu erfunden. Aber vor allem eure KI-Buddies bringen eine gewisse Finesse ins Spiel. Auch wenn sie euch gerne auch mal in die Schusslinie laufen.

Das Spiel ist allerdings perfekt für alle, die sich von hartem Grind angezogen fühlen und die es auch nicht stört immer wieder zu Bereichen zurückzukehren, die man bereits abgeschlossen hat. Dabei ist natürlich nicht auszuschließen, dass dies in kommenden Updates noch erweitert wird.

Es sollte noch erwähnt werden, dass Synced Mikrotransaktionen im Spiel anbietet, diese aber nicht zu sehr in den Vordergrund stellt. Ihr müsst aktiv zum Händler gehen, um zu sehen, welche Pakete, Skins, Währungen und andere Gegenstände zum Verkauf stehen. Es wird euch also nicht direkt vor dem Gesicht damit rumgewedelt.

Welche Aspekte von „Synced“ sprechen euch persönlich direkt an? Und was ist eurer Meinung nach der wichtigste Faktor, der darüber entscheidet, ob ein Free-to-Play-Spiel bei euch Anklang findet, oder nicht? Sagt es uns gerne direkt in den Kommentaren.

