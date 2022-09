Mit Division: Resurgence kommt ein beliebter Shooter aufs Handy – Trailer zeigt berüchtigten PvP-Modus

Tom Clancy’s The Division Resurgence wird ein Mobile-Game. Es wird Free2Play und soll eine angemessene Ergänzung der Spielreihe The Divsion werden. Das Gameplay...

Was zeigt der Trailer? In „Resurgence“ geht es wieder nach New York. Im Trailer könnt ihr die ersten Gefechte zwischen mehreren Agentengruppen sehen. Einer der Agenten stellt zu Beginn des Trailers einen Timer von 20 Minuten auf seiner Uhr ein. Das könnte bedeuten, dass ihr nur eine begrenzte Zeit habt, bis ihr die „Dark Zone“ wieder verlassen müsst. Ihr müsst euch außerdem auf taktische Gefechte einstellen.

Mit The Division: Resurgence wurde ein kostenloses Spiel für iOS und Android vorgestellt. Der neue Trailer zeigt euch, wie es in der Dark Zone zugeht. Hier kämpfen Spieler gegeneinander um die beste Beute und starkes Equipment.

