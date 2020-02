The Division 2: So findet Ihr die geheime Händlerin Cassie Mendoza

In The Division 2 gibt es mit Cassie Mendoza eine geheime Händlerin, die man erst einmal freischalten und finden muss. Das zahlt sich aber aus. Sie hat nämlich wertvolle Ausrüstung im Gepäck. So findet Ihr den „Xur von The Division 2.“

Das ist Cassie Mendoza: Diese Händlerin ist gar nicht so leicht zu finden. Sie hat zufällige Spawn-Punkte und wechselt ihren Standort in bestimmten Zeitabständen. Dazu ist ihre Rotation etwas unregelmäßig.

Die Waffenschieberin bringt euch seit Titel Update 6 benannte Items und ein Besuch kann sich lohnen, doch es ist eine kleine Schnitzeljagd nötig, um sie aufzuspüren.

Wir zeigen Euch, wie ihr Cassie Mendoza, den Xur von The Division 2, ausfindig machen könnt. Der YouTuber „ue40zocken“ zeigt in seinem Video seinen Weg zur geheimen Händlerin.

Dieser Artikel stammt aus dem März 2019 und wurde am 2. Februar 2020 runderneuert.

Der Spitzel verrät Euch Cassie Mendozas Standort

Das müsst ihr tun, um die geheime Händlerin zu finden: Ihr müsst zunächst den NPC „Der Spitzel“ (Snitch) ausfindig machen. Dieser hat ebenfalls mehrere Spawn-Punkte, an denen er zufällig auftauchen kann.

Dieser Spitzel ist ein wertvoller Informant, der Euch Kopfgelder liefert und Euch Cassies Standort verraten kann.

So findet ihr den Spitzel: Schaut Euch die Fragezeichen auf Eurer Karte an, die nicht an Kontrollpunkte oder ähnliche Aktivitäten gekoppelt sind.

Sollte das Fragezeichen verschwinden, sobald ihr Euch diesem nähert, könnte das ein möglicher Standort des Spitzels sein.

Mögliche Positionen des Snitch

„ue40zocken“ stellt in einem anderen Video 16 verschiedene Positionen vor, an denen ihr den Snitch finden könnt.

Gibt es Standorte, an denen der Spitzel öfter zu finden ist? Wenn „ue40zocken“ auf die Jagd nach dem Spitzel geht, sucht er zuerst in der Nähe des Schlosses. Er meint, dass in 9 von 10 Fällen der Spitzel bei ihm in einer Tiefgarage gleich in der Nähe dieses verlassenen Stützpunktes zu finden ist.

Doch dass ihr ihn beim Schloss findet, ist keinesfalls sicher. Es gibt mindestens 16 verschiedene Standorte, an denen sich der gut informierte NPC aufhalten kann.

Hier ein paar mögliche Fundorte:

Der Spitzel wurde nordöstlich des Safe-Hauses im Gebiet Constitution Hall gefunden, westlich vom Weißen Haus. Er kann dort in einem Zelt auftauchen, in dem Pilze gezüchtet werden.

Ein Fundort ist im nordwestlichen Teil von West Potamac Park, in der Nähe des Washington Monuments. Der Spitzel sitzt an einer Wand, in der Nähe von einem Fässer-Stapel.

In Southwest wurde der Spitzel in einem Gebäude versteckt, am südlichen Rand des Gebiets gefunden

In Downtown East befindet sich ebenfalls ein Versteck, am nordöstlichen Rand des Gebiets. Der Spitzel kann dort neben einem Restaurant-Menü auftauchen

Ein weiterer Fundort befindet sich in der Nähe des Weißen Hauses, am nordöstlichen Rand des Gebiets. Der Spitzel sitzt dort in einer Gasse, in der Nähe von einigen Autos.

Ihr könnt auch im Tunnel suchen, der zum Roosevelt-Island-Stützpunkt führt. Der Spitzel kann dort in der Nähe des Eingangs spawnen.

Im Gebiet Constitution Hall gibt es ein Einkaufszentrum, wo ihr den Spitzel bei einer Bäckerei antreffen könnt. Das Einkaufszentrum befindet sich am östlichen Rand des Gebiets, in Richtung des Weißen Hauses.

Cassie hat eine unregelmäßige Rotation und viel Freizeit

So findet ihr Cassie Mendoza: Sprecht mit dem Spitzel, dann taucht der Icon von Cassie auf der Map auf. Es handelt sich um ein weißes Einkaufswagen-Symbol.

Wenn ihr mit dem Spitzel gesprochen habt, sucht das Einkaufwagen-Symbol auf Eurer Mega-Map. Quelle: Video von ue40zocken

Wenn ihr mit dem Coursor auf den Einkaufwagen geht, seht ihr oben links den aktuellen Status der Händlerin. Steht dort oben „Vendor Is Open“, könnt ihr an dem Standort im Inventar der Waffenschieberin stöbern.

Wenn sie grade im Feierabend ist, müsst ihr Euch gedulden, bis die angezeigte Zeit abgelaufen ist.

Wie funktioniert die Rotation der Händlerin? Mit Titel Update 6 wurde die Rotation der Händlerin umgestellt und sie bietet 24 Stunden lang ihre Waren an und hat dann 32 Stunden Pause.

Wenn sie aus der Pause kommt, hat sie ein neues Angebot. Ihr müsst aber den Snitch noch mal suchen, um wieder bei ihr einkaufen zu können.

Benannte Items, Set-Ausrüstung und HighEnd-Gear

Das hat die geheime Händlerin im Angebot: Cassie Mendoza verkauft ein paar coole Dinge. Neben normaler Ausrüstung (gelb und lila), die Eurem Gear-Score entspricht, hat sie zudem ein paar benannte HighEnd-Items im Gepäck.

Cassie hat für Euch 3 benannte Sachen dabei, aber auch Set-Gegenstände. Alles auf der höchsten Stufe. Quelle: Video von ue40zocken

Die benannten HighEnd-Waffen haben eigene Waffen-Skins und spezielle Talente. Hier die Liste der benannten Items im Spiel. Es kann sich lohnen, öfter mal bei ihr vorbeizuschauen. Auf dem Bild hatte sie den Feuerteufel dabei, eines der angesagtesten Sturmgewehre im Spiel.

Ab wann kann ich Cassie finden? Snitch und die Händlerin könnt ihr erst ab Stufe 30 finden. Wenn ihr jedoch einen Kumpel habt, der bereits auf der höchsten Stufe spielt, könnt ihr in seinem Spiel schon früher zur großzügigen Händlerin.

Habt ihr Cassie bereits gefunden? Konnte ihr Angebot Euch weiterhelfen?