Für die Fahndung nach dem Season-Ziel „Venus“ bei The Division 2 müssen wir die Pentagon-Missionen auf „Herausfordernd“ rocken und ein bestimmter Boss kann hier ganz schön stänkern – Petrus Brenner. So erlegt ihr den fiesen Hardcore-Banditen.

Was ist das für ein fieser Boss? Die große Erweiterung „Warlords of New York“ brachte ein Season-System zu The Division 2, ähnlich wie bei Destiny 2. Jede Season bringt jetzt regelmäßig Events und eine „Fahndung“ (Manhunt), bei der wir auf die Jagd nach einem abtrünnigen Agenten gehen.

Teil der Fahndung sind dieses Mal die beiden Pentagon-Missionen der Episode 2 aus Jahr 1 und die Bosse dieser Missionen haben es in sich. Erst dachte ich, das aufdringliche Flugobjekt der ersten Pentagon-Mission macht mir auf „Herausfordernd“ die Hölle heiß. Doch der Herr Brenner, leidenschaftlicher Black-Tusk-Soldat und mieser Kerl, setzt nochmal einen drauf.

Wieso ist das jetzt so ein Problem? Der Typ ist wirklich schwer zu erledigen, besonders Solo. Die Mission selbst kann man meist noch locker durchboxen, doch der Boss ist eine Tortur. Deshalb hier ein paar Tipps, wie ihr den gemeinen Bösewicht umhaut.

Tipps für Petrus Brenner – Der DARPA-Boss

Dies ist keine taktische „Schritt für Schritt“-Anleitung, wie ihr den irren Banditen aus den Latschen schießt, sondern eher ein paar grundsätzliche Tipps, wie ihr den Kerl am besten angeht:

Versucht es besser nicht Solo

Spielt mit einem Tank-Build

Beim Start alles abarbeiten

Lasst den Boss auch mal machen

Passt auf die letzte Welle auf

Besser mit Randoms als Solo

Ganz Mutige können Brenner auch solo versuchen. Doch das könnte zu einer verdammt schwierigen Aufgabe werden. Während des Kampfes beschießt eine nicht näher definierte Kanone beinahe andauernd Mörser-Granaten auf euch. Solo kommen diese explosiven Nerv-Bomben immer auf den Agenten und fordern zum Handeln. Mit einer Gruppe habt ihr hier wenigstens ein bisschen Ruhe und kriegt nicht immer den Beschuss ab. Falls ihr es doch Solo versuchen wollt, hier ein aktuelles, englisches Video eines mutigen Agenten, der es geschafft hat:

Spielt mit viel Rüstung

Um sich wenigstens ein bisschen Bewegungs-Spielraum zu erkaufen, nutzt Tank-Builds und nehmt „Unzerbrechlich“ als Westen-Talent mit. So könnt ihr wenigstens ein paar Schüsse kassieren oder die Aufmerksamkeit auf euch lenken, damit der Rest des Teams Schaden austeilen kann. Ein stabiler Tank-Build oder ein Schadens-Build, der mit Bonus-Rüstung arbeitet könnte hier durchaus nützlich sein.

Zu Beginn des Kampfes alles richtig machen

Ein guter Start in die Mission verhindert viel Frust. Mit der richtigen Routine überlebt ihr den Start immer und könnt auch mit Randoms im Team locker durch die erste Phase kommen. Hier gibt es zwei besonders nervige Herausforderer – Die Kriegs-Hunde der Black-Tusk und die automatischen Geschütze. Sucht euch zum Start eine gute Deckung auf der rechten Seite und nehmt auseinander, was euch erledigen kann. Extra-Tipp: Die Spezialisierung „Techniker“ schaltet EMP-Granaten frei, mit denen ihr die Geschütze und die Hunde für eine Zeit deaktivieren könnt.

Die gemeinen Kriegs-Hunde der Black Tusk tragen ihren Teil zur Schwierigkeit der Mission bei.

Behaltet den Boss im Auge, aber nicht im Visier

Der Boss wuselt die ganze Zeit auf dem Schlachtfeld rum, nervt aber nicht so sehr wie die Verstärkung, die er holt oder die Mörser-Schüsse. Behaltet ihn also im Auge, aber lasst euch genügend Zeit bei seinem Kill. Im Laufe des Kampfes versteckt er sich gern gegenüber des Eingangs hinter einer guten Deckung und heilt sich immer wieder. Nehmt ihn erst ins Visier, wenn euch keine anderen Banditen mehr im Weg stehen.

Haltet bis zum Schluss durch und bleibt geduldig

Kurz vor Schluss holt Brenner noch einmal eine Welle an Medics, die das Schlachtfeld in einem letzten Akt der Aufdringlichkeit säubern wollen. Pusht den Boss also nicht zu früh, sonst erledigen euch seine heilenden Schergen. Vernichtet seine letzten Komparsen in aller Ruhe und holt euch am Ende gemeinsam den Kopf des gemeinsten Bosses der Venus-Fahndung.

Die Rogue-Agentin „Venus“, das eigentliche Ziel der Jagd, dürfte nach diesem harten Vorgeplänkel kein Problem mehr sein. Mit ein bisschen Glück droppt sie euch dazu noch eines der Best-in-Slot-Items für Schadens-Builds – Doch erst muss der fiese Paulus Brenner dran glauben.