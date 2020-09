Trotzdem zahlt man in Dollar weniger als in Euro. Das hat gleich zwei Gründe:

Eine weitere Beschwerde gibt es darüber, dass die Preise in Dollar günstiger ausfallen, als in Euro, was schon deshalb komisch aussieht, weil 1 Euro derzeit 1,18 Dollar Wert ist. Eigentlich müsste der Euro-Preis also günstiger ausfallen.

Der Publisher begründete diesen Schritt damit, dass der Preis fair zu dem sein soll, was das Spiel auf der neuen Generation liefert, darunter eine bessere Leistung, höhere Geschwindigkeit und neue Technologien, die nur auf Next-Gen möglich sind ( via Polygon ).

Ein weiterer Faktor ist die Inflation. Die Kaufkraft des Geldes nimmt mit der Zeit ab. Was 2005 noch 70 Euro kostete, müsste nach Einberechnung der Inflation heute etwa 87 Euro kosten ( via Finanzen-Rechner ).

Was sagen die Spieler? Im reddit und auch auf anderen Plattformen werden die Preise stark diskutiert. Immerhin zahlt man 10 Euro mehr, als bei den großen Launch-Spielen der vorherigen Generation ( via PlayStation Blog ) und bei neuen Titeln auf dem PC:

Am 16. September kündigte Sony neue Informationen zur PS5 an, darunter den Preis für die Konsole, aber auch für neue Spiele. Doch genau über die Spiele-Preise wird nun diskutiert. Denn die fallen für viele Spieler zu hoch aus und gerade Europäer fühlen sich benachteiligt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × eins = neun

Insert

You are going to send email to