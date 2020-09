Die Entwickler von Rainbow Six Siege haben angekündigt, dass ihr Shooter noch 2020 für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen wird. Das Spiel kommt dabei als kostenloses Upgrade für alle Besitzer und bringt eine verbesserte Qualität in 4K-Auflösung und mit 120 FPS.

Was ist das für ein Shooter? Rainbow Six Siege ist einer der besten Multiplayer-Shooter 2020 und bereits seit etlichen Jahren auf dem Markt. Laut Ubisoft spielen mittlerweile über 16 Millionen Spieler Rainbow Six.

Während der Ubisoft Forward haben die Entwickler nun angekündigt, dass der Shooter auf die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X portiert werden wird. Und das noch 2020. Wie der Creative Director Leroy Athanassoff sagte, bekommt Rainbow Six für PS4 und Xbox Series X:

eine 4K-Auflösung

120 FPS

und es wird ein kostenloses Upgrade für alle, die bereits auf PS4 bzw. Xbox One spielen

Die Entwickler planen, dass Rainbow Six noch mindestens 5 Jahre lang laufen wird. Mit der am 10. September gestarteten Season 3 von Jahr 5 ist knapp die Hälfte des ursprünglich versprochenen 10-Jahre-Plans bereits geschafft.

In unserem Hub erfahrt ihr alles, was ihr zur Season 3 wissen müsst.

Rainbow Six auf PS5 und Xbox Series X

Was bedeutet das? Die verbesserte Leistung dürfte beim Spielen äußerst nützlich sein, da gerade eine höhere Framerate unter Shooter-Spielern als äußerst begehrenswert angesehen wird. Eine schnellere Bildwiederholrate bedeutet, dass ihr schneller reagieren könnt.

Damit spielt ihr auf PS5 und Xbox Series X flüssiger, als es noch auf den Current-Gen-Konsolen der Fall ist. Wie bereits seit März bekannt ist, werden die jeweiligen Plattform-Familien (PlayStation 4 und 5 bzw. Xbox One und Series X) zusammenspielen können (via Polygon).

Damit soll verhindert werden, dass sich die Community zu sehr spaltet. Als Besitzer einer Next-Gen-Konsole werdet ihr mit einer höheren Framerate allerdings wohl einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen Spielern haben. Laut einem Leak soll allerdings die PS5 Probleme mit der 4K-Auflösung haben.

Wann erscheinen die Konsolen? Für die Xbox Series X wurden bereits der Preis und der Release am 10. November angekündigt. Für die PlayStation 5 gibt es aktuell noch keine Informationen, auch wenn die Spieler langsam ungeduldig werden.

Die neue Xbox kommt auch als günstigere, schlankere Series S daher.

Ein neuer Leak spricht davon, dass die PS5 am 20. November erscheinen soll, also nur kurz nach der Konkurrenz von Microsoft.

Was geht in Rainbow Six gerade? Mit der heute gestarteten Season 3 von Jahr 5 kommen etliche Änderungen ins Spiel, die Rainbow Six ordentlich verändern werden. Darunter sind ein neuer Operator und ein neues Gadget, mit dem ihr verstärkte Wände einreißen könnt. Der Operator Sam „Zero“ Fisher wurde dabei mit einem ziemlich coolen Cartoon gezeigt:

Athanassoff versprach jedoch beim Forward-Event, dass das noch lange nicht das Ende sei. Es gebe noch für Jahre Inhalte, die ins Spiel kommen werden und man wolle Rainbow Six noch möglichst lange begleiten. Konkreter wurde er dabei zwar nicht, hat aber bereits zuvor angemerkt, dass ihr nicht dafür bereit seid, was Rainbow Six nächstes Jahr für euch bereithält.