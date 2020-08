Über die kommende Season 3 von Jahr 5 in Rainbow Six Siege wird immer mehr bekannt. Jetzt haben sich der Creative Director und der Lead Game Designer des Spiels ebenfalls dazu gemeldet – und noch mehr angedeutet. Sie haben zwar nur ein paar kurze Sätze übrig, aber die tragen ordentlich Gewicht.

Das sagen die Chefs: Auf Twitter haben Creative Director Leroy Athanassoff und Lead Game Designer Jean-Baptiste Hallé einige Andeutungen zu den kommenden Inhalten zu Rainbow Six Siege gemacht.

Von Hallé hieß es, dass die kommende Season 3 von Jahr 5 „die größte […] Season bisher“ wird und die Meta wie keine andere verändern wird (via Twitter). Der YouTuber Skittlz hat die Season bereits vorab gespielt und bestätigt: „Das ist ein ganz neues Spiel“ (via Twitter).

Der kürzlich gebannte YouTuber BikiniBodhi schrieb an anderer Stelle, dass das alles doch den Spitznamen „Siege 2.0“ erhalten solle. Daraufhin meldete sich Athanassoff mit den Worten: „Man, wenn du denkst, das sei 2.0, dann bist du eindeutig nicht auf das nächste Jahr vorbereitet.“

Season 3 rüttelt die Meta durch – Jahr 6 das ganze Spiel?

Das ändert sich mit Season 3: Bereits jetzt ist für die kommende Season 3 „Shadow Legacy“ bekannt, dass der Splinter-Cell-Protagonist Sam Fisher alias Zero als Operator kommt, sowie vermutlich ein neues Gadget.

Das neue Gadget ist die „Mini Breach Charge“, die die Meta vollständig verändern wird. Mit ihr haben plötzlich viele Angreifer-Operators die Möglichkeit, verstärkte Wände teilweise zu zerstören und Verteidigern so die Deckung zu nehmen.

Verstärkungen sind, neben etwa guter Aufklärung, eines der wichtigsten taktischen Elemente für den Sieg in Rainbow Six Siege. Sie bestimmen, welche Routen Gegner nehmen können oder eben nicht. Außerdem bilden sie wichtige Verstecke und Deckung für Verteidiger. Letzteres fällt mit dem neuen Gadget quasi weg.

Was kommt danach und mit Jahr 6? Wir wissen bereits, dass es ein großes Rework für den Operator Tachanka gibt, das noch dieses Jahr kommen soll, also entweder in der kommenden Season 3 oder in der letzten Season 4 von Jahr 5.

Tachanka ist aktuell ziemlich schwach und soll deswegen überarbeitet werden.

Außerdem ist gibt es schon einen Leak, der den zweiten Operator verrät, der noch in Jahr 5 kommt: Aruni, eine schlagfertige Thai-Boxerin. Nachdem der Leak zu Zero (dort noch unter dem Namen Scout) bereits stimmte, ist auch Aruni recht sicher. Die Seasons 3 und 4 von Jahr 5 sind die ersten, in denen nur ein Operator ins Spiel kommt.

Bisher gibt es aber jedoch nichts, was Athanassoffs Aussage zu Jahr 6 untermauern könnte. Über die kommenden Seasons nach Jahr 5 ist noch nichts bekannt. Es wird sich also noch zeigen, ob wir wirklich nicht auf das vorbereitet sind, was da kommt.