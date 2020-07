Wer in Rainbow Six Siege cheatet, bekommt einen Bann ab. Ärgerlich ist es dann nur, wenn der Bann permanent ist – und wenn man gar keine Schuld daran trägt. So erging es einem bekannten YouTuber, der gebannt wurde, während er schlief, wie er behauptet.

Um wen geht es? BikiniBodhi ist einer der bekanntesten und größten YouTuber, die Content für Rainbow Six Siege erstellen. Sein Kanal hat mittlerweile über 1,44 Millionen Abonnenten und er streamt unter anderem für das Profi-Team Fnatic.

In seinen Videos zeigt er immer wieder starke Plays seiner liebsten Operators, gibt nützliche Tipps oder schneidet amüsante Clips zusammen.

Was ist mit ihm passiert? Wie BikiniBodhi nun aber in einem Tweet mitteilt, ist er gebannt worden. Permanent, weil er gecheatet haben soll. Er schreibt dazu:

Uhh, Ubioft, mein Account wurde gehackt während ich geschlafen habe und ich wurde permanent fürs Cheaten gebannt, obwohl das ganz offensichtlich nicht ich war. Bitte fixt das, danke.

Das klingt zwar nach einer ähnlich miesen Ausrede, als wäre der Gaming-Stuhl verantwortlich, scheint in Bikinis Fall aber zu stimmen.

In einem weiteren Tweet schreibt er, dass jemand seine Zwei-Stufen-Authentifizierung geknackt habe – aus New York, am anderen Ende der Welt. Bikini lebt in Schweden. Er liefert dazu ein Bild von der seltsamen Verbindung:

Someone legit bypassed my 2-step and locked in from across the fucking atlantic ocean during a pandemic pic.twitter.com/vmSUm3Ajs5 — BikiniBodhi 🦀 FNATIC (@BikiniBodhi) July 29, 2020

Bikini scheint nicht alleine zu sein

Das sagen andere Spieler: Der Profi Kevin „Easilyy“ Skokowski, der bis 2019 für das Profi-Team Rogue gespielt hat, welches gerade an der GSA League teilnimmt, schaltete sich ebenfalls in die Diskussion ein.

Er antwortete auf einen weiteren Tweet von Bikini, dass es mehreren Profi-Spielern und Content Creatorn ähnlich ginge. Auch die scheinen gehackt worden zu sein. Ubisoft geht gegen Cheater rigoros vor und trifft selbst solche, die denken, sie seien irre clever.

Wie es mit Bikini weitergeht, können wir noch nicht sagen. Aktuell ist er anscheinend dabei mit Ubisoft über seinen Vorfall zu sprechen. Für die Community wäre es wohl ein schmerzhafter Verlust, wenn er wegen eines solchen Vorfalls keine Videos mehr erstellen könnte. Erst vor Kurzem haben Fans von Rainbow Six einen bekannten YouTuber verloren, für den sie im Nachhinein sogar einen Tribut im Spiel fordern.