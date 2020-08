Vergesst Sam Fisher: Rainbow Six Siege bekommt etwas viel cooleres

Sam Fisher ist aktuell ein großes Thema in Verbindung mit dem Taktik-Shooter Rainbow Six Siege. Das hat einen bestimmten Grund und der liegt nicht nur darin, dass beide Spiele den Namen Tom Clancy in sich tragen. Dabei gibt es ein Thema, das noch interessanter sein sollte: ein neues Gadget.

Warum reden alle über Sam Fisher? Der Geheimdienst-Mitarbeiter vom „Third Echelon“ wurde gestern, am 11. August, mit einem neuen Teaser als neuer Operator in Rainbow Six angekündigt. Fisher wird in Rainbow Six den Decknamen „Zero“ tragen.

Erscheinen soll er mit der kommenden Season 3 von Jahr 5 mit dem Namen „Shadow Legacy“, deren Start jedoch noch nicht verraten wurde. Aktuell läuft seit dem 16. Juni Season 2. Die Seasons dauern in der Regel etwa 3 Monate. Der Release von Zero wäre damit etwa Anfang September.

Den Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Wer ist Sam Fisher? Eigentlich ist Sam Fisher der Protagonist von Splinter Cell, einer berühmten Spiele-Reihe, die verdeckte Operationen als Thema hat. Die Spiele gelten zusammen mit Assassin’s Creed als Vorzeige-Reihe von Ubisoft.

Splinter Cell ist ein Stealth-Shooter und Fisher arbeitet mit vielen Gadgets, die ihm dabei helfen, unentdeckt zu bleiben und gleichzeitig Gegner aufzuspüren. Was genau er kann, ist noch nicht bekannt, allerdings hat ein Leak bereits Zeros Fähigkeiten verraten:

Fähigkeit: Sticky Camera, die mit der Pistole verschossen werden und sich in Wände bohren

Primärwaffen: SC3000K (Sturmgewehr) / MP7 (Maschinenpistole)

Sekundärwaffe: 5.7 USG (Pistole)

Ausrüstung: Frag-Granate / Claymore

Zeros Ankündigung sorgt zwar gerade für viel Aufsehen, ist aber noch nicht das Coolste, was Rainbow Six in kommender Zeit erwartet.

Ein Gadget ist noch wichtiger als der neue Operator

Was ist das für ein Gadget? Bereits vor ein paar Tagen hat Ubisoft angekündigt, dass die „Mini Breach Charge“ erscheinen wird (via GameStar). Das ist ein neues Gerät, das mehrere Operatros ausrüsten können. Wer genau, das wissen wir noch nicht.

Die Ladung kann Löcher in verstärkte Wände sprengen. Die sind nicht groß genug, um hindurchzugehen, aber ihr könnt durch sie hindurch feuern. Außerdem gewähren sie Sicht und damit Information, die für den Sieg besonders wichtig ist.

Warum ist das so cool? Eigentlich können nur vier Operators in Rainbow Six verstärkte Wände öffnen:

Hibana

Thermite

Maverick

Ace, ein neuer Operator aus Season 2

Ace ist der Neuzugang in Rainbow Six und ein sogenannter „Hard Breacher“

In viele Matches, vor allem auf höherem Niveau, sind zwei dieser Operators häufig für ein Match gebannt, wenn die Map einen starken Aufbau mit verstärkten Wänden erlaubt. Das zwang Spieler bisher dazu, auf einen der anderen Operator auszuweichen, den sie eventuell nicht so gut beherrschen.

Mit dem neuen Gadget ist es aber möglich, dass vollkommen auf sie verzichtet wird, etwa zugunsten von mehr Aufklärung, mehr Feuerkraft oder Behinderung des Gegners. Die „Mini Breach Charge“ könnte die Meta in Rainbow Six ordentlich durchrütteln

Wann kommt es? Angekündigt wurde das Gadget bisher lediglich für Jahr 5. Diese hat aber nur noch zwei Seasons und da bereits so viel darüber bekannt ist, könnte es mit der kommenden Season 3 erscheinen. Sicher ist das aber noch nicht.

Ebenfalls für Jahr 5 ist die Überarbeitung eines der ältesten Operators geplant: Tachanka. Der ist zugleich einer der schlechtesten, wenn es nach seinen Werten geht. Das ist einer der Gründe, warum Ubisoft ihn nun generalüberholt. Eine kleine Gruppe an Hardcore-Fans des „Lords“ ist damit aber gar nicht einverstanden.