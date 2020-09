Die Season 3 von Jahr 5 in Rainbow Six Siege ist jetzt live. Sie ging im Laufe des 10. September an den Start, ohne dass Ubisoft zuvor eine große Ankündigung gemacht hätte. Die Season verändert das Spiel so stark wie keine andere bisher.

Wann kam das Update und was steckt drin? Heute, am 10. September, gingen zwischen 15 und 17 Uhr die Server von Rainbow Six Siege für jede Plattform nacheinander down für Wartungsarbeiten. Die dauerten jeweils etwa eine Stunde.

Im Anschluss befand sich die neue Season 3 „Operation: Shadow Legacy“ plötzlich auf den Servern, ohne eine wirkliche Ankündigung. Die Download-Größe beträgt auf dem PC etwa 14,3 GB. Einige der wichtigsten Neuerungen sind:

der neue Operator Sam „Zero“ Fisher

das neue Gadget, die Schwere Sprengladung

eine Überarbeitung der Map Chalet

Sam Fisher ist plötzlich einfach da und spielbar.

Ihr findet auf der offiziellen Seite die vollständigen Patchnotes sowie den Nachtrag zu den Patch Notes von heute.

Die größte Season bisher sind „ein paar Wartungsarbeiten“

So hat Ubisoft das kommuniziert: Heute Morgen gab es von Ubisoft lediglich den Tweet, laut dem „ein paar Wartungsarbeiten“ heute durchgeführt werden. Viele Spieler gingen davon aus, dass das einfach nur ein kleinerer Patch sei.

Diese „kleinen Wartungsarbeiten“ haben sich jedoch als vermutlich wichtigste Season seit Jahren in Rainbow Six herausgestellt. Eine konkrete Ankündigung zu deren Start gab es bisher noch nicht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Warum ist die Season so besonders? Der neue Operator und das neue Gadget sorgen bereits dafür, dass sich Meta ordentlich verändern wird. Allerdings gibt es noch weitere Features, die einen großen Einfluss auf den Shooter haben und darauf, wie ihr spielt, darunter etwa:

neue Optionen für eure Scopes, die euch einen Vorteil beim Zielen verschaffen können

ein neues Ping-System, „Ping 2.0“, das sich an Apex Legends orientiert

etliche Bug-Fixes und Anpassungen an den Operators, darunter Thatcher

einen Squad-Finder, mit dem ihr Mitspieler finden könnt um nicht mehr alleine zu spielen (via GameStar)

einen Tracker, der es euch erlaubt, eure Leistung zu verfolgen und euch zu verbessern

Außerdem gibt es ein neues System für die Verstärkung von Wänden. Das erlaubt es euch, als Verteidiger geschlossen im Team 10 Verstärkungen zu setzen, statt jedem Operator 2 zu geben. Diese Änderung ist möglicherweise wichtiger, als viele denken. Die Entwickler haben die neuen Features bereits zuvor im Reveal Panel gezeigt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Das sind zwar bereits viele Features, die einen Einfluss auf das Spiel haben, aber noch nicht einmal das Ende der Veränderungen an Rainbow Six. Nach Jahr 5, also irgendwann im Frühjahr 2021, soll das Spiel noch einmal überarbeitet werden und das sogar noch intensiver. Wie genau, das wurde jedoch nicht verraten.

Der Chef sagte lediglich: Ihr seid nicht auf das vorbereitet, was nächstes Jahr in Rainbow Six Siege kommt.