PS5: So viel kosten der neue DualSens-Controller und weiteres offizielles Zubehör

Zusammen mit dem Preis der PlayStation 5 veröffentlichte Sony auch das zum Release verfügbare PS5-Zubehör inklusive Kosten für DualSense-Controller & Co. Und der ist etwas teurer als vermutet.

Sony lässt die Preis-Bombe hochgehen: Lange hat Sony die Spieler auf die Folter gespannt, doch am 16. September wurde der Preis und das Release-Datum der PlayStation 5 endlich enthüllt. Eine mögliche Vorbestellung folgte nur wenig später und sorgte sofort für Chaos und lange Gesichter bei den PS5-Jüngern.

Zusammen mit dem Preis der Konsole wurde auch die PS5-Peripherie präsentiert. Das sind die Kosten für das offizielle PS5-Zubehör:

DualSense™ Wireless Controller – 69,99 €

PULSE 3D ™ – Wireless Headset – 99,99 €

HD-Kamera (mit zwei 1080p-Objektiven) – 59,99 €

Media Remote – 29,99 €

DualSense™ -Ladestation (kann 2 Controller parallel laden) – 29,99 €

Von all den aufgeführten Gerätschaften ist nur ein DualSense-Controller beim Kauf einer Konsole mit an Board. Das restliche Zubehör muss seperat erworben werden.

Verfügbar ist das Zubehör zeitgleich mit dem Launch der neuen Sony-Konsole. Wir gehören im deutschsprachigen Raum aber zur zweiten Veröffentlichungs-Welle und müssen uns daher eine Woche länger gedulden.

Wer wissen möchte, welche Games mit PS+ kostenfrei zum Release gezockt werden können, wird hier fündig:

PlayStation Plus für PS5: Diese 18 Spiele gibt’s kostenlos zum Launch

Warum ist der neue PS5-Controller so teuer?

So teuer war der PS4-Controller zum Start: Als die PlayStation 4 ihren Release feierte (2013), kostete der DualShock-Controller 59.99 €. Somit ist das PS5-Pendant 10 € teurer – doch warum ist das so?

Das sind die neuen Features: Als neues und besonderes Feature nennt Sony unter anderem das „haptische Gameplay“. Ihr sollt durch den Controller spüren, auf welchem Untergrund sich beispielsweise eure Figur bewegt. Das bestätigte auch Geoff Keighly während eines Anspiel-Events.

Die weiteren Spezifikationen sind:

Eine längere Akku-Laufzeit (verglichen mit dem DualShock 4)

Der Akku ist dabei fest verbaut – Im Gegensatz dazu setzt der Xbox Series X Controller auf wechselbare Batterien

Adaptive Trigger

Ergonomie: der DualSense ist etwas kleiner als der DualShock 4

Verändertes Touchpad mit Lightbars

Create-Button (ein erweitere Share-Button)

Klinken-Anschluss für euer Headset

Integriertes Mikrofone

Der Controller reagiert auf euer „Pusten“

Auf all diese Details und einen Vergleich mit der Xobox-Alternative gehen wir in diesem Artikel näher ein:

Durch die gestiegene Liste an Feature und Detail-Verbesserungen steigt so auch der Endpreis des DualSense.

Doch nicht nur der Controller ist etwas teurer geworden. Auch Games werden euch in der kommenden Generation etwas tiefer in die Taschen greifen. So schlagen manche Titel mit bis zu 80 € zu Buche. In Kürze findet ihr an dieser Stelle einen Artikel dazu auf MeinMMO.

Was haltet ihr von der vorgestellten Peripherie? Reicht euch der eine Controller, der bei der PS5 immer dabei ist oder braucht ihr das komplette Programm?