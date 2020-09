PS5: Daten-Fund zeigt Party-Chat für 100 Spieler, Boost-Mode und mehr

Cross-Gen Party Chat: Es wird offenbar die Möglichkeit geben, den Party-Chat auch Cross-Gen, also zwischen der PS4, der PS5 sowie der PlayStation App, abzuhalten. Allerdings ist hier noch nicht klar, ob es generell für das ganze System gilt oder ob das nur in einigen Spielen funktioniert. Vermutet wird jedoch ein System-weites Feature. Zudem soll der Party-Chat laut Einträgen dann bis zu 100 Spieler aufnehmen können.

Game Sharing: Im Code sowie jetzt auch auf mehreren offiziellen PS5-Spiel-Seiten von PlayStation wurde nun im Prinzip Game Sharing für die PS5 bestätigt – und zwar sowohl für PS Now als auch für reguläre Spiele. Mehr dazu findet ihr hier: PS5 Game Sharing: Sieht so aus, als funktioniert das Spiele-Teilen wie auf PS4

Erzwungene Controller-Funktionen: So wie es aussieht, werden Entwickler Vibration und einige Effekte wie haptisches Feedback bei den adaptiven Triggern des DualSense-Controllers forcieren können. Ihr könnt sie also nicht immer ausstellen. Auch dafür wurden entsprechende Einträge gefunden.

