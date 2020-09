Sorry, Xbox, das wird nichts – Warum die PlayStation 5 nur gewinnen kann

Die Xbox Series X konnte in den letzten Wochen ordentlich Punkte im Kampf der Konsolen sammeln. MeinMMO-Autor Maik Schneider meint jedoch, das wird nicht reichen und sieht die PlayStation 5 schon jetzt als klaren Sieger.

Seit knapp 20 Jahren verbringe ich den größten Teil meiner Freizeit auf einer Konsole. Und in der Zeit habe ich wenigstens ein bisschen an Reife gewonnen. War ich anfänglich noch ein starker Verfechter der PlayStation im Konsolen-Krieg, hat sich das mit den Jahren gelegt und mittlerweile zocke ich auch viel am PC und kann mir sogar den Kauf einer Xbox Series X vorstellen. Beim Kampf der beiden Konsolen sehe ich nicht mehr den Konflikt zweier Ideologien, sondern Hightech-Produkte, die in einem finanziellen Wettbewerb zueinander stehen.

Auf MeinMMO bin ich eigentlich nicht für die Fein-Elektronik zuständig. Normalerweise kümmer ich mich um grobe Themen, wie die besten Waffen der Call of Duty: Warzone oder freue mich über neue Features bei FIFA. Doch letzte Woche kam dann ein Artikel von meiner Kollegin Leya Jankowski, über den ich lange nachdenken musste:

Ich hab’s gedreht und gewendet. Ich verstehe die Argumente. Ich raffe, wie toll der Game Pass ist und wie viele Games man da für so wenig Geld bekommt. Doch ich kann die Entscheidung, von PS5 auf Xbox Series X zu wechseln, trotzdem nur schwer nachvollziehen.

Meiner Meinung nach hat die PlayStation schon jetzt wieder klar die Nase vorn.

PlayStation vs. Xbox – Der Kampf geht in die nächste Runde.

Ich beziehe mich hier allein auf die beiden konkurrierenden Produkte PlayStation 5 und Xbox Series X / S. Betrachtet man die Ökosysteme der beiden Konsolen und wie Microsoft mit dem Game Pass derzeit loslegt, würde meine Bewertung nicht so eindeutig ausfallen. Hier soll es aber um die reinen Verkaufszahlen der Konsolen gehen.

Microsoft versteht den PC-Markt – Schwäche beim Konsolen-Marketing

Warum wird die PS5 gewinnen? Auch, wenn die Series X aktuell gut dasteht – ich denke, für einen Verkaufs-Schlager fehlt der Xbox ein klares Profil, sowie eine echte Strategie, um seine Kunden abzuholen. Die Aussage mache ich an 3 Punkten fest:

Konzentration auf den Xbox-Pass verwässert Konsolen-Profil

Xbox macht sich eigenen Markt kaputt

Die bessere Ausgangs-Situation der PlayStation

Xbox Series X ist eigentlich nur das Anhängsel für den Game Pass

Warum stört die Konzentration auf den Game Pass? Hier könnt ihr sogar den Selbst-Test machen. Wenn ihr an die Xbox Series X / S denkt, was kommt euch zuerst in den Sinn? Hohe Leistung? Die ausgedehnte Abwärts-Kompatibilität? Der fesche Look? Also bei mir ist es der Xbox Game Pass.

Ich will also eigentlich nicht die Konsole, sondern ich möchte den günstigen Pass möglichst effizient nutzen. Damit wird die Xbox Series X / S von einem Ersatz für die PlayStation auf ein Komplementär-Gut reduziert. Das sind Güter, die oft gemeinsam nachgefragt werden, wie zum Beispiel Fahrzeuge & Benzin. Doch die Xbox nimmt nicht die dominierende Position des Fahrzeuges ein, sondern gibt sich mit der nachrangigen Rolle des Benzins zufrieden.

Die PlayStation hingegen spricht klar die Konsolen-Spieler an und setzt dazu einen Fokus auf Exklusivität. Die Xbox sollte zumindest eines davon bieten, sonst bleibt sie für mich einfach zu blass, um auf Augenhöhe mit der PS5 zu konkurrieren. Da hole ich mir lieber den Xbox Game Pass für den PC und genieße auf der Couch das PlayStation-Erlebnis.

Die Series X sieht schon aus wie ein PC-Tower – warum also nicht gleich am Rechner zocken?

Für was steht die Xbox außer für den Game Pass?

Wie macht sich die Konsole ihren Markt kaputt? Ob es Spiele-Konsolen, so wie wir sie kennen, in ein paar Jahren noch geben wird, kann man heute nicht sagen. Aufgrund von Cloud-Applikationen (Stadia, Luna, Xbox Cloud) welche die benötigte Rechenleistung vom Wohnzimmer in weit entfernte Rechen-Zentren verlagert, wäre es sogar denkbar, dass ein einfacher Fernseher die Aufgabe der heutigen Konsolen übernimmt.

Durch die näher zusammenrückenden Plattformen Xbox und PC beschleunigt sich die Verwässerung der Wahrnehmung der Konsolen. Das Argument für eine Xbox wäre dann beinahe nur, dass ich bequem von der Couch aus meine „Game Pass“-Spiele zocken könnte. Doch wenn das auch ganz locker ohne Konsole geht, verkommt die Xbox zur reinen Spielerei. Zwar gehen aktuell die Vorbestellungen für PS5 und Xbox durch die Decke, doch der Konsolen-Krieg ist kein Sprint, sondern ein Marathon.

Die PlayStation hingegen versucht mit jeder Generation ihre Marke immer weiter zu schärfen und uns einen neuen Kaufgrund zu liefern. Ich bin jetzt schon gespannt, welche Lösung die japanischen Ingenieure finden, um die PlayStation auch in Zukunft für uns Spieler spannend zu halten. Während ich bei der Xbox das Gefühl habe, dass in ein paar Jahren nur noch Name im Game Pass übrig bleibt.

Der Game Pass ist echt krass. Aber krass genug um eine Konsole dafür zu kaufen?

Große Kundenbasis stärkt die Situation der PlayStation

Warum hat die PlayStation die bessere Ausgangs-Situation? Bisher konnten die Sony-Konsolen am Ende immer besser performen, als das Microsoft-Pendant und deshalb hat die PS5 schon einen Vorsprung beim Start. Ein Teil davon sind Spieler, die man gar nicht mehr von den Vorteilen der neuen Konsole überzeugen muss:

Sony lag Anfang August 2020 bei knapp 110 Millionen verkaufen PS4 (via GamesWirtschaft.de)

Microsoft veröffentlicht die Verkaufszahlen der Xbox One nicht. Schätzungen von Ende Juni 2020 sprechen von 51 Millionen Verkäufen (via Ampere Analysis)

Über die letzten 25 Jahre konnte sich Sony eine große PlayStation-Spielerschaft aufbauen, die jetzt kaum Interesse an einer der Microsoft-Konsole haben. Mir ging es genauso, als die PS4 rauskam. Damals habe ich mir die Spezifikationen und Eigenheiten der Xbox One nicht einmal angesehen. Für mich war von vornherein klar: Es muss die PS4 sein.

Heute schaue ich mir die beiden Konsolen genauer an, doch achte auch auf mein direktes Umfeld. Viele meiner Zocker-Kollegen sind auf der PlayStation unterwegs und meine engsten Freunde drückten mir bei der chaotischen Vorbestellung der PS5 die Daumen, so wie ich ihnen. Darüber hinaus möchte ich meine fast 5.000 Trophäen/Achievements ungern zurücklassen. Hier sind noch echte Schmuckstücke aus PS3-Zeiten dabei, an die ich mich gern zurückerinnere.

Auch die Xbox hat ihre „Jünger“, doch die Basis der PlayStation ist größer und so geht Sony mit einem ordentlichen Vorsprung ins Rennen.

Wenn ihr selbst noch unsicher seid, welche Konsole etwas für euch ist, dann schaut in unserem Special vorbei, in dem wir die beiden Kraftpakete direkt miteinander vergleichen:

PS5 vs. Xbox Series X – Wer sollte sich welche Konsole kaufen?

Xbox nicht Chancenlos, nur aktuell im Nachteil

Wieso könnte es für die Xbox doch gut ausgehen? Es spricht jedoch auch einiges für die Xbox. Die Ausgangs-Positionen unterscheiden sich im Vergleich zum letzten Generations-Release erheblich.

Hersteller Microsoft hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie Vorreiter im Markt sein wollen und sich nicht mehr von der PlayStation treiben lassen. Sie machen mehr ihr eigenes Ding und lassen den japanischen Cousin reagieren, statt selbst auf die Ansagen von Sony reagieren zu müssen.

Ich denke, hier hat Xbox dazugelernt und geht den „Gegner“ nicht mehr direkt an, sondern eher passiv-aggressiv – sie machen starke Ankündigungen und bringen den Spielern viele Vorteile, ohne dabei zu sehr in Konkurrenz zur PlayStation zu gehen. Bisher funktioniert das Spiel gut und Sony befindet sich mal in der Rolle, in der sie liefern müssen:

Microsoft haut einen niedrigen Preis für Xbox Series X raus – Gerüchten zufolge senkte daraufhin Sony den PlayStation-Preis

Xbox verkündet Partnerschaft mit EA, um den Game-Pass aufzuwerten – Sony erklärt daraufhin, dass es im PS Plus gleich 18 kostenlose Spiele für die PS5 gibt

Hier bekomme ich ein wenig das Gefühl, dass Sony etwas ins Hintertreffen geraten ist. Durch kurzsichtige Entscheidungen könnte die PlayStation-Marke möglicherweise an Wertigkeit verlieren und das Image könnte darunter leiden. Schon jetzt sind exklusive Partnerschaften mit Games, die auch auf anderen Plattformen laufen, ein Streitpunkt, der zu viel Aufregung führt und teilweise sogar Hass verursacht.

Bei solch vermeintlichen „Kleinigkeiten“ sollte Sony aufpassen, dass sie sich nicht bestimmten Nutzergruppen verschließen. Exklusive Titel sind das eine. Doch Spielern von Games den Content vorzuenthalten, nur weil sie auf einer anderen Plattform spielen, das halte ich schon für grenzwertig.

Eine Studie der Innofact AG aus 2018 besagt, dass ein Großteil der Spieler in Deutschland entweder nur auf dem Computer (42 %) oder auf Computer und einer Konsole unterwegs ist (48 %). Als reine Konsolen-Spieler bezeichneten sich nur 10 % der Teilnehmer. Ein großes Feld an potenziellen Kunden, das man mit solchen „Kleinigkeiten“ verärgern könnte. Die Zahlen sprechen hier für den Game Pass, der aufgrund des erheblichen Anteils an PC-Spielern (90 %) und der aktuellen Attraktivität schon jetzt große Erfolge feiert.

Alles, was die Xbox meiner Meinung nach gerade schwächer macht, hängt bei Sony allein am Image. Wenn die Kunden mittelfristig das Gefühl bekommen, dass sie bei Sony ein schlechteres Geschäft machen, weil deren Strategie den Spiele-Markt eher verschließt, während Microsoft und Xbox für eine Öffnung des Spiele-Marktes stehen, könnte es knapp für PlayStation werden.

Doch auch Microsoft muss hier aufpassen. Das Unternehmen hat sich früher durch seine marktbeherrschende Stellung profiliert und mit Windows oft gezeigt, dass sie wissen, wie man einen Markt ausnutzt. Der Kauf der Bethesda-Mutterfirma Zenimax für 7,5 Mrd. Dollar könnte kurzfristig zu mehr Öffnung führen. Jedoch wird sich erst zeigen müssen, wie ernst es Microsoft und Xbox mit ihrer „Gaming für Alle“-Strategie meinen.

Möglicherweise schwenken sie auf eine Exklusiv-Strategie wie Sony und die Ausgangslage im nächsten Konsolen-Krieg ist eine ganz andere. Hier muss man die Entwicklung erst abwarten, um es nachhaltig bewerten zu können. MeinMMO-Kollege Benedict Grothaus denkt jedenfalls, dass der Kauf von Zenimax besonders für Fallout-Fans ein Grund zum Jubeln ist.

Ohne Xbox könnte PlayStation machen was sie will

Ich wünsche mir sogar, dass es besser für Xbox läuft: Wettbewerb belebt das Geschäft. Wer weiß, wie teuer die PlayStation-Konsolen mittlerweile wären, wenn es Konkurrent Xbox nicht geben würde.

Deswegen gefällt mir der Ansatz, den Xbox gerade fährt, eigentlich ganz gut. Sie lassen sich weniger von Sony diktieren, was ihre Konsole alles besser machen soll als die PlayStation, sondern sie bieten ein klares, attraktives Angebot für viele Gamer an – das ich sogar selbst nutze.

Ich denke, dass Sony auf die Ankündigungen der letzten Wochen reagiert und womöglich als Reaktion ebenfalls das PS-Plus Angebot weiter verbessert oder etwas anderes anbietet, das mit dem starken Xbox Game Pass mithalten kann.

Kampf der Technik-Giganten – Ich setzte auf die PlayStation 5.

Fazit: Der Xbox Series X / S fehlt es an Anziehungskraft

Die Xbox fährt eine deutlich differenzierte Strategie zur PlayStation und versteht sich eher als kleines Puzzle-Teil eines Angebotes, das viel größer ist, als die Konsole selbst. Sony dagegen sagt klar: Kauft die Konsole und profitiert von den Vorteilen. Die Selbstwahrnehmung kann man sogar an den Reveal-Trailern sehen:

Der Xbox-Reveal-Trailer dauert 1:53 Minuten, hat einen klaren Fokus auf Grafik und zeigt die Konsole nur 13 Sekunden – 12 %

Der PlayStation-Trailer läuft 3:10 und zeigt davon 1:20 Minuten nur die Konsole – 42 %

Diese kurzen Videos sind voll durch choreografiert und die Macher wussten ganz genau, was sie den Zuschauern damit sagen wollen.

Durch den fehlenden Fokus wirkt die Xbox Series X auf mich grau, ohne Emotionen und ohne Anziehungs-Kraft. Ein kühler Kalkulierer kommt bei der Bewertung der beiden Konsolen womöglich auf ein anderes Ergebnis. Doch bei Preisen von mehreren Hundert Euro erwarte ich als Käufer heutzutage eine gute Geschichte zu dem Produkt – am besten eine, mit der ich mich identifizieren kann.

Das ist wieder ähnlich wie auf dem Fahrzeug-Markt – eine starke Marke wie Porsche kann höhere Preise verlangen, weil ihr Produkt für etwas steht, das beinahe jeder kennt, an dem man mit seiner teuren Karre vorbei düst. Doch auf dem Konsolen-Markt bietet sich der Porsche zum gleichen Preis an, wie ein technisch gleichwertiger VW. Zu welcher Konsole greife ich also – Porsche, äh, PlayStation, korrekt.

Besonders hübsch finde ich die PS5 nicht, aber sie wird trotzdem gewinnen.

Das starke Image zusammen mit der überlegenen Nutzer-Basis der PlayStation halte ich für die stärksten Waffen im Kampf der Konsolen. Xbox hingegen verlässt sich auf sein Tag-Team mit dem Game Pass und dem Microsoft-Ökosystem. Ich bin gespannt zu sehen, wie der Kampf verläuft. Meine Wette habe ich aber schon überzeugt platziert. Denn obwohl der Game Pass für die Xbox ein starkes Angebot bietet, möchte ich eine Konsole, die von sich selbst überzeugt und keinen Hightech-Staubfänger der sich nur als Mittel zum Zweck des Xbox Game Pass präsentiert.

Sorry Xbox – es sieht schon sehr viel besser aus, aber aktuell denke ich, die PS5 wird dich wieder schlagen.

Hier findet ihr weitere Meinungen zu dem Thema Kampf der Konsolen, das aktuell heiß diskutiert wird:

Wo seht ihr die beiden Konsolen? Glaubt ihr auch, dass sich PlayStation wieder durchsetzen kann oder seht ihr die Xbox aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen gleich auf oder sogar schon vor der PlayStation?