PS5: Spieler rätseln – Hat ein US-Rapper etwa jetzt schon eine zu Hause stehen?

Worin sich jedoch fast alle einig sind: Ob er nun eine PS5 zu Hause hat oder nicht – Dabei dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um gezielte Werbung handeln. Denn Scott hat eine enorme Reichweite in den sozialen Medien – auch und vor allem außerhalb der üblichen Gaming-Landschaft. So könnte Sony viele potenzielle Kunden erreichen, die sich keine Tech-Seiten, keine Spiele-Magazine oder keine entsprechenden Influencer auf YouTube oder anderen Plattformen anschauen.

Wiederum andere gehen davon aus, dass Sony mit Scott möglicherweise einen Werbe-Clip oder andere Werbung für die PS5 produzieren will und er unüberlegt ein Foto davon auf Instagram gepostet haben könnte. Dem widerspricht jedoch die Tatsache, dass dieses Foto immer noch nicht entfernt wurde. Das wäre bei einem NDA-Bruch ziemlich schnell gegangen, so zahlreiche Reddit-User.

Andere gehen davon aus, dass er nur einen Controller der PS5 bei sich liegen hat und damit Werbung für die PS5 macht. Zwar ist der DualSense aktuell weder bei uns in Deutschland, noch in den USA erhältlich, doch die Controller waren auch bei der PS4 noch vor der Konsole verfügbar. Zudem sei es ein leichtes für Sony, ihm mal eben einen Controller zu Werbezwecken zu spendieren.

Schließlich soll Microsoft bereits erste Exemplare der neuen Xbox Series X an bestimmte Seiten und Medien verschickt haben. Da wäre es nicht wunderlich, wenn Sony nachzieht. Zudem könnten hier der Promi-Bonus sowie sein Vertrag bei Sony Music geholfen haben, so zahlreiche User auf reddit.

Auch im Bereich Gaming ist er nicht unbekannt. So hatte er eine Kooperation mit Epic Games, den Machern von Fortnite , laufen, hatte dort ein eigenes Outfit und trat bei einem Konzert in der Spielwelt auf.

Wer ist Travis Scott? Travis Scott ist ein bekannter US-amerikanischer Rapper, Sänger und Musikproduzent, der nicht nur mit seiner Musik, sondern auch aufgrund seiner prominenten Lebensgefährtin Kylie Jenner oft in den Schlagzeilen ist – gerade in den USA. Dort hat er übrigens sogar sein eigenes Menü bei McDonald’s.

