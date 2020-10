Preisschild für PS5-SSD macht Hoffnung auf günstige Speicher-Erweiterung

So teuer sind vergleichbare SSDs: Das Interessante dabei: Die PS5 erfordert eine NVMe-SSD mit PCIe-4.0-Unterstützung. Vergleicht man den Preis der gelisteten SSD mit Modellen, die nach aktuellem Stand mit ihren technischen Spezifikationen in der PS5 Verwendung finden könnten, dann fällt die bei Wallmart gelistete SSD mit ihren knapp 100 € relativ günstig aus – selbst für 500 GB:

Was verrät das Preisschild zur SSD der PS5? Das Preisschild bezieht sich dabei offenbar auf eine 500GB-Variante der PS5-SSD. Diese wird dort mit 115 USD, also umgerechnet knapp 97 €, gelistet.

