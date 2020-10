Wie kommt der Leak an? Hier sind die Meinungen gespalten. Einige Spieler sind richtig sauer darüber, andere hingegen zweifeln an der Glaubwürdigkeit des Leaks. Immerhin ist die Qualität der Bilder ziemlich schlecht.

Bereits gestern, am 4. Oktober, ist ein russischer Leak aufgetaucht. Dieser zeigte die Startsequenz der PS5. Hier zweifelten zahlreiche Fans aber an der Glaubwürdigkeit.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. vier × = 32

Insert

You are going to send email to