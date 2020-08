Sowohl PS5 als auch Xbox Series X sind größer als die alten Konsolen. In einem Gespräch erklärt Xbox-Chef Phil Spencer, warum das so ist: Denn beide Konsolen haben mit großer Hitze zu kämpfen. Der Grund ist die hohe Leistung der Next-Gen.

Was hat Phil Spencer gesagt? In einem Gespräch (via venturebeat.com) erklärte er, dass beide Konsolen mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben: Mit der hohen Wärmeentwicklung.

Das liegt vor allem an der hohen Leistung des verbauten Prozessors und der Grafikeinheit (GPU). Beide sind extrem leistungsfähig, produzieren aber auch eine große Menge Wärme.

Im Gespräch erklärt er, dass ihm das Design der PS5 gefällt und es sich völlig von dem der Xbox unterscheidet. So sagt Spencer:

Mir gefällt das Design und wie sie es gemacht haben. Ich habe großen Respekt vor dem, was die Teams für die PlayStation tun. Aber sie betreiben ihre Box anders als wir, und das führt zu einzigartigen Design-Herausforderungen bei der Art und Weise, wie man diese Geräte kühl hält. Das ist ein Problem für uns beide, also ist das kein Schock. Und sie haben einen Ansatz gewählt, der sich von dem unterscheidet, was wir gemacht haben. Phil Spencer, Xbox-Chef, Quelle: venturebeat.com

Die Größe der PS5 ist nicht offiziell: Bisher hatte sich Sony noch nicht zur Größe der PlayStation 5 geäußert, aber einige pfiffige User haben festgestellt, dass die PS5 deutlich größer sein wird als die vorherigen Generationen. Dafür hatten sie die genormten Laufwerksschächte und USB-Hubs miteinander verglichen.

Xbox Series X Maße bieten Platz für großen Lüfter

Schon ein Entwickler hatte erklärt, warum die Xbox Series X wie ein Mini-PC aussieht. In einem schlanken Gehäuse wie dem der Xbox One X wäre eine so große Leistung und die Wärmeableitung nicht möglich gewesen.

Auch Spencer erklärte noch einmal, warum man sich für das Tower-Design entschieden hatte:

Wir haben unser Design gewählt, weil wir einen großen Ventilator wollten, der sich etwas langsamer dreht, damit wir keinen Lärm machen. Wir wollten eine sehr leise Konsole, daher haben wir uns auf die Geräuschentwicklung konzentriert. Also bauten wir ein Form-Follow-Function-Design, sodass wir mit einem großen Ventilator, der sich etwas langsamer dreht, viel Luft ansaugen konnten und wir nicht diese hohen, jaulenden Geräusche bekamen, die Konsolen manchmal erzeugen können. Phil Spencer, Xbox-Chef, Quelle: venturebeat.com

Bei der PS4 hatten sich viele User über eine laute Konsole beklagt. Solltet ihr euch auch daran stören, wir haben hier ein paar Tipps, was ihr gegen eine laute und heiße PlayStation 4 tun könnt.

Das Tower-Design der Xbox Series X soll jedoch genügend Platz für einen großen Lüfter bieten, der die Konsole kühl halten kann, aber auch gleichzeitig leise ist.

Mehr Infos zur Xbox Series X: Ihr wollt mehr über die neue Konsole von Microsoft erfahren? Wir haben die wichtigsten Informationen rund um die Xbox Series X für euch zusammengefasst und halten euch immer auf dem Laufenden.