Tester zeigen die riesige PS5 im Vergleich mit Xbox Series X

Sonys PlayStation 5 (PS5) wurde von Testern ausgepackt. Wir zeigen euch, wie Gamer über die neuen Fotos und Videos der Konsole reden und welches Thema dabei besonders von Interesse ist.

Um was geht es? Am 27. Oktober fiel ein Embargo zum Unboxing der PlayStation 5. Ausgewählte Tester hatten die Konsole bei sich Zuhause und durften Videos und Bilder davon machen, wie sie die PS5 aus der Verpackung holen und wie die Konsole in echt, ausgepackt aussieht.

Wir berichteten darüber, dass die ersten Videos zum Unboxing der PS5 da sind und das Internet ausrastet.

Die PS5 neben der Xbox Series X – Die Größe ist das Thema

Das ist der Vergleich: Eine der Webseiten, die die PS5 schon auspacken und aufbauen durften, ist TheVerge.com. Sie wurden auch auserwählt, die neuen Konsolen von Microsoft, die Xbox Series X und Series S zu testen.

Ein Vergleichsfoto zeigt die drei Konsolen direkt nebeneinander auf einem Tisch. Hier wird deutlich, wie hoch Sonys Konsole im Vergleich zu den anderen beiden ist, wenn man sie aufrecht hinstellt.

Vorher gab es solche Größen-Vergleiche zwischen PS5 und Xbox Series X zwar auch schon, aber die waren noch digital und ohne „echte“ Fotos.

Wer den Vergleich zur Xbox nicht mag, wird sich an einem Video von GameSpot vielleicht mehr erfreuen. Die verglichen die Größe der PS5 mit der PS1, PS2, PS3, PS3 Slim, PS4 und PS4 Pro.

So reagieren die Spieler auf die Größe

Auf Twitter machen bereits Memes die Runde. Dieser Vergleich von @DomsPlaying spricht davon, dass eigentlich die erste Xbox als so klobig galt. Nun aber die PlayStation 5 diesen Rang einnehmen könnte:

Das schreiben Spieler:

„Für eine Gaming-Konsole ist das riesig. Sieht aus wie ein PC-Tower“ via YouTube

„Bin immer noch verblüfft, wie groß die PS5 ist“ via YouTube

„Sie sieht groß aus, aber wenn man sie live sieht, ist das bestimmt anders“ via YouTube

„Das Teil ist viel zu groß“ via YouTube

Bei uns auf MeinMMO schreibt Nutzer EViolet:

„[…] Man oh Mann, ist die PS5 GROß – Echt ein Klotz am Bein. Also ich kauf mir weder die eine noch die andere, aber wenn, dann würde ich rein vom Design die Xbox wählen. Sieht für mich eleganter aus und würde viel besser in mein Wohnzimmer passen. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung.“

Passt die PS5 zu euch ins Wohnzimmer? So einfach könnt ihr’s ausprobieren

Andere bemerken, dass auch die Box, in der die PS5 verpackt ist, groß sei. So hätte ein Postbote wohl mit großen Paketen zu kämpfen, wenn die Konsolen versendet werden.

Ein großes Paket erhielt auch eine YouTuberin, die einen riesigen Xbox-Kühlschrank von Microsoft erhielt.

Ihr seid gefragt – Wie gefällt euch das?

In unserer Umfrage wollen wir von euch wissen, wie euch die PS5 nach dem Unboxing gefällt.

Findet ihr sie zu groß oder passt das gut in eure Wohnzimmer oder auf eure Schreibtische?

Nehmt einfach an der Umfrage teil und stimmt für eure Meinung ab. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, warum ihr so entschieden habt und was eure Meinung zur Konsole ist.