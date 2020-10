Würdet ihr euch so einen Kühlschrank in die Küche stellen oder wäre euch das schon „zu viel“?

Das zeigt Snoop Dogg: Auf Instagram teilte der Rapper seinen neuen Kühlschrank inklusive Inhalten. Darin findet man eine große Xbox-Torte mit den Worten „Happy Birthday to the Xbox OG“. In den Seitenfächern stehen einige Flaschen Indoggo. Das ist die Gin-Marke von Snoop Dogg.

Erinnert ihr euch noch an die Kühlschrank-Memes der Xbox Series X ? Microsoft machte das jetzt wirklich und verschickte Kühlschränke, die aussehen wie riesige Konsolen, an Snoop Dogg und YouTuberin iJustine.

