Wie heiß wird die Xbox Series X? Tester misst mit Thermometer und vergleicht

Zur Xbox Series X wurden in den letzten Tagen einige Erfahrungsberichte veröffentlicht. In diesen geht es auch um die Hitze-Entwicklung in der neuen Konsole. Während ein Journalist behauptet, dass man mit der neuen Xbox die Wohnung heizen kann, hat ein anderer mit dem Thermometer exakt nachgemessen.

Was passiert bei der Xbox? In den letzten Tagen wurden mehrere Erfahrungsberichte rund um die Xbox Series X veröffentlicht. Einige schwärmten dabei von dem besonderen „Konsolen-Gefühl“ und die deutschen Reviews waren vor allem von der geringen Lautstärke beeindruckt.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. So behauptete der französische Journalist Ken Bogard in einem Livestream, dass die Konsole „wie ein Kamin funktioniert und man damit die Wohnung aufheizen kann“ (via VGC). Inzwischen wurde der Mitschnitt dazu jedoch gelöscht.

Tatsächlich wurde das Design der Konsole aber bewusst so gewählt, dass die Wärme mit großen Lüftern nach oben hin abfließen kann.

Jeff Grubb, Autor bei VentureBeat, hat sich die Xbox Series X ganz genau angesehen und mit einem Thermometer gemessen. Er kommt zu einem deutlich anderen Fazit.

Was sagt Jeff Grubb? In seinem Test berichtet er davon, dass die Xbox Series X kühl bleibt, trotz des Kamin-Prinzips.

Dazu hat er zuerst mit der Hand gefühlt, wo die höchste Temperatur die Konsole verlässt und dort ein Thermometer hineingesteckt, bei gleichbleibender Raum-Temperatur von 23,6 Grad. Zudem hat er für jede Plattform das exakt gleiche Spiel genutzt: Hitman 2. Das spielte er jeweils 10 Minuten im gleichen Level.

Die Ergebnisse des Tests mit Xbox Series X, Xbox One X, PS4 und einem PC mit RTX 3080 und einem Ryzen 9 3900XT könnt ihr euch in dieser Tabelle anschauen. Für die maximalen Temperaturen hat Grubb verschiedene Dinge versucht, wie das schnelle Öffnen von mehreren Menüs.

