So groß ist die PS5 im Vergleich zur PS4 und zur neuen Xbox Series X

Wer seine PS4 also bisher platzsparend und knapp bemessen im Regal oder der Wohnzimmerwand untergebracht hat, wird ein wenig Platz für die neue Konsole schaffen müssen. Wenn ihr testen wollt, ob die PS5 in euer Wohnzimmer passt, könnt ihr diese AR-App verwenden – die basiert allerdings noch auf den hochgerechneten Werten, nicht auf den neuen, offiziellen Abmessungen.

Die Digital Edition stimmt also nahezu mit der Laufwerk-PS5 überein, fällt aufgrund des fehlenden Slots für die Discs aber ein wenig schlanker aus. Bei beiden Konsolen ist der Standfuß bei den Maßen nicht eingerechnet. Plant ihr also, die Konsole aufrecht hinzustellen, müsst ihr noch ein paar Millimeter drauf rechnen.

So groß ist die PS5 : Am Mittwochabend wurde die PS5 neben einigen Spielen endgültig mit Preis und Release-Datum vorgestellt. Kurz danach starteten die Vorbestellungen, bei denen es aber drunter und drüber ging .

