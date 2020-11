Das passiert, wenn ihr einen PS4-Controller an die PS5 anschließt

Was kann man an der PlayStation 5 eigentlich mit dem alten PS4-Controller machen? Wir stellen euch vor, was ihr mit dem DualShock 4 an der PS5 machen könnt und wo seine Funktionen aufhören.

Mittlerweile sind die Tests zur PS5 veröffentlicht, doch was ist eigentlich mit dem alten DualShock-4-Controller? Wir stellen euch vor, wie ihr den alten PS4-Controller an der PS5 verwenden könnt und was er eigentlich kann.

PS4-Controller an die PS5 anschließen: Wer schon an der PlayStation 4 gezockt hat, muss sich nicht umgewöhnen, denn es bleibt alles beim alten.

Ihr schließt euren DualShock 4 mithilfe eines microUSB-Kabels an die PlayStation 5 an, um sie miteinander zu verbinden. Anschließend könnt ihr den Controller auch via Bluetooth an der PS5 verwenden.

DualShock 4 an der PS5 benutzen, aber er kann nicht alles

Was kann der DualShock? Sobald ihr euren alten Controller an die PlayStation 5 angeschlossen habt, könnt ihr verschiedene Dinge damit tun. Ihr könnt…

das PS5 Userinterface verwenden und navigieren

Apps starten und verwenden

und auch Spiele starten

Was kann der Dualshock 4 nicht? Beim letzten Punkt seid ihr beschränkt, denn Spiele könnt ihr mit dem alten PS4-Controller zwar starten, aber ihr könnt sie nicht spielen.

Denn sobald ihr ein PS5-Spiel startet, müsst ihr auf den DualSense-Controller wechseln. Startet ihr Astro’s Playroom, welches auf jeder PS5 vorinstalliert ist, dann bekommt ihr von der Konsole einen Hinweis, dass ihr euren DualSense anschließen müsst. Euer DualShock funktioniert an dieser Stelle nicht mehr. Sony hatte schon vorher erklärt, dass PS5-Spiele nicht mit dem PS4-Controller funktionieren.

Ihr könnt also nicht euren PS4-Controller verwenden, PS5-Spiele zu spielen. Andersherum ist es aber möglich, dass ihr euren neuen DualSense-Controller auch nutzen könnt, um PS4-Spiele zu zocken.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Spiele wie das Marvel’s Spiderman: Miles Morales könnt ihr nicht mit dem PS4-Controller zocken

Was ist mit Drittanbieter-Controllern? Das Gleiche gilt übrigens auch für Controller von Drittanbietern, die für die PlayStation lizenziert sind: Diese funktionieren mit PS4-Spielen, aber nicht mit den neusten PS5-Titeln.

Und falls ihr es noch nicht bemerkt habt: Der DualSense hat ein cooles Detail, welches von vielen Gamern gerne übersehen wird. Und dieses Detail hat einen ganz bestimmten Grund.