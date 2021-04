In CoD Warzone gibt’s einen Bug, der eure Waffe in ein quietschendes Alien verwandelt

Nach dem Start von Season 3 in Call of Duty: Warzone fallen Spielern verrückte Bugs auf. Darunter dieser eklige Alien-Bug, der eure M16 mit einem lebenden Organismus überzieht. Dabei handelt es sich wohl um einen unveröffentlichten Mastercraft-Skin.

Was ist passiert? Auf reddit teilen Spieler gerade fleißig ihre Eindrücke der kürzlich gestarteten Season 3 in Call of Duty: Warzone. Darunter auch Glitches und Bugs, die sich versehentlich ins Spiel geschlichen haben. Einer dieser Bugs verpasst euren Waffen eine andere Optik.

Der Waffen-Bug, den wir euch hier zeigen, ist für alle Alien-Fans wohl ein wahr gewordener Traum.

M16 verwandelt sich in fieses Alien

So sieht der Bug aus: reddit-Nutzer CraftZ49 berichtete, dass sich seine “Westfront”-Blaupause für die M16 in ein Monster verwandelte. Er konnte den Skin zunächst nicht im Waffenschmied ausfindig machen.

Dazu veröffentlicht er ein 14-sekündiges Video und zeigt die Wumme in Aktion. Beim Inspizieren sticht der Spieler mit seinem Finger in den wabbeligen, gelbgrünen Organismus. Das Alien umklammert mit so etwas wie Fingern die Waffe. Als der Spieler die “Finger” des Aliens lösen will, wehrt es sich und greift wieder fest zu. Dabei gibt es quietschende Laute von sich.

Die eklige Aktion könnt ihr im eingebetteten Video sehen:

Allem Anschein nach handelt es sich bei diesem Skin um ein Alien-artiges Ding. In dieser Aufmachung verschießt die M16 grüne Leuchtspurgeschosse.



Diese Skins kennt man schon aus Call of Duty: Black Ops 4. Das sind kosmetische Items, die eure Waffen in einem ganz anderen Look strahlen lassen.

Was sind Mastercraft-Skins?

Diese Skins kennt man schon aus Call of Duty: Black Ops 4. Das sind kosmetische Items, die eure Waffen in einem ganz anderen Look strahlen lassen.

Bedenkt aber, dass sich die Mastercraft-Skins nur auf die Optik der Waffen auswirken. Das taktische Einhorn in Black Ops 4 ist einer der verrücktesten Mastercraft-Skins.

Wie kommt das bei den Spielern an?

Das sagen Spieler: Auf reddit stößt das Video auf gemischte Gefühle. Auf der einen Seite gibt es viel Zuspruch für die kreative Idee, eine Waffe besonders hervorzuheben. Bei anderen Spielern trifft es gar nicht den Geschmack und sie finden es nicht gut.

“Es sieht eklig aus, aber auf eine gute Art”, schreibt Nutzer thebombwillexplode1 (via reddit)

“Danke, ich hasse es” schreibt HyperXuserXD (via reddit)

“Ich mag das Mil-Sim-Zeug mehr, aber verdammt, es wird langweilig, das ist cool, aber sie sollten damit nicht durchdrehen”, schreibt _9meta (via reddit)

“Also spielen wir jetzt Fortnite”, schreibt Galifrae (via reddit)

Nutzer Hatch10k schreibt, was er bei den neuen Skins in Call of Duty vermisst: “Das ist wirklich kreativ und schön gemacht, aber ich muss zugeben, dass ich das Mil-Sim-Thema von Warzone vermissen werde, da wir uns unweigerlich immer weiter davon entfernen werden. Ich erwarte immer noch, dass wir irgendwann einen Alien/Monster-Operator bekommen” (via reddit)

Wie gefällt euch dieser neue Skin? Findet ihr es cool, so aufwendige Skins auf den Waffen zu sehen, die Fernab von einer Militär-Simulation sind, oder sollten die Skins ein strenges, realistisches Thema verfolgen?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare. Und wenn ihr gerade in Warzone unterwegs seid, solltet ihr dieses Setup für die FARA 83 ausprobieren, mit dem ihr Season 3 rockt.