Tfue zeigt eindrucksvoll, wie OP die neue Sniper in CoD Warzone ist

In Call of Duty: Warzone zeigte der Top-Streamer Tfue jüngst eindrucksvoll, was passiert, wenn man einem guten Spieler eine überlegene Waffe in die Hand drückt. Mit seiner treuen SP-R 208 legte er in nichtmal einer Minute 6 Gegner mit präzisen Headshots um, ohne mit der Wimper zu zucken. Seine Mitspieler waren dabei aus dem Häuschen.

Was ist passiert? Top-Streamer Turner „Tfue“ Tenny – vor allem bekannt aus Fortnite – war mit den Streamer-Kollegen Scump und Nadeshot in der CoD Warzone unterwegs. Tfue hatte zum Leidwesen seiner Gegner die in Season 6 neu dazugekommene SP-R 208 in die Hände bekommen und hatte damit schon stolze 14 Kills gemacht.

Doch als die Gruppe den Ort Boneyard erreichte, setzte Tfue noch einen drauf. Er traf auf Gegner und richtete ein beispielloses Gemetzel an. Wann immer er einen Gegner sah, legte er sofort per Zielfernrohr an und schoss gezielt jeden Gegner die Rübe runter. Jeder Headshot war ein sofortiger Kill und Tfue schien immer zu treffen. Selbst zu Boden gegangene Gegner wurden noch zur Sicherheit mit einem weiteren Headshot endgültig aus dem Spiel geballert.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

Nur beim letzten Gegner, der frech per Fallschirm angesegelt kam, schoss Tfue knapp daneben. Er korrigierte aber seinen „Fehler“ sogleich mit einem weiteren Headshot. Auf diese Art knallte Tfue 6 Gegner in weniger als einer Minute ab und verzeichnete dabei ausschließlich Headshots.

Mitspieler staunen vor Ehrfurcht „Was machst du da?!“

So reagierten die Mitspieler: Nadeshot und Scump, beide selbst keine Anfänger, waren angesichts solcher Schießkünste voller Ehrfurcht und kommentierten das Schützenfest von Tfue mit lobenden Worten:

„Jesus, Turner, was machst du da?“

„Was geht denn hier ab!?“

„Alter, du bist echt Elite!“

„Du bist doch echt irre!“

„Sag mal, baust du hier eine Montage auf?“, gab Nadeshot noch am Ende an. Denn es sah tatsächlich so aus, als wenn Tfue hier eine Videomontage von seinen Headshot-Skills drehen wollte.

Das ist die gefürchtete SP R 208.

Ebenfalls bemerkenswert war, das Tfue während seines Siegeszugs keinen Mucks von sich gab und methodisch wie eine Maschine einen Gegner nach dem anderen abknallte, als wäre es das normalste auf der Welt.

Der Clip zeigt wahrhaft eindrucksvoll, wie stark die neue Sniper SP-R 208 ist. Denn die neue Waffe aus Season 6 von Warzone hat mit den richtigen Upgrades so gut wie keinen Bullet-Drop und ist daher schon fast eine Hitscan-Waffe, die immer das anvisierte Ziel trifft. Solange die Entwickler die neue Gun nicht nerfen, erfahrt ihr hier, wie ihr die SP-R 208 optimal aufrüstet.