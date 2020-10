In Call of Duty: Warzone wurde mit Season 6 das neue Sniper-Gewehr SP-R 208 eingeführt. Die neue Waffe macht einen Heidenspaß – Weil sie übertrieben stark ist. Lest hier, was die Wumme so krass macht.

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich um das Sniper-Gewehr SP-R- 208. Diese Wumme aus Season 6 hat einfach alles, was sich Fans von präzisen Sniper-Waffen wünschen:

Hoher Schaden

Gute Beweglichkeit

Gute Feuerrate

Kaum Bullet-Drop und hohe Geschossgeschwindigkeit

Nachteile hat die Wumme praktisch keine. Sogar in der Grundausführung kann ein guter Körpertreffer die Rüstung komplett zerlegen. Mit Upgrades, wie einem 26-Zoll-Lauf und einem .337 Lapua-Magazin, wird die Waffe richtig deftig. Dann könnt ihr problemlos 1-Kill-Headshots hinlegen.

Im Gegensatz zu anderen Snipern, die das auch können, geht das mit der SP-R 208 viel einfacher, denn die Waffe hat quasi keinen Bullet-Drop und die Kugeln fliegen zwischen 40 und 50 Metern so schnell, dass die Waffe fast schon eine Hitscan-Gun ist. Ihr nehmt den Gegner ins Visier und drückt ab. Bumm, Treffer. Vorhalten ist hier kaum nötig, so schnell sausen die Kugeln.

NICKMERCS findet die neue Waffe auch sehr krass.

Spieler lieben und hassen die neue Waffe

So kommt die Waffe an: Wer derzeit in der Warzone herumstreunt, der sollte die SP-R 208 öfter sehen, als einem lieb ist. Das liegt auch daran, dass die Waffe sofort verfügbar ist, wenn man die teurere Version des Battle-Pass für Season 6 kauft.

Derzeit wird jedenfalls gesnipert was das Zeug hält und Leute ballern sich gegenseitig mit der neuen Wumme weg. Dabei gibt es zwei Lager. Die einen lieben nämlich die Waffe, weil sie einfach Spaß macht:

Mookachalupa: „Ich habe sie über Nacht mit meinem Kumpel gegrindet und dafür alles freigespielt. Hab sie in Warzone eingesetzt und war besorgt, dass sie eine superlangsame Geschwindigkeit hat, aber wir lagen falsch. Es fühlt sich schneller an als die HDR, fast Hitscan ohne Bullet-Drop, sobald man 338 Lapua, einen langen Lauf und Mono hat.

HermsonSwitch: „Fast jede Sniper ist im Vergleich dazu sinnlos. Bessere ADS-, Nachlade-, Schadens- und Feuerrate im Vergleich zu Kar mit einer höheren Geschossgeschwindigkeit als der HDR mit 0 Bullet-Drop. Es ist das Beste aus beiden Welten und dann noch besser. Es ist erschreckend gut, und ich liebe es.“

Anderen Spielern wiederum macht es gerade keinen Spaß und sie wollen den Nerf:

SirBumbles: „Diese Waffe und die AS VAL sind viel zu gut (mehr als die Finn es war). Im Moment kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich an dem Spiel noch viel Spaß haben werde (ich habe bereits genug Grief vom KAR bekommen), also werde ich das Spiel wahrscheinlich Mitte Oktober deinstallieren. Wenn sie es nerfen, werde ich das Spiel vielleicht etwas länger installiert lassen, um die Saison so gut es geht durchzugrinden.“

Shinrahunter: „Es muss ernsthaft geprüft werden. Ist es ein Sniper? Eine Schrotflinte? Ein „Instant-Win-the-Gunfight“-Knopf? Jede Lobby ist im Moment voll davon, und es hat allen den Spaß aus dem Spiel gesaugt. Wenn sich die Mehrheit der Spieler in jeder Lobby dafür entscheidet, diese eine Waffe zu benutzen, ist das sicherlich ein Zeichen dafür, dass sie generft werden muss.“

Es bleibt also interessant, wie sich die Entwickler in diesem Fall noch entscheiden. Denn derzeit spielen sehr viele mit dieser Wumme und das Spielgleichgewicht ist so sicherlich nicht mehr optimal. Wenn ihr trotzdem gerne mit Sniper-Waffen kämpft und euch für den Fall eines Nerfs mit anderen Wummen beweisen müsst, dann beherzigt doch unsere acht Tipps für den Umgang mit Scharfschützengewehren.