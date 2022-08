Das letzte Kapitel von CoD: Warzone Season 5 startet übermorgen – Alle Infos zu Update & Content

Call of Duty: Warzone startet seine 5. gemeinsame Season mit CoD: Vanguard. Auch diesmal ändert sich die große Map Caldera umfassend. Die wichtigsten Infos zum Content findet ihr hier in der kurzen Übersicht.

Mit Season 5 steht das finale Kapitel von CoD Warzone. Über die Live-Seasons bringt der Shooter regelmäßig neue Inhalte ins Spiel und sorgt so für frischen Wind. So auch in Season 5. Diesmal legt der Shooters den Fokus auf vier legendäre Schurken, die ihr Unwesen auf der Map Caldera treiben:

Rorke

Al-Asad

Seraph

und Raul Mendez.

Season 5 von CoD: Warzone erscheint am Mittwoch, dem 24. August 2022 um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Wenn ihr den Ankündigungstrailer zur 5. Season von Warzone noch nicht gesehen habt, könnt ihr das hier nachholen:

Die Inhalte von CoD: Warzone Season 5 in der Übersicht

Was sind die Highlights der Season? Wie schon in vorangegangene Seasons bietet auch Season 5 wieder einige neue Inhalte. Hier seht ihr eine kurze Übersicht:

Vulkanische Aktivität auf Caldera

Neuer Gulag auf Caldera

2 Neue Mehrspielerkarten: „Beheaded“ und „Fortress“

Die Doomsday Station

Neue Gegenstände: Nachschubkisten-Drohne, Persönliche Nachschubkiste und rage Serum

Neuer zeitlich begrenzter Modus: Operation: Last Call

Neues Community-Event: Helden gegen Schurken?

PS5-Spieler beschweren sich über Probleme in CoD Modern Warfare – Einige Spieler glauben, Warzone sei der Übeltäter

Vulkanausbruch auf Caldera mit passendem Gulag

Was verbirgt sich hinter der vulkanischen Aktivität? In Season 5 gibt es einige Veränderungen auf der Map Caldera. So wird der Vulkan der Karte, Calderas Peak, in allen Modi ausbrechen, wodurch lava über die Insel fließen soll.

Was ist das für ein neuer Gulag? Mit der neuen Season erhält Caldera einen neuen Gulag, den sogenannten Vulkan-Gulag. Dieser ist optisch passend zum Vulkan-Ausbruch designt.

Der neue Vulkan-Gulag auf Caldera Caldera wird von Lava überströmt

Doomsday Station, Rage Serum und weitere Items

Was ist die Doomsday Station? Die Doomsday Station ist ein Gerät auf Caldera, das ihr im Battle Royal auslösen könnt. Um die Doomsday Station auszulösen, müsst ihr jedoch 10.000 $ zahlen.

Habt ihr die Doomsday Station ausgelöst, umzingeln feindliche KI-Helikopter und Soldaten eure Position. Bleibt ihr nun in der Nähe und verteidigt euch erfolgreich gegen die Angreifer, erhaltet ihr eine einzigartige kosmetische Uhr für euren Operator. Außerdem habt ihr als Belohnung die Chance auf mächtige Gegenstände.

Welche neuen Gegenstände gibt es?

Nachschubkisten UAV: Die Nachschubkisten-UAV ist eine unbemannte Drohne, die ihr per Killstreak einsetzen könnt, um ungeöffnete Nachschubkisten in eurer Nähe aufzuspüren. Diese werden anschließend durch den Einsatz der Drohne für 15 Sekunden auf der Mini-Map des Spielers markiert. Ihr könnt die Drohne aus Nachschubkisten erhalten oder bei einer Buy-Station kaufen.

Die Nachschubkisten-UAV ist eine unbemannte Drohne, die ihr per Killstreak einsetzen könnt, um ungeöffnete Nachschubkisten in eurer Nähe aufzuspüren. Diese werden anschließend durch den Einsatz der Drohne für 15 Sekunden auf der Mini-Map des Spielers markiert. Ihr könnt die Drohne aus Nachschubkisten erhalten oder bei einer Buy-Station kaufen. Persönliche Nachschubkiste : Das ist eine neue, extreme seltene Nachschubkiste, in der ihr eure Lieblingswaffen aus Warzone finden könnt. Obendrein erhaltet ihr aus der Box einen großen XP-Boost. Ihr findet sie durch den Einsatz der Nachschubkisten-Drohne.

: Das ist eine neue, extreme seltene Nachschubkiste, in der ihr eure Lieblingswaffen aus Warzone finden könnt. Obendrein erhaltet ihr aus der Box einen großen XP-Boost. Ihr findet sie durch den Einsatz der Nachschubkisten-Drohne. Rage Serum: Das Rage-Serum ist ein Feld-Upgrade, mit dem ihr euren Nahkampf verstärkt. Ihr richtet durch das Serum mehr Schaden mit Nahkampfangriffen an und habt eine erhöhte Reichweite.

Glitch lässt euch in CoD Warzone die coolsten Skins auf alle Waffen schrauben – So geht’s

Neuer Modus zum Start der Season

Was ist Operation: Last Call für ein Modus? Der zeitliche begrenzte Modus „Operation: Last Call“ wird zum Start von Season 5 verfügbar sein. Er ist inspiriert von dem beliebten Modus „Suchen und zerstören“, in dem ihr Bomben platzieren oder entschärfen müsst.

In Operation: Last Call ist jedoch die Zerstörung bzw. Verteidigung von Caldera das Ziel. Wenn ihr die Insel verteidigt, müsst ihr Bomben entschärfen. Wenn ihr bei der Zerstörung helfen wollt, müsst ihr die Insel sabotieren und Sprengsätze an den dafür vorgesehenen Stellen zünden.

Zudem gibt es auf Caldera nun Lavafelsen, die auf die Insel stürzen. Ihr solltet euch aus dessen Landezone fernhalten. Hierbei soll es auch eine „Vulkananzeige“ geben, die euch die aktuelle Aktivität des Vulkans grafisch darstellt.

Was steckt in dem saisonalen Event? Das Community-Event von Season 5 nennt sich „Helden vs. Schurken“. In dem Event müsst ihr euch für eine Seite entscheiden und diese anschließend zum Sieg führen. Dazu sammelt ihr in allen Spielmodi sogenannte Heldenmarken oder Schurkenmarken.

Nach dem Event wird dann eine einzigartige Waffenblaupause des Siegerteams an alle verteilt. Zusätzlich habt ihr die Chance auf Belohnungen wie die legendäre animierte „Eins gegen Eins“-Rufkarte, den Helden- oder Schurken-Waffenanhänger, die „Konfliktspieß“-Nahkampfwaffen-Blaupause oder die „Zeitdualität“-Uhr.

Was gibt es zum Midseason-Update? Mit dem Midseason-Update von CoD-Warzone wird es auch in Season 5 wieder neue Inhalte geben.

Dazu zählt ein zeitlich begrenzter Modus namens „Rebirth Supreme“, der auf Rebirth Island gespielt wird. In diesem Modus werdet ihr in vierer Gruppen antreten und sollt Zugriff auf die besten Waffen haben. Ebenso soll in diesem Modus die Wiederbelebung aktiviert sein, weshalb ein Tod nicht gleich euer Ausscheiden bedeutet.

Was haltet ihr von den Inhalten von Season 5? Habt ihr schon lust auf das finale Kapitel von CoD: Warzone oder spricht euch die kommende Season noch nicht an? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Falls ihr euch schon mal auf CoD: Warzone 2 vorbereiten wollt, findet ihr auf MeinMMO alles, was ihr zur Vorbestellung wissen müsst.

Call of Duty: Modern Warfare 2 vorbestellen: Alles zu Vault Edition, Preise und Boni