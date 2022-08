CoD Warzone: Streamerin entdeckt „den leichtesten Weg“, wie sie von Fremden wiederbelebt wird

Die australische Streamerin „Obey Vauxie“ nutzte eine ausgefallene Strategie, um ihre Teamkollegen in Call of Duty: Warzone zum Wiederbeleben zu motivieren. Sie bot pikante Fotos im Tausch gegen die Hilfe. Und tatsächlich eilten Mitspieler sofort zu ihr.

Wer ist Obey Vauxie? Auf ihrem Facebook-Profil stellt sie sich selbst als „Australischen Creator, FPS [First Person Shooter]-Enthusiastin und Call of Duty-Königin“ vor (via Facebook). Sie ist als Content-Creator auf Twitter-, TikTok-, Instagram- und YouTube aktiv.

Auf ihren Kanälen findet man mehrere Clips, in denen sie Call of Duty spielt. Darunter gibt es drei kurze Video, in denen die Streamerin eine spezielle Taktik vorführt, mit der sie ihre Teammates zum Wiederbeleben bewegt. Zweimal war sie erfolgreich, einmal weniger.

Hier seht ihr einen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare II:

„Hey, kannst du mich bitte wiederbeleben? Ich werde dir Fuß-Bilder schicken“

Am 25. Juli 2022 veröffentlichte Obey Vauxie einen Videoclip auf Twitter, in dem sie in CoD: Warzone eine Wiederbelebung benötigt. Also fragt sie ihre Mitspieler auf Englisch: „Hey, kannst du mich bitte wiederbeleben? Ich werde dir Fuß-Bilder schicken.“

Auf der Map sieht man den Teamkollegen zu der Streamerin rasen, jedoch stirbt er auf dem Weg zu ihr. Doch sofort kommt das Backup in Form eines anderen Mitspielers zu Obey Vauxie.

Daraufhin wiederholt die Streamerin ihr Angebot und tatsächlich macht sich der andere Spieler prompt an ihre Wiederbelebung. In-Game springt Obey Vauxie auf und sagt dabei enthusiastisch: „Los geht’s! Neues Duo, hallo!“

Hier seht ihr den englischen Clip dazu:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ein zweiter Clip zeigt, wie erfolgreich Obey Vauxie mit ihrer Strategie in CoD ist. Hier bietet sie Nacktbilder für eine Wiederbelebung an. Obey Vauxie scheint selbst etwas erstaunt darüber zu sein, wie schnell ihr Mitspieler zu ihr kommt und sie wiederbelebt. Daraufhin bedankt sich die Streamerin.

Hier könnt ihr den Twitter-Clip dazu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Unter dem Video kommentierte die Streamerin: „Der einfachste Weg, um Fremde dazu zu bringen, dich wiederzubeleben.“ Dahinter gab es einen Lach-Smiley.

Warum macht Obey Vauxie die Videos? Unter dem Twitter-Video stellten mehrere User die Frage, ob die Streamerin die Bilder wirklich schickte. Darauf gab sie keine Antwort. Jedoch sagt sie auf ihrem Twitter-Kanal, dass sie ihren Content selbst als Satire ansieht und als Trolling-Videos bezeichnet (via Twitter).

Man kann davon ausgehen, dass sie daher nicht wirklich die Bilder an die anderen Spieler schickte, sondern Videos für ihre Kanäle produzieren und unterhalten möchte.

Funktionierte die Strategie von Obey Vauxie immer? In einem ihrer TikToks-Videos bot die Streamerin den Teammitgliedern als Tausch für die Wiederbelebung ihr Badewasser an. Daraufhin sprangen ihre CoD-Kollegen nacheinander in das Meer der Map und ertränkten sich. Obey Vauxie lachte und meinte: „Sie wollten mein Badewasser absolut nicht haben“ (via TikTok).

Man merkt ihren Inhalten an, dass Obey Vauxie mit sehr körperlichen Themen spielt und vielleicht auch etwas provozieren möchte. Auch scheint sie sich selbst dabei nicht allzu ernst zu nehmen, sondern macht sich auch über Gaming-Klischees lustig, wie man an dem Badewasser-Tausch erkennt.

Ein anderes Thema, was aktuell die CoD-Community beschäftigt, ist ein neues Anime-Bundle in Vanguard.