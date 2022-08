CoD Warzone: Plagiatsvorwürfe gegen Activision – Skin soll angeblich aus Dr Disrespects Spiel stammen

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was sagt ihr zu den Plagiatsvorwürfen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

Was sagte Robert Bowling dazu? Robert Bowling aka @fourzerotwo schrieb dazu auf Twitter nur knapp: „Benennt ihn wenigstens nach mir.“ (via Twitter )

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um welchen Skin geht es? Es geht um das „Tracer Pack: Malware Ultra Skin Bundle“. Darunter befindet sich ein Operator-Skin mit dem Namen „Doomsayer“ (auf Deutsch: Schwarzmaler). Der Skin ist in CoD: Vanguard und Warzone erhältlich. Im CoD-Shop kann man das ganze Bundle finden (via callofduty.com ).

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Erneut gibt es Plagiatsvorwürfe gegenüber Activision, dem Publisher hinter Call of Duty . Es geht um einen Operator-Skin, der einer Figur aus dem angekündigten Spiel „Deadrop“ so ähnlich sehen solle, dass es nun auf Twitter heißt: Activision habe ihn kopiert.

Insert

You are going to send email to