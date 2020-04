Dienstag kommt neues, großes Update für CoD: MW – Erste Inhalte bekannt

Das nächste Update für Call of Duty: Modern Warfare hat einen Release-Termin. Am Dienstag soll der neue Patch für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Außerdem bestätigten die Entwickler schon ein paar Inhalte und Fixes, die euch erwarten. Das Update wird etwa 15 GB groß sein.

Was ist neu? In einem Blog-Post sprach Call-of-Duty-Entwickler Infinity Ward über die anstehenden Neuerungen, die ihr beim Shooter erwarten könnt. Darunter finden sich neue Inhalte aber auch Bug-Fixes.

Wann kommt das Update? Wenn alles nach Plan läuft, soll das nächste Update am 28. April erscheinen. Das wäre Dienstag. Genaue Patch-Notes wollen die Entwickler kurz vor Start des Rollouts mitteilen. Geändert wird die Playlist, dazu Camo und Blueprint-Updates.

Welche Inhalte bringt das Update am 28.04?

Was steckt drin? In Modern Warfare erwartet euch ein Playlist-Update, das „Shoot the Ship“ 24/7 bringt (mit Cranked und Grind im Mix). Dazu kommen Gunfight-Variationen.

Weiterhin spricht man von „Obsidian Camo“, gibt aber keine Bilder dazu. Damit meinen sie vermutlich die Master-Camo, die man freischalten kann, nachdem man sich zuerst den Gold-Skin einer Waffe verdient hat. Das wäre dann ein neuer Waffenskin, mit dem ihr euren Gegnern sofort klar machen könnt, was für ein Tier ihr in Call of Duty seid.

Wer eine solche Waffenlackierung möchte, muss dafür richtig schuften.

Außerdem erwähnt Infinity Ward das Mischen der Aufsätze von Blaupausen. „Or maybe you want to mix and match blueprint weapon attachments to your heart’s content, even on another blueprint weapon…“, heißt es im Blog.

Das ist das sogenannte „Frankensteinern“. Man kann Teile von Blaupausen nehmen und die mit anderen kombinieren, um sich aus den einzelnen Sachen eine Waffe zu bauen, so wie Dr. Frankenstein sein Monster aus verschiedenen Körperteilen zusammen. Und so, wie es im Blog klingt, ist das nicht auf bestimmte Waffen beschränkt. Es hört sich an, als könnte man Blaupausen der M4A1 auch an die Oden tüfteln. Aber das ist Spekulation.

Wie das Feature genau im Spiel aussieht, ist noch unklar. Da müsst ihr euch aufs Update gedulden. Die Ankündigung könnt ihr im Blog-Post von Infinity Ward nachlesen.

Ziemlich großer Download kommt zu CoD: Modern Warfare

Wie groß ist der Download? Für Nutzer auf der PS4 und der Xbox One steht am 28. April ein größerer „Data Pack“-Download bevor, der zum Update gehört. Der Download ist etwa 15 GB groß und ist zwingend notwendig, um Modern Warfare zu spielen.

Dazu erklären die Entwickler: „Sobald ihr den Patch installiert und einen Modus auswählt (Mehrspieler, Kampagne, Special Operations etc.) werdet ihr zu einem Installationsmenü weitergeleitet. Hier müsst ihr „Data Pack 1″ im Menü auswählen und herunterladen. Sobald der Download abgeschlossen ist, müsst ihr das Spiel komplett beenden und neustarten.“

Stellt am besten auch gleich diese 12 wichtigen Settings ein, die euch in CoD Warzone besser machen.

Was wird gefixt? Ein paar der Probleme, die das Update beheben soll, gab Infinity Ward schon bekannt. Einen Teil zeigen wir euch hier, die anderen findet ihr im Blog:

Ein Bug, bei dem PC-Nutzer mit Vega64 Grafikkarte kaputte Konturen an Waffen und Charakteren sahen, soll behoben werden

Die Geschwindigkeit und Größe des Kreises in Warzone wurde angepasst

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Abschließen der „Completionist-Challenges“ der SKS die Camos für die Renetti freischalteten

Außerdem wiesen die Entwickler noch auf ihre Änderungen im Umgang mit Cheatern in Warzone hin. Aber ist das wirklich gut, wenn Cheater gegen Cheater spielen?

Wie laufen die nächsten Tage ab? Im Ausblick seht ihr den aktuellen Plan von Infinity Ward für die nächste Woche. Bedenkt, dass sich diese Planung durch Komplikationen verschieben könnte.

Dienstag, 28. April: Playlist-Updates und Hotfixes

Donnerstag, 30. April: Entwickler-Tagebuch und/oder „Hinter den Kulissen“-Blog

Freitag, 1. Mai: „Community Update“-Blog

Falls ihr selbst noch nicht auf den Geschmack gekommen oder nun eure Freunde ins Boot holen könnt, könnt ihr vom aktuellen Event profitieren. Denn bis Montag könnt ihr Call of Duty: Modern Warfare noch kostenlos zocken.