Heute, am 19. November 2020, kommen hierzulande offiziell die ersten PlayStation-5-Konsolen bei ihren neuen Besitzern an. Mit Borderlands 3 liegt ein sehr geeignetes Spiel für den PS5-Start bereit – auch, wenn das schon ein Jahr auf dem Buckel hat.

Darum wird Borderlands 3 grad wieder aktuell: Ja, Borderlands 3 ist mittlerweile über ein Jahr alt. Dennoch ist nun der perfekte Zeitpunkt gekommen, das Spiel wieder auszugraben und in die Konsole zu schieben – zumindest, wenn man sich trotz Chaos eine PS5 oder Xbox Series X/S sichern konnte. Denn Borderlands 3 hat ein NextGen-Upgrade in Petto, das von Tag 1 an verfügbar ist.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Auf Xbox Series X können Spieler also schon länger in den aufpolierten Borderlands für Chaos sorgen, PS5-Spieler in Deutschland können ab heute, dem offiziellen Launch-Tag der neuen PlayStation, nachziehen.

Wer sich noch nicht für die bisherigen Launch-Titel oder die PS Plus Collection erwärmen konnte, und gleichzeitig was für irre Loot-Shooter übrig hat, sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen. Und auch Rückkehrer dürfen sich über Neuerungen freuen.

1. Verbesserte Performance

Borderlands ist ein verdammt spaßiges, aber auch wildes Spiel. Dauert fliegt was in die Luft, es schlagen Blitzlichtgewitter um sich und wahre Gegnerhorden können euch mit Dauerfeuer eindecken. Da kam beispielsweise die PS4 gerne mal an ihr Limit und es fing an zu haken – gerade im Splitscreen-Modus war das irgendwann kein Spaß mehr.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Im Video von PlayStation Universe wird eine Stunde lang die neue Leistung gezeigt

(via YouTube)

Auf PS5 und Xbox Series X/S sind nun sogar 4-Spieler-Splitscreen-Sessions möglich (und ein vertikaler Modus ist nun auch endlich an Bord). Menüs brauchten ebenfalls oft so ihre Zeit zum reagieren oder hinkten hinterher – ganz abgesehen von mitunter sehr langen Ladezeiten. Das soll auf NextGen der Vergangenheit angehören.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der User Dustball Games hat die Ladezeiten im Vergleich beleuchtet (via YouTube)

Die NextGen-Version wurde voll optimiert und soll nun deutlich glatter laufen, als man das gewohnt ist. Beworben werden 60 fps in 4K-Auflösung im Einzelspieler und Online-Koop. Berichten zufolge sollen im Performance-Modus aber flüssige 120 möglich sein, was Gearbox dann auch auf Twitter nochmal aufgriff:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

2. Neue Inhalte zum Entdecken

Wer bereits alle Waffen gesammelt, jeden Boss gelegt und die DLCs beendet hat, kann sich trotzdem auf Neuigkeiten freuen. Kürzlich erschien der erste Teil des Season Pass 2 mit neuen Inhalten. Der steckt zwar nicht im Gratis-Upgrade, doch wer in die Borderlands zurückkehren möchte, könnte über einen Kauf nachdenken.

Bereits veröffentlicht wurde der “Designers Cut”, in dem neben dem neuen Roguelike-Modus “Plüller-Parade” auch neue Skill-Bäume für eure Kammerjäger vertreten sind.

Es gibt neue Fähigkeiten für eure Kammerjäger

Zane kriegt eine neue Schulterkanone

Amara eine neue Phasen-Fähigkeit

Moze kann nun den Iron Cub beschwören

Und FL4K hat eine neue Falle und einen Loader-Bot zu bieten.

Hier findet ihr die neuen Skillbäume im Detail.

Es gibt also jede Menge neue Möglichkeiten, die ihr mit euren Kammerjägern ausprobieren könnt. Dazu wird das Spiel immer wieder mit Events versorgt, der Chaos-Modus bietet auch Profis eine harte Herausforderung und im Frühjahr 2021 wird der Director’s Cut mit neuen Missionen und Inhalten nachgeliefert. Borderlands 3 bleibt also interessant.

3. Ein günstiges Spiel für den Start

Sich die neuen Konsolen mit viel Zubehör zuzulegen ist schon relativ teuer. Auch die neuen Spiele sind nicht unbedingt günstig. Wer nun ein bissschen sparen will, aber trotzdem viel Futter für seine PS5 haben möchte, kann bei Borderlands 3 bedenkenlos zugreifen. Denn das Beste an der ganzen Sache ist: Das NextGen-Upgrade ist mit keinen weiteren Kosten verbunden, wenn man das Spiel bereits hat. Und auch Neueinsteiger können ziemlich günstig in die Borderlands reisen, wenn man sich das Spiel in der alten Version kauft und dann kostenfrei auf PS5 und Xbox Series X upgraded.

Wie läuft das mit dem Upgrade? Wer die Disc-Version der PS5 hat, oder die Xbox Series X, kann einfach die alte Disc in die Konsole schieben und dann die Upgrade-Version herunterladen. Bei der digitalen PS5 oder der Series S müsst ihr direkt auf den Store zugreifen, in dem ihr das Spiel geladen habt und könnt dort das Upgrade einsammeln. Wichtig: Wenn ihr eine digitale Konsole habt, könnt ihr nach aktuellem Stand kein Upgrade eurer physischen Kopie von Borderlands 3 vornehmen.

Ihr habt bereits eine PS5 zum Launch bekommen? Dann findet ihr hier einige Tipps und Einstellungen, die perfekt für den Start mit der PlayStation 5 sind.