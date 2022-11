PS5: Diese praktischen Shortcuts solltet ihr unbedingt kennen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Die PS5 bietet mit dem Leistungs- und Auflösungsmodus verschiedene Möglichkeiten für Spiele an. Was diese bringen, könnt ihr hier nachlesen:

Ähnlich funktioniert die Dreieck-Taste auch im PS Store und bei PS Plus – Dort wechselt ihr direkt in das oben rechts platzierte Menü und erspart euch somit, den Weg manuell mit dem Thumbstick oder dem D-Pad zu gehen.

In diesem Menü könnt ihr noch weitere Einstellungen für die Create-Taste vornehmen, wie z.B. die Belegungen für, was passiert, wenn ihr die Taste gedrückt haltet oder zweimal antippt.

Nicht jeder PlayStation-Controller war so innovativ, wie es der DualSense ist. Eine Auswahl der kuriosesten PS-Controller findet ihr in diesem Artikel:

Was ist ein Shortcut? Ein Shortcut (dt.: Abkürzung) ist ein Kurzbefehl, der euch schneller an das gewünschte Ziel bringt. Am PC dürften den meisten ein paar Shortcuts durchaus bekannt sein – z.B. gängige Tastenkombinationen wie Strg + C für Kopieren oder F5 fürs Aktualisieren.

Insert

You are going to send email to