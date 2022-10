Die hässlichsten und kuriosesten PlayStation-Controller

Der DualSense für die PS5 ist einer der innovativsten Controller, die es gibt. Viele der heute absolut gängigen Funktionen waren aufgrund von technischen Limitierungen bei früheren PlayStation-Konsolen allerdings nicht möglich. Deshalb versuchten nicht wenige Controller-Hersteller, sich stattdessen mit besonderen Features und Designs von der Masse abzuheben. Ein paar dieser kuriosen und mitunter auch hässlichen Controller stellen wir euch in diesem Artikel vor.

Moderne Controller verfügen über eine Vielzahl an Features, die für mehr Immersion, Komfort oder neue Gameplay-Möglichkeiten sorgen. Sicherlich steht der DualSense-Controller der PS5 mit seinen innovativen Funktionen wie HD-Rumble, Gyrosensoren und adaptiven Triggern an der Spitze dieser Entwicklung.

Obwohl diese Features in der Vergangenheit noch nicht möglich waren, gab es durchaus auch bei früheren PlayStation-Modellen schon vereinzelte Gamepads, die über interessante Zusatzfunktionen verfügten. Allerdings wurden für diese mitunter auch Designentscheidungen getroffen, die aus heutiger Perspektive bestenfalls „fragwürdig“ anmuten. Ein paar dieser, nun ja … interessanten Controller wollen wir euch in diesem Artikel chronologisch vorstellen.

PlayStation 1

Selbst für Sonys erste Konsole gab es schon so mach innovatives Gamepad, das über Zusatzfunktionen verfügte, die der Standard-Controller der PlayStation nicht hatte. Besonders hervorzuheben ist hierbei ein Controller, der auch aus einem Casino stammen könnte.

Ex Jinsei: The Game of Life Roulette Controller

Der Spiel des Lebens-Roulette-Controller von Takara (Bildquelle: Tumblr)

Was ist das für ein Controller? Sicherlich kennen viele von euch noch das bekannte Brettspiel „Das Spiel des Lebens“. Dieses erschien 1997 in Japan auch als PlayStation-Fassung. Dazugehörig veröffentlichte der Hersteller Takara ein von Sony lizenziertes und exklusives Gamepad mit einem sehr interessanten Gimmick: einem bunten Rouletterad in der Mitte des Controllers. Dieses schien aber leider so überhaupt nicht akkurat zu sein, wie ihr in diesem Video sehen könnt:

Darüber hinaus ist zu bezweifeln, ob der Controller bei anderen Spielen wirklichen Spielspaß aufkommen lässt oder aufgrund der flachen, länglichen Form und Tastenanordnung nicht einfach nur maximal nervt.

Kann man den Controller noch kaufen? Solltet ihr den Game of Life-Controller trotzdem kaufen wollen, könnt ihr euer Glück höchstens auf ebay versuchen. Allerdings solltet ihr euch dabei wie beim Roulette nicht allzu viele Chancen ausrechnen.

PlayStation 2

Jetzt wird es richtig wild. Denn wer vermutet hat, dass es sich bei dem im Titelbild dargestellten Controller um eine Fotomontage handelt, täuscht sich. Das Unding ist tatsächlich echt und Teil der Freaks Gamepad-Serie des bekannten Elektrogeräteherstellers Philips, die zur PS2 erschien. Was sich der Konzern bei diesen Abscheulichkeiten damals gedacht hat, ist allerdings nur schwer nachzuvollziehen.

PS2 Freaks Gamepad Serie

Das PS2 Freaks Ninja Gamepad von Philips (Bildquelle: Crappy Games Wiki) Das Freaks Fleshy Gamepad von Philips (Bildquelle: Konsolenkost)

Was sind das für Controller? Die Controller der Freaks Gamepad Serie verfügen zwar über alle Funktionen des DualShock 2, sind aber durch die Bank hässlich, abstoßend und noch dazu absolut unpraktisch und überhaupt nicht ergonomisch.

Es ist nur schwer vorstellbar, dass wirkliche Immersion aufkommt, wenn man ständig von den vielen spitzen und scharfen Stellen des Freaks Ninja Gamepads, wie den Klauen am Griffende, irritiert wird – von der omnipräsenten Fratze in der Mitte des Controllers, die euch während dem Zocken immerzu tief in eure Seele blickt, einmal abgesehen.

Der YouTuber Rerez bezeichnete das Freaks Ninja Gamepad sogar als „den schlimmsten Controller, der jemals hergestellt wurde“.

Über das Fleshy-Modell der Reihe verliert man ohnehin am besten keine Worte.

Kann man den Controller kaufen? Wer sich – aus welchen Gründen auch immer – dennoch dafür entscheiden sollte, einen dieser Controller zu erwerben, kann einen Blick auf ebay werfen, sollte sich aber im Klaren darüber sein, dass er nie wieder eine ruhige Nacht ohne Alpträume mit dem Controller im Regal haben wird.

PlayStation 3

Der besonders kuriose Controller für die PlayStation 3 kommt dieses Mal von Sony selbst und ist zum Glück bei Weitem nicht so abscheulich wie eben genannte Gamepads. Außerdem gibt es eine interessante Anekdote zu diesem.

Der Boomerang

Der Boomerang für die PlayStation 3.

Was ist das für ein Controller? Das Gamepad wurde 2005 bei Sonys Vorstellung der PlayStation 3 auf der E3 erstmals der Weltöffentlichkeit gezeigt. Der Controller mit der windschnittigen Form sollte zunächst nämlich eigentlich das Standard-Gamepad für die neue Konsole werden. Obwohl der Controller niemals einen offiziellen Namen erhielt, wurde er jedoch schnell als „Boomerang“ bekannt.

Da die Rezeption auf das neuartige Gamepad jedoch unmittelbar überwiegend negativ ausfiel, entschied sich Sony für den Start ihrer neuen Konsole dann doch dazu, mit dem SixAxis einen Controller an den Start zu bringen, welcher wieder deutlich näher am DualShock orientiert war.

Besonders gewagt sind die beiden „Thumbsticks“ des Boomerangs, welche nahezu identisch mit dem Analog-Stick der PSP waren. Dieser hat für das mobile Gaming auf Sonys Handheld zwar ausgereicht, ob das bei einem konventionellen Controller, welcher mehr Präzision erfordert, auch der Fall gewesen wäre, ist aber zu bezweifeln.

Kann man den Controller kaufen? Aufgrund des negativen Feedbacks wurde der Controller nie kommerziell verkauft.

PlayStation 4

Für die Vorgängerkonsole der PlayStation 5 gab es auch so manchen extravaganten Controller. Wir haben zwei Gamepads herausgesucht, welche durch ihr Design besonderes herausstechen.

Hori Dragon Quest Slime Controller for PS4

Was ist das für ein Controller? Der Dragon Quest Slime Controller von Hori erschien 2017 in Japan als Teil einer Promoaktion für die PS4.

Auch wenn es zunächst nicht so aussehen mag: Der Dragon Quest Slime Controller ist tatsächlich ein komplett funktionierendes Gamepad. Der Controller hat nicht nur alle Tasten eines normalen PlayStation-Controllers, sondern auch ein funktionierendes Touchpad.

Dennoch fehlen ihm auch ein paar Funktionen, die man vom regulären DualShock 4 kennt. Das Gamepad verfügt beispielsweise über keinen Kopfhörer-Eingang und hat auch keine Rumble-Motoren für die Vibration.

So witzig und originell das Gerät auch sein mag; aufgrund der absolut unhandlichen Form, kann man davon ausgehen, dass sich der Spielspaß – gerade bei längeren Sessions – vermutlich eher in Grenzen hält.

Kann man den Controller kaufen? Leider ist das Gamepad in Deutschland derzeit nicht verfügbar. Wer den Dragon Quest Slime Controller dennoch unbedingt ausprobieren möchte und auch eine Nintendo Switch besitzt, kann sich das Gerät für die Konsole für einen stolzen Preis von 299,00 € aus Japan importieren lassen.

Snakebyte GAMEPAD 4S

Was ist das für ein Controller? Der nächste PS4-Controller ist nicht unbedingt besonders kurios, dafür aber auch nicht gerade besonders schön. Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich und der Snakebyte S4 ist auch noch längst kein Freaks PS2-Gamepad, aber die Farbgebung und das klobige Design sind schon eher gewagt. Nicht umsonst haben ihn die Kollegen von der GamePro bereits 2019 als den bisher wohl hässlichsten PS4-Controller bezeichnet.

Abgesehen davon bietet das Snakebyte S4 alle Standardfunktionen, die man von einem normalen PS4-Controller kennt und ist mit 29,99 € auch eine echt kostengünstige Alternative.

Kann man den Controller kaufen? Falls ihr euch das Design nicht abschreckt und ihr gerade ohnehin auf der Suche nach einem billigen Gamepad für eure PS4 seid, könnt ihr euch das Snakebyte 4S hier kaufen:

PlayStation 5

Für Sonys neueste Konsole gibt es noch nicht so viele lizenzierte Gamepads, die durch ein besonderes Design bestechen. Stattdessen haben wir an dieser Stelle zwei mehr oder weniger kuriose Gimmicks für den DualSense herausgesucht, die den Controller durch zusätzliche Funktionen aufwerten wollen.

Mini Tastatur

Mini Tastatur für DualSense-Controller

Was ist das für ein Gimmick? Wem das Schreiben mit den Thumbsticks oder dem Touchpad des DualSense zu langwierig ist, dem bietet die Marke Amiles mit diesem interessant aussehenden Aufsatz für den PS5-Controller ein nützliches Accessoire. Offensichtlich soll euch die Tastatur nämlich das Schreiben und Chatten erleichtern.

Da das Heraussuchen der einzelnen Buchstaben mit dem DualSense tatsächlich etwas lästig und – gerade wenn es schnell gehen soll – auch richtig nervig sein kann, hat die Mini-Tastatur also definitiv ihre Daseinsberechtigung.

Zusätzlich zu den Tasten verfügt der Controller-Aufsatz aber auch noch über integrierte Lautsprecher und einen Kopfhörer-Eingang. Somit ist auch die Kommunikation per Voice-Chat weiterhin möglich. Die zusätzliche Kopfhörer-Buchse ist außerdem elementar, da ihr die Tastatur nämlich über den Headphone-Eingang des DualSense-Controllers verbindet und dieser somit belegt ist.

Kann man das Gimmick kaufen? Die Tastatur ist derzeit zu einem Preis von 25,99 € auf Amazon verfügbar.

GK-Pipes Shisha Schlauchhalter

GK-Pipes Shisha Schlauchhalter

Was ist das für ein Gimmick? Im Vergleich zu der DualSense-Tastatur mutet das nächste Accessoire schon ein weniger „spezieller“ an und ist wohl außerdem ausschließlich für eine sehr spezifische Zielgruppe gedacht. Solltet ihr nämlich nicht nur begeisterter Gamer, sondern dazu auch noch leidenschaftlicher Shisha-Raucher sein, könnte dieser Schlauchhalter der Marke GK-Pipes womöglich eine Überlegung wert sein.

Der Hersteller bewirbt den Aufsatz mit einem „elegant, coolen Design“ sowie einer einfachen und flexiblen Handhabung. Der „federleichte“ Aufsatz ist darüber hinaus laut GK-Pipes mit allen Schläuchen kompatibel.

Kann man den Aufsatz kaufen? Ihr könnt den Shisha-Schlauchhalter momentan für 15,95 € auf Amazon kaufen.

Am 18.10. hat Sony übrigens konkrete Details zu ihrem ersten eigenen Pro-Controller, dem DualSense Edge, verraten. Ausstattung, Release-Datum, Lieferumfang und auch der stolze Preis des Gamepads sind jetzt bekannt.