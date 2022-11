PS5: Sony verbietet eine Vielzahl an Spielen im PS Store – Um diese Games handelt es sich

In einem Brief an all ihre Entwickler stellte Sony klar, dass sie unter anderem Games, die lediglich dazu gemacht wurden, Spielern eine Platinum-Trophäe zu geben, künftig aus dem PlayStation Store bannen werden. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

In einem Brief vom 21. November 2022 machte Sony Interactive Entertainment ihren Entwicklern deutlich, dass sie sogenannte „Shovelware“, sowie Spiele, die lediglich dazu gemacht wurden, Spielern eine Platinum-Trophäe zu geben, zukünftig sofort aus dem PlayStation-Store entfernen werden. Ferner stellten die PlayStation-Macher klar, dass auch die Entwickler solcher Games Gefahr laufen, gebannt zu werden.

Eine anonyme Quelle sendete dem Magazin DEX.EXE besagten Brief zu, welchen ihr euch auch hier ansehen könnt:

Der Brief von Sony an ihre Entwickler (Quelle: ign)

Das steht in dem Brief von Sony

In dem Brief an ihre Entwickler machte Sony Interactive Entertainment deutlich, worum es ihnen geht. Kunden sollen die ganze Bandbreite der PlayStation-Erfahrung erleben können, gleichzeitig sollen die Entwickler eine faire Möglichkeit haben, dass ihre Spiele entdeckt werden.

Dennoch stellten die PlayStation-Macher auch klar, dass das Spammen des PlayStation Stores mit zu vielen ähnlichen und sich wiederholenden Inhalten eines Entwicklers das Nutzererlebnis ihrer Kunden und Partner negativ beeinträchtigen könnte.

Wie definiert Sony Spam? Sony legte außerdem offen, welche Kriterien sie verwenden, um Produkte als Spam oder sich wiederholende Inhalte einzuordnen:

Produkte, deren Funktionalität und/oder Assets sich nicht deutlich von Produkten unterscheiden, die bereits auf dem PlayStation Store vertreten sind – unabhängig vom Publisher

Von individuellen Partnern veröffentlichte, multiple Konzepte und Produktvariationen, die Funktionen oder Erfahrungen duplizieren und sich nur marginal durch ihre Funktionalität oder Assets von anderen Spielen unterscheiden

Weiterhin empfiehlt Sony in ihrem Brief, dass ihre Partner – wann immer möglich – in Erwägung ziehen sollten, kleine und ähnliche Inhalte in ein einziges, größeres Produkt zu packen. Als Beispiel führte der japanische Konzern auf, dass verschiedene Trophäen für sich stark ähnelnde Spiele nicht genug seien, um Inhalte voneinander zu differenzieren.

Spieler vermuten Zusammenhang mit neuem Treueprogramm

Was sagen die Spieler? Die ersten Reaktionen auf Sonys Ankündigung fallen bislang größtenteils positiv aus. Im r/Games-Subreddit lobten Nutzer die Entscheidung: Die Shovelware sei ohnehin außer Kontrolle geraten (via reddit).

Andere spotteten über die ohnehin mangelnde Qualität der zukünftig gebannten Spiele:

Ein anderer User wirft die berechtige Frage in den Raum, ob die Entscheidung durch Sonys neues Treueporgramm „PlayStation Stars“ beeinflusst wurde. Das liegt durchaus nahe, da das Erspielen von Platinum-Trophäen Bonuspunkte bringt, die man wiederum in Form von Rabatten im PS Store ausgeben kann.

Was sagt ihr zu Sonys Ankündigung? Findet ihr gut, dass Sony besagte Spiele zukünftig aus dem PS Store nimmt und Entwickler solcher Games abstrafen könnte? Habt ihr womöglich selbst schon ein Spiel gezockt, welches euch direkt eine Platinum-Tropähe gegeben hat?

Schreibt es uns gerne in die Kommentare!